Hertha - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 30.03.2024

Unser Hertha - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.03.2024 lautet: Die Berliner zeigten sich vor der Länderspielpause torfreudig. In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit weiteren Treffern der Hertha.

Anders als in der Bundesliga hat Hertha BSC in der 2. Bundesliga noch gegen Nürnberg gewonnen. Am Samstag unternehmen die Berliner den nächsten Anlauf. Von den bisherigen sieben Duellen im Unterhaus gingen vier an den Club, die übrigen drei Aufeinandertreffen mit einem Remis. Die Herthaner verabschiedeten sich mit einem Schützenfest in die Länderspielpause, während die Franken zu Hause Tabellenführer St. Pauli unterlagen.

Wir sehen Hertha in der Favoritenrolle und erwarten von ihnen abermals einige Treffer. Daher entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Hertha Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,57 bei Betway.

Darum tippen wir bei Hertha vs Nürnberg auf „Hertha Über 1,5 Tore“:

Hertha schlug im letzten Spiel Schalke mit 5:2.

Die Berliner trafen in ihren letzten 3 Heimspielen immer mindestens doppelt.

Nürnberg stellt die viertschwächste Defensive der 2. Bundesliga.

Hertha vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Herthaner als recht klaren Favoriten ins Rennen. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten bis 1,80. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste kann man seinen Wetteinsatz hingegen mehr als vervierfachen. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Wettquoten über der Marke von 2,00 ab.

Die beiden Torwetten „Beide Teams treffen“ und „Über 2,5 Tore“ sind jeweils mit Werten von circa 1,55 quotiert. In derselben Größenordnung liegt auch die Quote für den von uns vorgeschlagenen Tipp. Wenn ihr aber den Betway Willkommensbonus nutzen könnt, dann ist der Ertrag noch einmal größer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Nürnberg Prognose: Berliner geben den Takt vor

Geht noch was für die Hertha in Sachen Aufstieg, oder nicht? Aktuell stehen die Berliner zwar nur auf dem 9. Platz, haben aber auch „nur“ sieben Punkte Rückstand auf den Dritten HSV. Mit einer Sieges-Serie ist vielleicht noch etwas möglich und vor der Länderspielpause machten die Hauptstädter dahingehend den ersten Schritt.

Zu Hause schlugen sie Schalke nach einer wilden ersten Halbzeit am Ende mit 5:2. Damit holten die Herthaner aus ihren letzten drei Heim-Partien sieben von neun Punkten. In jedem der letzten drei Heimspiele trafen sie mindestens doppelt. Verloren haben sie nur eine der letzten neun Heim-Begegnungen im Unterhaus (4S, 4U) - und zwar mit 1:2 gegen den HSV.

In den ersten 13 Heim-Partien dieser Zweitliga-Saison erzielte die „Alte Dame“ bereits 32 Treffer. Das ist neuer Vereinsrekord im Unterhaus und wird aktuell nur von Karlsruhe mit 34 Heim-Toren überboten. Selbst mussten die Berliner zuletzt aber auch einige Gegentore hinnehmen.

Genauer gesagt: In keinem der bisherigen neun Rückrunden-Spiele konnte die Hertha eine weiße Weste wahren. Das schaffte sonst nur noch Elversberg nicht. Der persönliche Negativ-Rekord sind zehn Zweitliga-Partien in Folge mit Gegentoren, den die Herthaner nun einstellen könnten. Gegen den Club lief im Unterhaus bisher nicht viel zusammen.

Hertha - Nürnberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Team Hertha: 5:2 Schalke (H), 0:2 St. Pauli (A), 2:2 Kiel (H), 1:1 Braunschweig (A), 3:2 Magdeburg (H)

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:2 St. Pauli (H), 1:0 Magdeburg (A), 2:1 Braunschweig (H), 1:2 Fürth (A), 1:1 Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Nürnberg: 1:3 (A), 3:1 (A), 1:0 (H), 2:0 (A), 3:1 (A)

Das Hinspiel im Frankenland ging mit 3:1 an Nürnberg. Die drei direkten Duelle davor hatte der Club noch alle verloren. Diese fanden allerdings in der Bundesliga und im DFB-Pokal statt. Im Unterhaus hat der FCN, wie eingangs erwähnt, keines der bisherigen sieben Aufeinandertreffen verloren (4S, 3U). Vor der Länderspielpause zog Nürnberg zu Hause gegen St. Pauli den Kürzeren (0:2), womit auch der kleine Siegeszug von zwei Dreiern in Folge endete. In der Tabelle stehen die Franken einen Punkt und einen Platz hinter der Hertha. Sein letztes Auswärtsspiel hat der Club in Magdeburg mit 1:0 gewonnen und damit bereits den fünften Auswärtssieg in dieser Saison geholt.

In der gesamten letzten Spielzeit hatte es nur drei Auswärts-Dreier gegeben. Nur in einer ihrer letzten zwölf Auswärts-Partien gelang den Nürnbergern kein eigenes Tor. Viel mehr als ein Auswärtstor gelingt den Franken dabei selten. In keinem der letzten sechs Auswärtsspiele konnten sie mehr als einmal treffen. Da sie aber in der Regel ihr Tor machen, ist auch die Wette „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ eine Option, über die es nachzudenken gilt. Für diese Kombi gibt es zum Beispiel bei Oddset eine Quote von 1,72. Parallel dazu gibt es aktuell auch einen Oddset Bonus, den ihr im besten Fall für eure Wette nutzen könnt.

Unser Hertha - Nürnberg Tipp: „Hertha Über 1,5 Tore“

Drei Siege, drei Remis, drei Niederlagen - das ist die Bilanz sowohl der Hertha als auch Nürnbergs aus den ersten neun Rückrunden-Spielen. Aufgrund ihrer letzten Heim-Ergebnisse sehen wir die Berliner dennoch im Vorteil. Sie stellen die zweitbeste Heim-Offensive der 2. Bundesliga und trafen in diesem Kalenderjahr in vier ihrer fünf Zweitliga-Heimspiele mindestens doppelt. Das trauen wir der „Alten Dame“ am Samstag abermals zu, zumal es daheim gegen eine der schwächsten Defensiven der 2. Bundesliga geht.