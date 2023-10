Hertha - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 28.10.2023

Unser Hertha - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.10.2023 lautet: Eigentlich ist Pál Dardai ein Trainer, der sein Team zu einer Einheit formt. Bei Hertha fehlt in diesem Jahr jegliche Grundlage dafür, sodass Paderborn seine Chancen bekommen wird.

Die aktuelle Formkurve der Gäste aus Paderborn sorgt in diesem Duell für eine gewisse Würze. Seit fünf Zweitliga-Spielen hat die Mannschaft von Trainer Lukas Kwasniok nicht mehr verloren. Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,45 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Hertha vs Paderborn auf „Doppelte Chance X2 & Beide Teams treffen“:

Hertha vs Paderborn Quoten Analyse:

Während die Dardai-Elf zwei der letzten drei Begegnungen verloren hat, sind die Paderborner gestärkt aus den vergangenen fünf ungeschlagenen Partien gegangen. In unseren Augen ist die Maximalquote von 3,40 bei einem Auswärtssieg ansprechend. Gerne könnt ihr euch in dieser Übersicht für einen Sportwetten Bonus entscheiden.

Hertha vs Paderborn Prognose: Unerwartete Schwächen in Berlin

Dabei bestätigen 18,4 erwartbare Gegentore (16.), dass diese Flut an Gegentoren kein Zufall ist. Zusätzlich muss das Trainer-Team am kommenden Wochenende einen Ersatz für Marc-Oliver Kempf finden. Der beste Zweikämpfer der Hausherren (68 Prozent gewonnene Duelle) fehlt gegen den SCP wegen seiner Rot-Sperre.

In Kombination liegen Endergebnisse, in denen beide Mannschaften mindestens ein Tor erzielen, recht nahe. So kam es in den letzten vier Partien der Gastgeber, wie es kommen musste: Hertha erfüllte jeweils die Voraussetzungen für eine Wette auf „Beide treffen: Ja“.