Hertha - Kiel Tipp, Prognose & Quoten | 01.03.2024

Unser Hertha - Kiel Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 01.03.2024 lautet: Nach der bitteren Niederlage gegen den Tabellenführer muss die KSV schnell wieder nach vorne schauen. Im Wett Tipp heute ist zu Gast bei der Hertha mindestens ein Punkt drin.

Am vergangenen Spieltag wollte Holstein Kiel mit einem Dreier im Top-Spiel gegen St. Pauli mit dem Spitzenreiter gleichziehen. Am Ende mussten sich die Störche den Kiezkickern aber mit 3:4 geschlagen geben. Viel Zeit zum Trauern bleibt jedoch nicht. Denn am Freitag steht für die KSV schon das nächste Spitzenspiel an. Dieses Mal sind die Männer von Coach Marcel Rapp bei Absteiger Hertha BSC zu Gast und auf Wiedergutmachung aus.

Während sich die Buchmacher auf keinen Favoriten festlegen können, entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,50 bei Tipwin für die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Hertha vs Kiel auf „Doppelte Chance X2″:

Kiel ist das beste Auswärtsteam der Liga

Berlin steht in der Heimtabelle lediglich auf Platz 9

Der BSC hat nur eines der letzten 4 Heimspiele gewonnen - die KSV kassierte in den vergangenen 6 Gastspielen gerade mal eine Niederlage



Hertha vs Kiel Quoten Analyse:

Die Einschätzung der Wettanbieter mit deutscher Lizenz ist für die Hertha vs Kiel Prognose keine große Hilfe. Die Hausherren sind mit Siegquoten im Schnitt von 2,49 nur minimal favorisiert. Denn für einen Dreier der Gäste gibt es auch nur durchschnittliche Siegquoten von 2,57.

Die „Alte Dame“ ist in den letzten drei Heimspielen immer in Rückstand geraten. Setzt sich diese Serie am Freitag fort, bekommt ihr dafür bei Buchmacher Intertops eine Quote von 1,90. Diese Wette könnt ihr ganz einfach und bequem über die Intertops App spielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Kiel Prognose: Können die Berliner nochmal oben anklopfen?

Nach den zwei jüngsten Siegen bei Greuther Fürth und daheim gegen Magdeburg wollte die Hertha am Samstag in Braunschweig nachlegen. Die Berliner legten aber vor allem im ersten Durchgang eine dürftige Leistung aufs Parkett und mussten so am Ende mit einem 1:1 zufrieden sein. Damit steht die „Alte Dame“ auf Rang 8 der Tabelle und hat acht Punkte Rückstand auf den Relegations-Platz 3. Trotzdem wollen die Spieler den Kampf um den direkten Wiederaufstieg noch nicht aufgeben.

Von den letzten elf Spielen müssten nach einer eigenen Rechnung noch neun gewonnen werden. Doch dafür muss die Mannschaft mehr Energie und Konzentration zeigen als in Braunschweig. In der Rückrunden-Tabelle steht die Hertha mit acht Punkten (2S, 2U, 2N) lediglich auf Rang 10. Von den jüngsten vier Heimspielen wurde gerade mal eines gewonnen. So steht der BSC im Heim-Ranking mit 18 Zählern (5S, 3U, 3N) auf Rang 9.

Die Kieler hatten sich daheim gegen Tabellenführer St. Pauli natürlich einiges ausgerechnet. Doch schon zur Pause lagen die Störche mit 0:3 zurück. Allerdings warfen die Hausherren die Flinte noch lange nicht ins Korn und kämpften sich nach dem Seitenwechsel mit einer leidenschaftlichen Aufholjagd zurück in die Partie. Am Ende stand aber trotzdem eine 3:4-Pleite auf der Anzeigetafel. Die Mannschaft von Coach Marcel Rapp konnte aus dieser Pleite trotzdem viele positive Aspekte mitnehmen.

An erster Stelle sei hier die Moral angeführt. Zudem feierte Mittelfeldchef Philipp Sander in der zweiten Halbzeit nach wochenlanger Verletzungspause sein Comeback und riss direkt das Spiel an sich. Noch steht die KSV auf dem zweiten Platz. Der Rückstand auf St. Pauli beträgt nun aber sechs Zähler. Das Polster auf den drittplatzierten HSV beträgt nur noch einen Punkt. Vor allem in der Fremde sind die Störche stark und mit sieben Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen das beste Team der Liga.

Hertha - Kiel Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 1:1 Braunschweig (A), 3:2 Magdeburg (H), 2:1 Fürth (A), 1:2 HSV (H), 1:3 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Kiel: 3:4 St. Pauli (H), 4:0 Paderborn (A), 1:0 Schalke (H), 1:1 Magdeburg (A), 1:2 Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Kiel: 3:2 (A), 0:3 (A), 5:1 (H), 1:2 (A), 3:1 (H)



Am 7. Spieltag der laufenden Saison trafen beide Vereine erstmals seit über 20 Jahren wieder aufeinander. Die ersten sechs Duelle zwischen der Hertha und Holstein Kiel wurden in den 20er, 30er und 40er Jahren des vergangenen Jahrhunderts ausgetragen. Hier hatten die Berliner die Nase vorne (4S, 2N). Dann kam es in der Saison 1980/81 zum Wiedersehen. Damals spielten beide Vereine in der 2. Bundesliga. Zudem traf man sich in der ersten Pokalrunde. Hier gab es drei Heimsiege (2 für den BSC, 1 für die KSV).

In der Saison 2002/03 gab es ein weiteres Pokalduell, welches die Störche daheim mit 3:0 nach Elfmeterschießen für sich entschieden. In der laufenden Spielzeit siegte die „Alte Dame“ mit 3:2 an der Förde. Die Hausherren hatten einen 0:2-Rückstand aufholen können. Der Siegtreffer für die Gäste fiel dann in der Nachspielzeit durch einen Strafstoß. Mit einem Expected-Goals-Wert von 4,16 war der Dreier am Ende aber auch verdient.

Unser Hertha - Kiel Tipp: Doppelte Chance X2

Trotz der schlechten ersten Hälfte zeigten die Kieler gegen St. Pauli viel Moral und hätten beinahe noch etwas Zählbares mitgenommen. Diese Moral ist zusammen mit der Auswärtsstärke der größte Trumpf der Störche im Aufstiegskampf. Die Hertha hat dagegen mit ihrer eigenen Einstellung immer wieder Probleme und findet keine wirkliche Konstanz. Da die KSV in der Fremde auch das stärkste Team der Liga ist, sehen wir die Gäste am Freitag leicht im Vorteil.