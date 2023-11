HJK Helsinki - Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 9.11.2023

Unser HJK Helsinki - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 09.11.2023 lautet: Der Höhenflug der Eintracht hält nach dem 3:0-Auswärtssieg gegen Union Berlin weiter an. Unser Wett Tipp heute setzt auf einen ungefährdeten Dreier.

Dino Toppmöller hat die Eintracht in den vergangenen Wochen auf den richtigen Kurs gebracht. Seit fünf Pflichtspielen ist die SGE ungeschlagen und hat sich besonders in der Offensive deutlich gesteigert. Den eindrucksvollen 6:0-Erfolg aus dem letzten Duell mit Helsinki würden viele Frankfurt-Fans gerne nochmal erleben. Die Chance dafür ergibt sich am vierten Spieltag der Conference League. Frankfurt gastiert bei HJK.

Ein Blick auf die letzten Ergebnisse der Hausherren unterstreicht die eindeutige Favoritenrolle des Bundesligisten. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Frankfurt (HC -1)“ mit einer Quote von 2,00 bei AdmiralBet .

Darum tippen wir bei HJK Helsinki vs Frankfurt auf „Sieg Frankfurt (HC -1)“:

Die SGE hat nach Nordsjaelland (6,4 xG) die meisten erwartbaren Tore der Conference League erzielt (6,2 xG).

Mit 1,8 erwartbaren Gegentoren zählt auch die Defensive der Hessen zu den fünf besten Defensiven des Wettbewerbs (5.)

Helsinki hat in den letzten 3 Pflichtspielen 11 Gegentore zugelassen.

HJK Helsinki vs Frankfurt Quoten Analyse:

Das Duell am 3. Spieltag endete mit einem Schaulaufen der Hessen. Frankfurt lebte seine komplette Spielfreude aus und gewann mit 6:0. Auswärts geht die SGE mit Siegquoten bis 1,43 erneut als klarer Favorit in den Spieltag.

Toni Korkeakunnas hat im Juli dieses Jahres die Verantwortung für den „Klubi“ übernommen. Bis jetzt wartet der Trainer der Finnen auf einen Sieg im europäischen Wettbewerb. Wir würden Quoten von 6,25 bis 7,20 nur mit einem Sportwetten Bonus ohne Einzahlung spielen .

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HJK Helsinki vs Frankfurt Prognose: Frankfurt läuft zur Hochform auf

Nach den ersten Spielen in der Conference League hat Frankfurt seinen Ruf als Pokalmannschaft mal wieder bestätigt. Die Hessen liegen nach dem 6:0-Erfolg am dritten Spieltag gegen Helsinki auf dem zweiten Platz der Gruppe G.

Der Kantersieg verbesserte die Statistik der erwartbaren Tore der SGE deutlich. Aktuell hat der Bundesligist aus Hessen 6,2 erwartbare Tore auf dem Zettel, womit er zur zweitbesten Offensive des Wettbewerbs aufgestiegen ist.

Das Angriffsspiel hat sich unter Dino Toppmöller deutlich verbessert und in den vergangenen Wochen erste Früchte getragen. Spielfreude und Torgefahr mündeten in vier der letzten fünf Pflichtspiele in mindestens drei Treffern der Eintracht.

Effektivität ist ein entscheidendes Merkmal der Frankfurter in der Conference League. Derzeit haben die Toppmöller-Schützlinge eine Schussverwandlungs-Quote von 23,7 Prozent (7.).

HJK Helsinki - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HJK Helsinki: 0:6 Frankfurt (A), 1:2 Kuopion Palloseura (H), 2:3 Vaasan (A), 1:1 Aberdeen (A), 3:0 Honka (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 3:0 Union Berlin (A), 2:0 Viktoria Köln (A), 3:3 Dortmund (H), 6:0 HJK Helsinki (H), 3:1 Hoffenheim (A).

Letzte Spiele HJK Helsinki vs. Frankfurt: 0:6 (A).

Die Form des finnischen Tabellenführers ist bescheiden. Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge sowie vier sieglose Partien in Serie beschreiben die offensichtlichen Sorgen der Hausherren. Vor heimischer Kulisse wird das Duell mit Eintracht Frankfurt nicht unbedingt leichter. Helsinki ist mit 2,5 erwartbaren Toren (24.) und 7,5 erwartbaren Gegentoren (30.) einer der schwächsten Klubs im gesamten Wettbewerb.

Elf Gegentore in den vergangenen drei Pflichtspielen deuten auf keine wesentlichen Verbesserungen der anfälligen Hintermannschaft von HJK hin. Schon im ersten Heimspiel der Conference League verlor Helsinki den Vergleich mit PAOK Saloniki (2:3). Mit diesen Zahlen im Hinterkopf gibt es die Möglichkeit, eine Variante mit erhöhtem Risiko als Wett-Option zu wählen. Gewinnt Frankfurt ohne Gegentor, liegt bei AdmiralBet eine Quote in Höhe von 2,40 abholbereit, die ihr mit dem AdmiralBet Gutschein verbinden könnt.

Unser HJK Helsinki - Frankfurt Tipp: Sieg Frankfurt (HC -1)

Die Form der Frankfurter findet sich auch in den Ergebnissen der vergangenen Wochen wieder. Vier der vergangenen fünf Pflichtspiele der SGE endeten mit einer erfolgreichen Wette auf „Sieg Frankfurt (HC -1)“.