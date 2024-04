Hoffenheim - Augsburg Tipp, Prognose, Quoten | 07.04.2024

Unser Hoffenheim - Augsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 07.04.2024 lautet: Am Sonntag steigt in Sinsheim ein Duell um die Conference League. Wir sehen die Gäste in unserem Wett Tipp heute leicht vorne und trauen ihnen mindestens ein Remis zu.

Schaut man auf die vergangenen Wochen, ist der FC Augsburg die positive Überraschung. Die Fuggerstädter sind seit fünf Bundesliga-Spielen ungeschlagen (4S, 1U). Nur Leverkusen und Stuttgart sind aktuell länger ohne Niederlage. Zudem holte nur Bayer (15) seit dem 23. Spieltag mehr Punkte als der FCA (13). Damit darf die Mannschaft von Jess Thorup auf ein Ticket für die UEFA Conference League hoffen. Im Kampf ums internationale Geschäft wartet am Sonntag bei Verfolger Hoffenheim ein echtes Big-Point-Spiel auf die Augsburger.

Wir spielen bei dieser Begegnung mit einer Quote von 1,66 bei ODDSET die Wette „Doppelte Chance X2″.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Augsburg auf „Doppelte Chance X2″:

Augsburg ist Vierter der Rückrunden-Tabelle

Nur 2 Teams haben weniger Heimpunkte gesammelt als Hoffenheim

Die TSG hat die letzten 3 Spiele verloren



Hoffenheim vs Augsburg Quoten Analyse:

Die besten Buchmacher schlagen sich bei der Hoffenheim vs Augsburg Prognose auf die Seite der Hausherren, rechnen aber insgesamt mit einer ausgeglichenen Partie. Das lässt sich an den Wettquoten ablesen.

So gibt es für einen Heimsieg Quoten zwischen 2,15 und 2,25. Auf der Gegenseite bekommt ihr für einen Dreier der Gäste aber auch nur durchschnittliche Quoten von 2,92.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Augsburg Prognose: Baut der FCA seine Serie aus?

Am vergangenen Spieltag hätte Hoffenheim beinahe etwas geschafft, was in dieser Saison noch keiner Mannschaft gelungen war: Die TSG brachte den souveränen Tabellenführer Leverkusen an den Rande einer Niederlage. Bis zur 88. Minute führten die Gäste in der BayArena mit 1:0. Die Kraichgauer standen extrem tief und verteidigten sehr engagiert. Die erste Chance hatte die Matarazzo-Elf gleich zur Führung genutzt. Doch in der Nachspielzeit mussten sich die Badener der Überlegenheit der Hausherren doch noch geschlagen geben.

Bei 15:3 Chancen war der 2:1-Sieg für Bayer am Ende auch verdient. So hat die TSG erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Folge verloren. Dieser Negativ-Trend soll nun daheim gestoppt werden. Doch Hoffenheim gewann nur eines seiner letzten sechs Heimspiele (3U, 2N). Dabei macht vor allem die Abwehr Probleme. Seit 22 BL-Spielen stand bei den Kraichgauern nicht mehr die Null. Das ist die längste aktuelle Serie im Oberhaus. Zudem wahrte man in dieser Saison die wenigsten Weißen Westen der Liga (1).

Mit 36 Punkten nach 27 Spieltagen spielt Augsburg die drittbeste Saison seiner Bundesliga-Geschichte und hat jetzt schon mehr Zähler gesammelt als in der kompletten Vorsaison. Zudem sind die Fuggerstädter Vierter der Rückrunden-Tabelle und holten in der zweiten Saisonhälfte mehr Punkte (18) als der FC Bayern oder RB Leipzig. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat Jess Thorup. Der Coach, der die Mannschaft im Oktober übernommen hat, hat für eine klare Spielidee und ein festes Spielsystem gesorgt.

Vorgänger Enrico Maaßen wechselte oft zwischen Dreier- und Viererkette. Thorup hält am 4-4-2 mit enger Raute fest. Der Europapokal wird aber nicht als Ziel ausgegeben. Spieler und Verantwortliche bleiben bescheiden. Das macht auch Sinn: Gegen die abschließenden sieben Gegner hat man in der Hinrunde nur sechs Punkte geholt. Bei derzeit 16 Punkten Vorsprung auf Rang 16 kann man das Thema „Klassenerhalt“ immerhin schon mal abhaken. Sechs der neun Niederlagen kassierte Augsburg aber in der Fremde.

Hoffenheim - Augsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:2 Leverkusen (A), 0:3 Stuttgart (H), 1:3 Frankfurt (A), 2:1 Werder Bremen (H), 3:2 Dortmund (A)

Letzte 5 Spiele Augsburg: 1:1 Köln (H), 4:1 Greuther Fürth (H), 3:1 Wolfsburg (A), 1:0 Heidenheim (H), 6:0 Darmstadt (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs Augsburg: 1:1 (A), 0:1 (A), 1:0 (H), 3:1 (H), 4:0 (A)



Hoffenheim entschied 14 der 25 Bundesliga-Spiele gegen Augsburg für sich (5U, 6N). Gegen kein anderes Team feierte die TSG in der Bundesliga so viele Siege. Zudem gingen acht der letzten zwölf Duelle an die Kraichgauer (1U, 3N).

Aus den jüngsten zwei Vergleichen in der WWK Arena holte allerdings der FCA vier Punkte. TSG-Stürmer Wout Weghorst spielt gerne gegen die Fuggerstädter und kommt gegen diesen Gegner schon auf fünf Tore. Folgt am Sonntag der nächste Streich, werdet ihr dafür von Betano mit einer Quote von 2,87 belohnt. Noch leichter spielt sich dieser Tipp in Verbindung mit der aktuellen Betano Gratiswette.

Unser Hoffenheim - Augsburg Tipp: Doppelte Chance X2

Schaut man auf den direkten Vergleich gegen Augsburg, darf sich Hoffenheim am Sonntag Hoffnung auf einen oder drei Punkte machen. Wir trauen den Hausherren aber nicht mehr als ein Remis zu.

Das hat einerseits mit der Heimbilanz der TSG in dieser Saison zu tun. Nur Köln und Darmstadt haben vor den eigenen Fans weniger Punkte gesammelt. Zudem spricht auch die Formkurve klar für die Gäste.