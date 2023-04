Hertha - Werder Bremen Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Hertha - Werder Bremen Tipp zum Bundesliga Spiel am 22.04.2023 lautet: Pal Dardai begann seine erste Trainingseinheit mit einem Fußball-Tennis-Turnier. Mit dieser Einheit will er die Lockerheit in Berlin zurückbringen und als Trainer erstmals gegen die Grün-Weißen gewinnen.

Im Abstiegskampf findet ein Wechselbad der Gefühle statt. Noch nie wurde das Tabellenschlusslicht in einer Rückrunde häufiger ausgetauscht als in dieser Saison (5 Mal). Werder und Hertha sammelten über die vergangenen acht Spieltage die wenigsten Punkte der Bundesliga. Im Gegensatz zur Alten Dame boten die Grün-Weißen jedoch mehrere gute Leistungen. In der Folge entscheiden wir uns für eine Wette auf eine „Doppelte Chance X2 & Unter 4,5 Tore“. Dieser Tipp ermöglicht bei Happybet eine Quote von 1,73.