Hertha - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 16.12.2023

Unser Hertha - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 16.12.2023 lautet: Zwei Torhüter nehmen hier prominente Positionen ein. In Osnabrück kehrte Aufstiegs-Keeper Philipp Kühn zurück zwischen die Pfosten. Hertha hat mit Tjark Ernst ein großes Talent im Kasten. In unserem Wett Tipp heute sind die Hausherren favorisiert.

Hertha BSC versorgte seine Anhänger in der vergangenen Woche mit ungeahnten Glücksgefühlen. Den Auftakt machte ein 5:1-Kantersieg zu Hause gegen Elversberg, gefolgt von einem rauschenden Pokal-Abend mit dem Weiterkommen gegen den HSV. Etwas müde, aber im zweiten Abschnitt verbessert, rundete ein 2:1-Erfolg über Kaiserslautern die hervorragende Woche der Berliner ab.

Osnabrück nahm vor Kurzem einen Trainerwechsel vor und holte Uwe Koschinat an die Seitenlinie. Der neue Trainer verlor sein erstes Ligaspiel mit 0:4 gegen Schalke. In der Folge kehrte er zurück zu Aufstiegs-Torwart Philipp Kühn, mit dem prompt ein 1:1 gegen Pauli gelang.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Hertha (HC -1)“ mit einer Quote von 2,22 bei Betano.

Darum tippen wir bei Hertha vs Osnabrück auf „Sieg Hertha (HC -1)“:

Hertha gewann 4 von 7 Heimspielen mit mindestens 2 Toren Differenz.

Osnabrück kassierte die meisten Gegentore der Liga (2,4 pro Spiel).

Hertha häufte die drittmeisten erwartbaren Tore an (26,2 xG).

Hertha vs Osnabrück Quoten Analyse:

Sechs ungeschlagene Ligaspiele in Folge führten die Berliner bis auf vier Punkte an den dritten Tabellenplatz heran. Gemeinsam mit Düsseldorf erzielten die Hauptstädter die meisten Treffer pro Partie (2,1). Wir können verstehen, weshalb die Gastgeber mit Siegquoten bis 1,50 als klarer Favorit in diesen Vergleich gehen.

Der jüngst vorgenommene Trainerwechsel auf Seiten der Osnabrücker bringt etwas Würze in diesen Vergleich. Am vergangenen Spieltag punktete der VfL gegen St. Pauli (1:1) und sammelte neues Selbstvertrauen. Das reicht den Sportwettenanbietern jedoch nicht, denn das Tabellenschlusslicht bekommt Siegquoten zwischen 5,50 und 6,50 zugeschrieben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Osnabrück Prognose: Berlin baut eine starke Form auf

Seit sechs Ligaspielen ist die Mannschaft von Pal Dardai ungeschlagen (3 Siege, 3 Remis) - nur St. Pauli kann im deutschen Unterhaus eine längere Serie vorweisen (7). Wettbewerbsübergreifend verhinderte die Alte Dame in den vergangenen acht Pflichtspielen eine Niederlage.

Bemerkenswert ist, dass dabei ein 20-Jähriger den Kasten der Hausherren schützt. Tjark Ernst steht seit dem Verkauf von Oliver Christensen zwischen den Pfosten der Hauptstädter und half dabei, in sieben Heimspielen erst sieben Gegentreffer zuzulassen.

Ebenfalls auffällig und unerwartet ist die Performance der Hertha-Offensive. Trainer Dardai war bislang nicht als offensiv ausgerichteter Trainer bekannt. Dennoch erzielten die Berliner gemeinsam mit Düsseldorf die meisten Tore pro Spieltag (2,1).

Die erwartbaren Treffer erzeugen die Hoffnung, dass diese Werte nachhaltig sind. Außer dem HSV (33,0 xG) und Holstein Kiel (28,4 xG) gab es bislang keine Mannschaft mit mehr erwartbaren Treffern als Hertha (26,2 xG).

Hertha - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 2:1 Kaiserslautern (A), 5:3 n.E. HSV (H), 5:1 Elversberg (H), 2:2 Hannover (A), 2:2 Karlsruhe (H).

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:1 St. Pauli (H), 0:4 Schalke (A), 0:2 Magdeburg (H), 2:3 Braunschweig (A), 1:1 Kiel (H).

Letzte 5 Spiele Hertha vs. Osnabrück: 3:2 (H), 4:0 (H), 0:2 (A), 3:0 (A).

Aufsteiger Osnabrück setzte am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen und fuhr dank einer guten zweiten Halbzeit ein Unentschieden gegen St. Pauli ein (1:1). Dabei darf allerdings nicht unterschlagen werden, dass dieser Punktgewinn im eigenen Stadion erfolgte.

Auswärts sieht die bisherige Bilanz des VfL erschreckend schwach aus. In der Ferne blieb das Tabellenschlusslicht in sieben Auftritten sieglos, sicherte sich nur 0,29 Punkte pro Partie und legte ein düsteres Torverhältnis von 5:22 an den Tag.

Daran konnte Uwe Koschinat in seinem ersten Auftritt als Trainer der Gäste ebenfalls nichts ändern. Sein Auswärts-Debüt schloss der neue Trainer mit einer 0:4 Niederlage in Gelsenkirchen ab.

Auf die Saison betrachtet nahm der Aufsteiger die meisten Gegentore pro Partie hin (2,4) und kassierte die höchste Anzahl an erwartbaren Gegentoren (29,1 xGA). Hertha ist im Olympiastadion torhungrig. Mit etwas Mut könnt ihr bei Betano eine Wette auf „Hertha Über 2,5 Tore“ platzieren und dafür eine Quote von 2,32 erhalten.

Unser Hertha - Osnabrück Tipp: Sieg Hertha (HC -1)

Im eigenen Stadion gewann Berlin vier von sieben Liga-Heimspielen mit einem Handicap von -1. Osnabrück hingegen verlor in der Ferne drei seiner sieben Partien mit mindestens zwei Toren Differenz. Zudem jubelte keine Mannschaft der 2. Bundesliga im eigenen Stadion häufiger als die Herthaner (19).