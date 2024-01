Hijikata - Struff Tipp, Prognose, Quoten| Australian Open

Unser Hijikata - Struff Sportwetten Tipp zum Australian Open Spiel lautet: Jan-Lennard Struff geht als einer von zwei gesetzten deutschen Profis ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres. So trauen wir ihm im Wett Tipp heute auch das Weiterkommen zu.

Mit Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sind zwei deutsche Tennisprofis bei den Australian Open 2024 gesetzt und gehen damit in der ersten Runde den schwersten Gegnern aus dem Weg. Struff, der auf ATP-Rang 24 aktuell die deutsche Nummer zwei ist, trifft in Runde 1 auf den Lokalmatadoren Rinky Hijikata. Die Wettquoten schlagen sich auf die Seite des Profis aus Warstein.

Darum tippen wir bei Hijikata vs Struff auf „Sieg Struff“:

Struff steht in der Weltrangliste deutlich besser da (Platz 24 zu 70)

Der Deutsche führt den direkten Vergleich an

Der Profi aus Warstein hat 2023 das beste Jahr seiner Karriere gespielt

Hijikata vs Struff Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher haben sich zu der Hijikata vs Struff Prognose ihre Meinung gebildet. Als Nummer 24 der Weltrangliste ist der Deutsche der Favorit, denn sein Gegner Rinky Hijikata wird von der ATP lediglich auf Rang 70 geführt.

So gibt es für einen Sieg von Struff durchschnittliche Quoten von 1,66. Ein Weiterkommen des Australiers wird mit Quoten im Schnitt von 2,26 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hijikata vs Struff Prognose: Kann der Deutsche an die Vorjahres-Form anknüpfen?

Rinky Hijikata feierte erst Anfang 2022 sein Debüt auf der ATP-Tour. Der Spieler aus Sydney sicherte sich im gleichen Jahr seinen ersten Challenger-Titel und wurde mit 21 Jahren der jüngste australische Challenger-Sieger seit dem Jahr 2018. Im Vorjahr folgte dann mit dem Erstrunden-Erfolg gegen den Deutschen Yannick Hanfmann bei den Australian Open der erste Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Hinzu kamen 2023 das erste ATP-Halbfinale und völlig überraschend mit einer Wildcard der Einzug in die vierte Runde bei den US Open.

Damit schaffte es der Profi mit japanischem Hintergrund erstmals in seiner Karriere unter die Top 70 der Weltrangliste. Hijikata gilt vor allem auch als Doppel-Spezialist und steht hier sogar unter den besten 25 der ATP. Das Jahr 2024 begann für den Profi mit dem ATP 250 in Brisbane. Hier scheiterte der 22-Jährige im Viertelfinale in zwei Sätzen an Grigor Dimitrov (ATP 14). Zuvor hatte sich der gebürtige Australier gegen Kokkinakis (ATP Nr. 65) und Mahac (ATP 78) durchgesetzt.

Bis Juni 2023 hatte Jan-Lennard Struff die beste Saison seiner Karriere gespielt. Der 33-Jährige war als Nummer 167 der ATP ins vorige Jahr gegangen. In Madrid hatte der Deutsche als erster Lucky Loser ein Masters-Finale erreicht, wo er auch nur knapp in drei Sätzen gegen Carlos Alcaraz verlor. Zudem stand Struff danach im Finale des ATP-Turniers in Stuttgart. Damit war der Warsteiner bis auf Platz 21 der Weltrangliste geklettert und hatte zwischenzeitlich sogar Alexander Zverev als deutsche Nummer 1 überholt.

Dann zog sich Struff allerdings eine Hüftverletzung zu und verpasste sowohl das Turnier in Wimbledon als auch die US Open. Nach einer Pause von drei Monaten feierte Struff im September dann aber mit guten Leistungen beim Zhuhai Championship und den Sofia Open eine beeindruckende Rückkehr, die ihm sogar den Titel als „ATP Comeback Player of the Year“ einbrachte. 2024 kam Struff beim ATP-Turnier von Hong Kong ins Achtelfinale, wo er in drei Sätzen an Sebastian Ofner (ATP Nr. 37) scheiterte.

Hijikata - Struff Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hijikata: 0:2 Evans, 0:2 Dimitrov, 2:1 Machac, 2:0 Kokkinakis, 0:2 Purcell

Letzte 5 Spiele Struff: 1:2 Ofner, 2:1 Cilic, 0:2 Draper, 2:1 Marozsan, 2:0 Harris

Letzte Spiele Hijikata vs Struff: 0:2

2023 trafen beide Profis erstmals aufeinander. Beim Phoenix Challenger gewann Jan-Lennard-Struff im Achtelfinale in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:1. Setzt sich der Deutsche dieses Mal auch ohne Satzverlust durch, gibt es bei AdmiralBet dafür eine Quote von 3,55.

Schaut man nur auf das noch so junge Jahr 2024 lassen sich keine Vorteile für einen Spieler erkennen. Doch Jan-Lennard-Struff hat in der vergangenen Saison die beste Spielzeit seiner Karriere absolviert.

Im Herbst konnte der 33-Jährige dann beweisen, dass ihn die Hüftverletzung auf diesem Weg nicht aus der Bahn geworfen hat. Nun wird es Zeit, nach fünf Erstrunden-Niederlagen in Folge in Melbourne endlich mal wieder ein Auftaktmatch zu gewinnen.