Hertha - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 16.02.2024

Unser Hertha - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.02.2024 lautet: Nur vier Ränge bzw. zwei Punkte trennen beide Mannschaften in der Tabelle voneinander. Unser Wett Tipp heute zielt auf eine enge Begegnung ab.

Magdeburg sorgte kürzlich auf heimischem Boden gegen den Tabellen-Primus FC St. Pauli für eine Überraschung und holte nach einem 1:0 drei wichtige Punkte. Ob es gegen die Berliner für einen Dreier reicht, ist mehr als fraglich. In unserem Wett Tipp heute räumen wir den Hausherren Vorteile ein und spielen die „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 2,15 bei Bwin .

Darum tippen wir bei Hertha vs Magdeburg auf „DC 1X & Über 2,5 Tore“:

Hertha vs Magdeburg Quoten Analyse:

Am Drei-Wege-Markt zeichnet sich kein direkter Favorit ab. Die Wettanbieter rechnen mit einem Kräftemessen zweier ebenbürtiger Mannschaften. Aufgrund des Heimrechts werden die Herthaner mit einer durchschnittlichen Quote von 2,20 bewertet.

In der Hinrunde feierten die Magdeburger auf heimischem Boden nach einem 6:4-Schützenfest einen Erfolg. Wer mit einem erneuten Triumph der Mannen aus Sachsen-Anhalt rechnet, erhält in der Intertops App den 2,94-fachen Wetteinsatz.

Hertha vs. Magdeburg Prognose: Schließt Hertha weiter zur Aufstiegszone auf?

Hertha - Magdeburg Statistik & Bilanz:

In der Saison 2021/22 realisierte Magdeburg den Aufstieg ins deutsche Unterhaus und stellte im Vorjahr auf Rang 11 den Klassenerhalt souverän sicher. Auch in dieser Saison müssen die Recken von Trainer Christian Titz nicht wirklich um die Klasse bangen und zeigen sechs Punkte Vorsprung zur Abstiegszone auf.

Nur eines der letzten drei Liga-Duelle war jedoch von Erfolg gekrönt. Dem überraschenden 1:0 gegen Spitzenreiter FC St. Pauli stehen beim Tabellenzweiten in Kiel ein Remis (1:1) und eine Niederlage in Braunschweig (0:1) gegenüber.

In der Ferne legten die Magdeburger Probleme an den Tag und setzten sich nur in einem der letzten acht Duelle durch (2U, 5N). Die Defensive steht in der Fremde nicht sicher und hat 14 Gegentore zugelassen. Nur zwei der insgesamt zehn Auswärtsspiele brachten einen „Clean Sheet“ mit sich.