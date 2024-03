Hertha - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2024

Unser Hertha - Schalke Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.03.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute trauen wir den Gästen zwar Treffer, aber am Ende auch nur höchstens einen Punkt zu.

Hertha gegen Schalke - klingt nach Bundesliga, ist tatsächlich aber ein Zweitliga-Duell zwischen dem aktuell 11. und 14. der Tabelle. Die Berliner hegen immer noch leise Hoffnungen auf den Aufstieg, müssen dafür aber eine regelrechte Sieges-Serie abliefern. Die Gäste wiederum wollen die Saison mit dem Klassenerhalt einfach nur zu Ende bringen.

Auswärts lief bei den Königsblauen in dieser Spielzeit aber kaum etwas zusammen und wir trauen ihnen daher auch in der Hauptstadt keinen Dreier zu. Da die Zweitliga-Spiele der beiden Teams zu den torreichsten gehören, entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,00 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Hertha vs Schalke auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Bereits das Hinspiel gewannen die Berliner auswärts mit 2:1.

Schalke ist mit einer 2-1-9-Bilanz eines der schlechtesten Auswärtsteams.

Mit im Schnitt 3,4 bzw. 3,6 Treffern gehören die Spiele Herthas bzw. Schalkes ligaweit zu den torreichsten.



Hertha vs Schalke Quoten Analyse:

Nur aufgrund des Heimvorteils scheint die Hertha für die Buchmacher in diesem Duell der Favorit zu sein. Denn für Wetten auf einen Sieg der höher platzierten Berliner gibt es schon beachtliche Quoten bis 2,35. Mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste kann man seinen Wetteinsatz hingegen in etwa verdreifachen.

Entscheidet ihr euch dafür, unseren Tipp nachzuspielen, dann ist das bei diesem Bookie auch über die Interwetten App möglich. Der Buchmacher erwartet, wie die anderen Wettanbieter auch, einige Treffer. Für Wetten auf „Über 2,5 Tore“ gibt es Quoten von höchstens 1,65. Für einen Tipp auf ein Tor mehr winken dagegen Wettquoten um 2,50.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Schalke Prognose: Vorteile bei den Gastgebern

Mit einem Sieg auf dem Kiez wollte sich die Hertha zurückmelden im Aufstiegsrennen. Doch nach acht Punkten aus den letzten vier Partien gab es bei St. Pauli eine verdiente 0:2-Schlappe. Als Elfter hat Berlin einen Rückstand von sieben Punkten auf Rang 3.

Bei noch neun ausstehenden Spieltagen ist eine mögliche Relegation ein schwieriges, wenn auch nicht ganz unmögliches Unterfangen. Dazu müssen nun aber Siege her. Schon an diesem Spieltag könnten die Herthaner mit einem Dreier im besten Fall auf Rang 8 springen. Zu Hause haben sie nur eines der letzten acht Zweitliga-Spiele verloren.

Mit vier endete allerdings die Hälfte dieser letzten acht Heimpartien mit einem Remis. In der Heimtabelle steht der BSC mit einer 5-4-3-Bilanz nur auf Rang 10. Im heimischen Olympiastadion erzielte die „Alte Dame“ 27 Tore und damit genau 60 Prozent ihrer 45 Tore. Bei der Pleite auf dem Kiez blieb Berlin zum ersten Mal im Jahr 2024 ohne eigenes Tor.

Vor der letzten Niederlage haben in acht Herthaner Partien in Folge beide Teams treffen können. In sieben dieser acht Spiele gab es mindestens drei Tore. Überhaupt sind die Spiele der Hauptstädter unterhaltsam. Im Schnitt gab es bisher 3,4 Tore pro Hertha-Match. Damit stehen die Berliner in dieser Hinsicht auf Rang 4.

Hertha - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:2 St. Pauli (A), 2:2 Kiel (H), 1:1 Braunschweig (A), 3:2 Magdeburg (H), 2:1 Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Schalke: 3:3 Paderborn (H), 3:1 St. Pauli (H), 0:3 Magdeburg (A), 1:0 Wehen Wiesbaden (H), 0:1 Kiel (A)

Letzte 5 Spiele Hertha vs Schalke: 2:1 (A), 2:5 (A), 2:1 (H), 2:1 (A), 3:0 (H)



In den Partien Schalkes sind bislang im Schnitt sogar 3,6 Treffer erzielt worden. Nur in den Begegnungen von Kaiserslautern gab es mehr Tore zu bewundern. Allein am vergangenen Wochenende gab es sechs Treffer zu sehen, als sich S04 zu Hause mit 3:3 von Paderborn trennte und damit nach dem 3:1-Heimsieg über St. Pauli den zweiten Dreier in Folge vergab. Aber daheim zeigen die Königsblauen ohnehin ein ganz anderes Gesicht. Mit einer 7-2-4-Bilanz und 26:10 Toren stehen sie in der Heimtabelle auf dem sechsten Platz. Auswärts dagegen holte nur Braunschweig einen Punkt weniger als die Gelsenkirchener. Diese haben neun ihrer bisherigen zwölf Auswärtspartien in dieser Saison verloren (2S, 1U).

Zuletzt verlor Schalke drei Auswärtsspiele am Stück und erzielte dabei nur ein eigenes Tor, nachdem S04 in den drei Auswärts-Begegnungen zuvor noch insgesamt sieben Mal ins Schwarze getroffen hatte. In den Auswärtspartien der Königsblauen sind bislang im Schnitt sogar 3,7 Treffer erzielt worden. Eine Wette auf „Über 3,5 Tore“ ist daher eine Alternative, über die man nachdenken sollte. Bei Tipwin erhält man für diese Option eine Quote von 2,50, mit dem Tipwin Sportwetten Bonus kann man diesen Tipp ohne Risiko anspielen. Elf der 25 Zweitliga-Partien der Schalker in dieser Saison endeten mit mindestens vier Treffern.

Unser Hertha - Schalke Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“

Im Fall der Hertha gingen sogar zwölf der bisherigen 25 Spiele mit mindestens vier Toren zu Ende. Die Berliner waren für S04 dabei in letzter Zeit eine Art Angstgegner. Vier der letzten fünf direkten Duelle hat Königsblau verloren (1S), auch das Hinspiel. Das und die schwache Auswärtsbilanz sprechen stark dafür, dass es keinen Auswärtssieg geben wird. Nachdem die Knappen aber in den letzten zwei Spielen jeweils drei Tore erzielten, auch wenn diese Partien zu Hause stattfanden, trauen wir ihnen mindestens ein Tor in der Hauptstadt zu.