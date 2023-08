Hertha - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 04.08.2023

Unser Hertha - Wiesbaden Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.08.2023 lautet: Nach dem verpatzten Auftakt in die neue Saison muss die Hertha nun daheim punkten. Gegen den Aufsteiger aus Wiesbaden sollte am Freitag zumindest ein Zähler drin sein.

Nach einer holprigen Vorbereitung und mit einem alles andere als fertigen Kader kassierte Absteiger Hertha zum Auftakt der Zweitliga-Saison 2023/24 am vergangenen Samstag mit dem 0:1 in Düsseldorf gleich eine Niederlage. Am Freitagabend steht nun das erste Heimspiel an. Der BSC empfängt im Olympiastadion Aufsteiger Wiesbaden.

Die Wettquoten schlagen sich hier klar auf die Seite der Hausherren. Wir entscheiden uns bei diesem Spiel mit einer Quote von 1,73 bei Happybet für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hertha vs Wiesbaden auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Die Hertha kassierte in der Abstiegssaison 2022/23 nur 6 Heim-Niederlagen

Der BSC hat die letzten 8 Zweitliga-Duelle gegen Aufsteiger alle für sich entschieden

Wiesbaden konnte auswärts nur eines der letzten 5 Pflichtspiele gewinnen

Hertha vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Qualität und Heimvorteil sprechen bei diesem Duell klar für die Hertha.

So schicken die Bookies, die ihren Kunden immer wieder auch Gratiswetten und Freebets anbieten, den Erstliga-Absteiger bei der Hertha vs Wiesbaden Prognose mit Siegquoten im Schnitt von 1,57 als klaren Favoriten ins Spiel. Dagegen erscheint ein Erfolg des Aufsteigers mit durchschnittlichen Quoten von 5,40 aus Sicht der Wettanbieter eher unwahrscheinlich.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hertha vs Wiesbaden Prognose: Entwickelt der BSC mehr Torgefahr?

In der Startelf der Hertha zu Gast in Düsseldorf standen am vergangenen Samstag sieben Neuzugänge. In der Defensive stand die neuformierte Elf immerhin recht stabil und ließ nicht viel zu. Doch im Spiel nach vorne hatte der BSC trotz einer Bilanz von 11:9 Schüssen in Richtung Tor noch viel Luft nach oben. Es fehlten die offensiven Impulse aus dem zentralen Mittelfeld sowie der letzte Pass. Schon in den Testspielen wurde der Mangel an Durchschlagskraft deutlich.

Für mehr Torgefahr wurde unter der Woche der frühere Schweizer U21-Nationalspieler Haris Tabakovic verpflichtet. Der Angreifer erzielte in der vergangenen Saison 19 Pflichtspieltreffer und kam in drei Pflichtspielen in der neuen Saison für Austria Wien schon auf zwei Tore. Dodi Lukebakio, im Vorjahr Herthas Top-Scorer, wird weiter in Watte gepackt und soll verkauft werden. In der Vorsaison hatte die „Alte Dame“ immerhin 21 der 29 Saisonpunkte daheim geholt. In 17 Heimspielen setzte es lediglich sechs Niederlagen.

Auch beim SV Wehen wurde ein Umbruch vollzogen. Im Vergleich zum Relegations-Rückspiel gegen Bielefeld standen am ersten Spieltag daheim gegen Magdeburg nur noch drei Spieler von damals in der Startelf. Wiesbaden musste im ersten Durchgang einen Rückstand und gut zehn Minuten nach Wiederanpfiff einen Platzverweis hinnehmen. Davon ließ sich der Aufsteiger allerdings nicht beirren. Nur sechs Minuten nach der Gelb-Roten-Karte gegen Vukotic erzielte der SVWW den Ausgleich und brachte das 1:1 auch nach Hause.

Angesichts des Spielverlaufs fühlte sich dieses Ergebnis wie ein Sieg an. Im dritten Anlauf nach 2007 und 2019 will sich der Verein endlich im Unterhaus etablieren. Vielen der Neuzugänge fehlt allerdings die Zweitliga-Erfahrung. In der Aufstiegssaison überzeugte die Mannschaft durch mannschaftliche Geschlossenheit, tolle Moral, schnelles Konterspiel, gute Kondition und starke Standards. Zudem stellte Wehen die zweitbeste Offensive in Liga 3.

Hertha - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hertha: 0:1 Düsseldorf (A), 1:1 Standard Lüttich (A), 0:1 Royal Antwerpen (H), 2:1 RWDM (A), 2:4 Young Boys (A)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 1:1 Magdeburg (H), 1:0 Fortuna Sittard (H), 1:0 St. Truiden (H), 1:1 Nordsjaelland (A), 2:1 Bielefeld (A)

Letzte Spiele Hertha vs Wiesbaden: -

Die Hertha und der SV Wehen treffen erstmals in einem Pflichtspiel aufeinander. Die „Alte Dame“ spielt gerne gegen Liga-Neulinge. So hat der BSC die letzten acht Zweitliga-Duelle gegen Aufsteiger alle für sich entschieden. Geht diese Serie weiter, gibt es bei Buchmacher NEObet, der aktuell für Neu- und Bestandskunden einen tollen NEObet Promo Code parat hat, eine Quote von 1,58.

Unser Hertha - Wiesbaden Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Hertha war in der Vorsaison recht heimstark. Zudem spielt man in der 2. Liga gerne gegen Aufsteiger. Doch Wiesbaden konnte am vergangenen Wochenende mit einer tollen Moral überzeugen. So müssen wir den Gästen durchaus einen Punkt zutrauen. In beiden Teams stehen viele neue Spieler. Dadurch fehlen noch die Automatismen, vor allem im Spiel nach vorne. Das spricht für eine eher torarme Partie.