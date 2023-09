Hertha – St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 30.09.2023

Unser Hertha - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 30.09.2023 lautet: In einem Match auf Augenhöhe räumen wir den Berlinern Vorteile ein, tendieren zu Toren auf beiden Seiten.

Die Hauptstädter verspielten zuletzt in Kiel eine 2-Tore-Führung, um dann in der Schlussphase durch den Ex-Kieler Fabian Reese vom Elfmeterpunkt einen knappen 3:2-Triumph zu besiegeln. Bereits zuvor vergab Haris Tabakovic einen Strafstoß. St. Pauli blieb kürzlich auf heimischem Boden gegen Schalke weiterhin ungeschlagen und setzte sich nach 90 Minuten mit 3:1 durch. Als Matchwinner stellte sich Marcel Hartel mit zwei Treffern heraus.

Unser Wett-Tipp zielt auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,25 bei Bwin ab .

Darum tippen wir bei Hertha vs St. Pauli auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Hertha vs St. Pauli Quoten Analyse:

Ein Blick auf die Quoten am Drei-Weg-Markt bringt keinen Favoriten auf drei Punkte zum Vorschein. Siegwetten werden etwa beim von uns getesteten Wettanbieter Bwin mit einer Hertha BSC St. Pauli Wettquote zwischen 2,50 und 2,65 bewertet.

Hertha vs. St. Pauli Prognose: Tüten die Berliner den 3. Sieg am Stück ein?

Drei der letzten vier Partien in der 2. Bundesliga brachten einen Sieg als Ertrag mit sich. Vor allem offensiv sind die Berliner mit 15 erzielten Toren nicht zu verachten. Dabei gaben sie über die bisherige Saison nur 96 Torschüsse ab. Der HSV zum Beispiel benötigte 121 Torschüsse für 15 Treffer.

Der von Austria Wien für nur 500.000 Euro verpflichtete Haris Tabakovic ist mit sieben Toren in sechs Spielen der beste Angreifer in den eigenen Reihen. Beinahe jede zweite Torchance konnte der 29-jährige Stürmer verwerten. Zudem bereitete er zwei Treffer vor.

Der FC St. Pauli ist nach sechs Spieltagen in der 2. Bundesliga weiterhin ungeschlagen. Bei genauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass nur zwei der bisherigen sechs Duelle siegreich gestaltet wurden.

Hertha - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Dennoch reichen 13 erbeutete Punkte derzeit, um auf Rang 2 zu landen und vielleicht sogar um den Aufstieg zu spielen. Mittlerweile seit 13 Jahren sind die Mannen aus dem hohen Norden in der 2. Bundesliga unterwegs und träumen vom Aufstieg. Saisonübergreifend sind die Kiezkicker seit mittlerweile fünf Auswärtsspielen ungeschlagen (3S, 2U). In den letzten fünf Begegnungen auf gegnerischem Boden kamen zehn Tore zustande. Lediglich in einem der vergangenen zwölf Auswärtsduellen verpasste St. Pauli einen eigenen Treffer.