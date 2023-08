Hibernian - Aston Villa Tipp, Prognose, Quoten | 23.08.2023

Unser Hibernian - Aston Villa Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 23.08.2023 lautet: Bei diesem ungleichen Duell sind die Vorzeichen klar. Die Villans stellen schon im Hinspiel mit einem klaren Sieg die Weichen auf den Einzug in die Gruppenphase.

Nach einem furchtbaren Start in der Vorsaison unter Coach Steven Gerrard sah es so aus, als wäre für Aston Villa der Klassenerhalt das Höchste der Gefühle. Doch dann kam Coach Unai Emery und führte den Abstiegskandidaten sogar noch in den Europapokal.

Der Premier-League-Vertreter darf in dieser Woche in der Conference League gleich in der Playoff-Runde ran. Dort hat man mit dem schottischen Vertreter Hibernian FC ein auf den ersten Blick machbares Los erwischt. Das bestätigen auch die Wettquoten. Wir kommen zum gleichen Ergebnis und spielen mit einer Quote von 1,78 bei Oddset die Wette „Sieg Aston Villa HC -1″.

Darum tippen wir bei Hibernian vs Aston Villa auf „Sieg Villa HC -1″:

Hibernian ist beim Marktwert haushoch unterlegen

Die Hibs kamen zuvor im Europapokal noch nie über die 3. Quali-Runde hinaus

Aston Villa belegte in der Rückrunde 2022/23 der Premier League den 4. Platz

Hibernian vs Aston Villa Quoten Analyse:

Bei diesem Duell treffen Welten aufeinander. Der komplette Kader der Hibs kommt gerade mal auf einen Wert von 12 Millionen Euro. Dagegen sind die gesamten Villans sage und schreibe 615 Millionen Euro wert. Dieser extreme Unterschied schlägt sich bei der Hibernian vs Aston Villa Prognose auch in der Einschätzung der Bookies nieder.

Die neuen Sportwettenanbieter bezahlen einen Erfolg der Gäste lediglich mit durchschnittlichen Quoten von 1,29. Auf der Gegenseite sind die Hausherren in Edinburgh mit Siegquoten im Schnitt von 8,91 die klaren Underdogs.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hibernian vs Aston Villa Prognose: Können die Hibs den großen Favoriten ärgern?

Der Hibernian FC aus Edinburgh gehört in Schottland sicher zu den großen Traditionsvereinen. Doch selbst in der Heimat feierten die Hibs in der Vergangenheit nicht viele Erfolge. Die letzte von vier Meisterschaften stammt aus dem Jahr 1952. Seitdem gab es nur noch einen Sieg im Verbandspokal (2016) und drei Erfolge im Ligapokal (1973, 1992, 2007). In die neue Premiership-Saison ist der HFC gar nicht gut gestartet. Nach zwei Spieltagen ist man noch ohne Punkt und damit das Schlusslicht der Tabelle.

Die internationale Saison in der Conference League-Qualifikation begann für das Team von Coach Lee Johnson mit einer 1:2-Auswärtspleite beim Inter Club d‘Escaldes aus Andorra. Diesen Ausrutscher konnte man mit einem 6:1 im Rückspiel daheim wieder gut machen. Dann setzten sich die Schotten ziemlich überraschend gegen den FC Luzern durch (3:1, 2:2). Nun steht der Verein das erste Mal in einem UEFA-Wettbewerb in den Playoffs. Im Vorjahr schied man in der ECL in Runde 3 gegen Rijeka aus.

SPORTWETTEN BEI SPORT1

Aston Villa war in der Rückserie der Vorsaison das viertbeste Team und sprang mit dieser Serie noch auf den siebten Platz, der dem Verein nach 13 Jahren die Rückkehr in den Europapokal bescherte. Nun wollen die Villans weitere Fortschritte machen. In der Liga nimmt man die Top 6 ins Visier. Zudem würde man gern das erste Mal seit 28 Jahren einen heimischen Titel gewinnen. Dafür wurde Monchi als Sportdirektor vom Sevilla FC verpflichtet. Dort hatte der Spanier schon erfolgreich mit Emery zusammengearbeitet.

Für über 90 Millionen Euro wurde zudem der Kader verstärkt. Die Euphorie in Birmingham bekam im ersten Saisonspiel mit der bitteren 1:5-Pleite bei Newcastle aber einen ersten Dämpfer verpasst. Hier hatten die Gäste mit 16:17 Schüssen in Richtung Tor nur knapp hinten gelegen, hatten aber bei den Expected Goals mit 1,77 zu 3,41 klar das Nachsehen. Die Wiedergutmachung glückte am Sonntag mit einem 4:0 daheim gegen Everton. In der Vorsaison hatte der AVFC die viertbeste Defensive der Premier League.

Hibernian - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hibernian: 2:1 Raith Rovers (H), 2:2 Luzern (A), 1:2 Motherwell (A), 3:1 Luzern (H), 2:3 Saint Mirren (H)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 4:0 Everton (H), 1:5 Newcastle (A), 2:1 Valencia (A), 3:0 Lazio Rom (H), 3:3 Brentford (H)

Letzte Spiele Hibernian vs Aston Villa: -

Beide Vereine treffen am Mittwoch erstmals aufeinander. Für Villa ist es auch das erste Duell gegen eine Mannschaft aus Schottland. Die Hibs sammelten in den 70er Jahren Europapokal-Erfahrungen gegen englische Teams. Gegen Leeds und Liverpool gab es einen Sieg, zwei Remis und eine Niederlage.

Unser Hibernian - Aston Villa Tipp: Sieg Aston Villa HC -1

In den ECL-Playoffs kommt es hier zu einem Duell David gegen Goliath. Das Potenzial für eine Überraschung ist aber verschwindend gering. Für die Hibs war das Weiterkommen gegen Luzern schon eine Sensation. Das Erreichen der Playoffs ist ein großer Erfolg. Doch gegen Aston Villa geht der Weg zu Ende. Dafür sind die Qualitätsunterschiede einfach zu groß. Schon im Hinspiel am Mittwoch wäre alles andere als ein klarer Sieg der Gäste eine große Überraschung.