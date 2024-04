Hertha – Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 12.04.2024

Unser Hertha - Rostock Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 12.04.2024 lautet: Seit drei Gastauftritten sind die Schützlinge aus Mecklenburg-Vorpommern in Berlin ungeschlagen (1S, 2U). Eine Bilanz, die im Wett Tipp heute ins Wanken geraten dürfte.

Bei der Berliner Hertha zeichnet sich mit sieben Punkten aus drei Spieltagen ein Aufwärtstrend ab. Zuletzt präsentierten sich die Hauptstädter kämpferisch und egalisierten gegen Paderborn einen zweimaligen Rückstand, um sich am Ende mit 3:2 durchzusetzen. Auch Rostock muss sich nicht verstecken und blickt auf drei Siege in den vergangenen vier Begegnungen. Kürzlich wurde Wiesbaden souverän mit 3:1 abgefertigt.

In unserem Wett Tipp heute sind die Hausherren aus Berlin zu favorisieren. Für „Sieg Hertha“ gewährt Happybet eine Quote von 1,67.

Darum tippen wir bei Hertha vs Rostock auf „Sieg Hertha“:

Bei den Berlinern zeichnet sich ein deutlicher Aufwärtstrend ab (2S, 1U).

Nur eines der letzten 8 Fernduelle im deutschen Unterhaus gestaltete Hansa siegreich (2U, 5U).

Spielerisch sind die Herthaner überlegen und zeichnen sich mit 45,2 Millionen Euro anhand des beinahe dreifachen Kader-Marktwertes der Gäste (15,98 Mio.) aus.

Hertha vs Rostock Quoten Analyse:

Wenngleich Hertha keines der vergangenen drei Heimspiele gegen Rostock siegreich gestaltete, sehen die Bookies die Gastgeber als klaren Favoriten auf den Sieg und bewerten diesen Spielausgang mit einer durchschnittlichen Quote von 1,65.

Wer hingegen die Gäste aus Mecklenburg-Vorpommern favorisiert, darf sich im Falle eines Auswärtssieges über den bis zu 4,5-fachen Wetteinsatz freuen. Hierbei könnte sich der Einsatz einer Gratiswette ohne Einzahlung als sinnvoll herausstellen, um eigene Verluste auszuschließen. Zwei der vergangenen drei Aufeinandertreffen endeten torlos. Dennoch zeichnet sich am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ eine klare Tendenz zu drei oder mehr Treffern ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs. Rostock Prognose: Kann Hansa seine Auswärtsschwäche überwinden?

Nach dem Bundesliga-Abstieg im Vorjahr gab die Berliner Hertha in dieser Saison den direkten Wiederaufstieg als Ziel aus. Bisher konnte dieses aber nicht verwirklicht werden. Mit 41 erbeuteten Punkten rangiert die Elf von Trainer Pál Dárdai auf dem 7. Platz und hat satte acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz.

Jüngst zeichnete sich jedoch nach drei sieglosen Begegnungen am Stück ein Aufwärtstrend ab. Zwei Erfolge und ein Remis sprechen für sich.

Auf heimischem Boden überzeugten die Hauptstädter nur bedingt, obwohl lediglich eines der letzten zehn Heimspiele verloren ging (4S, 5U). Vor allem die Offensive spielte im eigenen Stadion stark auf und verbuchte 35 Tore. Pro Heimspiel wurden im Schnitt 2,5 Treffer erzielt.

86 Prozent der Ansetzungen im Berliner Olympiastadion endeten mit drei oder mehr Treffern. Die Defensive stand zum Teil auf wackeligen Beinen und hielt nur in einem der vergangenen elf Heimspiele eine weiße Weste.

Hertha - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 3:2 SC Paderborn (A), 3:3 FC Nürnberg (H), 5:2 FC Schalke 04 (H), 0:2 FC St. Pauli (A), 2:2 Holstein Kiel (H)

Letzte 5 Spiele Rostock: 3:1 SV Wehen Wiesbaden (H), 0:2 Holstein Kiel (A), 1:0 Greuther Fürth (H), 1:0 Eintracht Braunschweig (A), 0:3 1. FC Kaiserslautern (H)

Letzte 5 Spiele Hertha vs. Rostock: 0:0 (A), 2:0 (A), 0:0 (A), 1:3 (H), 1:2 (A)

Mal abgesehen vom 0:2 gegen Holstein Kiel praktizierten die Recken aus Rostock im Jahr 2024 bisher erfolgreichen Fußball und holten drei Siege. Mit Braunschweig (1:0), Greuther Fürth (1:0) und Wiesbaden (3:1) wurden keine leichten Gegner bezwungen. 31 erbeutete Punkte reichen derzeit für den 15. Tabellenplatz. Zum Relegationsplatz, der momentan von Braunschweig belegt wird, liegt lediglich ein Polster von einem mageren Zähler vor. Nach drei Spielzeiten im deutschen Unterhaus könnte es für die Mannen von Trainer Mersad Selimbegovic eng werden mit dem Klassenerhalt.

In der Ferne spielten die Hanseaten nur wenig überzeugend und holten nur einen Sieg in acht Begegnungen. Dem 1:0 gegen Eintracht Braunschweig stehen auf der anderen Seite zwei Remis und fünf Niederlagen gegenüber. In der Auswärtstabelle belegt Rostock den 14. Platz.

Die Offensive ist auf gegnerischem Boden als harmlos zu bewerten. Nur neun Mal schenkten die Kicker aus Mecklenburg-Vorpommern dem Konkurrenten in der Fremde einen Treffer ein. Kein anderes Team vermeldete auswärts weniger Treffer. In acht der 14 Auswärtsspiele versäumte der Angriff ein eigenes Tor. Acht Paarungen mit Teams auf den Plätzen 2 bis 10 brachten in der Fremde nur einen mageren Zähler mit sich. Sechs der sieben Niederlagen kamen ohne eigenen Treffer zum Vorschein. Sollte Hansas Offensive erneut leer ausgehen, gewährt die Happybet App eine Quote von 2,85.

Unser Hertha – Rostock Tipp: Sieg Hertha

Rein rechnerisch ist der Aufstieg für die Berliner noch möglich, wenngleich der Abstand zur Aufstiegszone mit acht Punkten sehr groß ist. Ganz nach dem Motto „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ werden die Hauptstädter gegen Hansa Rostock alles in die Waagschale werfen. Der Heimvorteil sowie die größere Qualität in den eigenen Reihen sprechen für einen Triumph der Gastgeber. Darüber hinaus wussten die Hanseaten in der Fremde nicht zu überzeugen.