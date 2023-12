Hoffenheim – Bochum Tipp, Prognose & Quoten | 08.12.2023

Unser Hoffenheim - Bochum Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 08.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute schätzen wir die Gastgeber aus Sinsheim stärker ein, obwohl es zuletzt nicht nach Wunsch lief.

Bei der TSG Hoffenheim kriselt es derzeit gewaltig. Seit vier Bundesliga-Ansetzungen warten die Kraichgauer auf ein Erfolgserlebnis (2U, 2N) und sind gegen den VfL unter Zugzwang. Der VfL Bochum ist seit fünf BL-Begegnungen ungeschlagen (2S, 3U) und will den positiven Trend auch in Sinsheim bestätigen.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Bochum auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Hoffenheim vs Bochum Quoten Analyse:

Tipp-Freunde, die nach satten Gewinnen gieren und ein erhöhtes Verlustrisiko hinnehmen wollen, erhalten für den Auswärtssieg eine Hoffenheim Bochum Quote in Höhe von ca. 4,50. Ein Großteil der Buchmacher im Sportwetten Vergleich geht von drei oder mehr Toren aus.

Hoffenheim vs. Bochum Prognose: Setzt der VfL den positiven Trend in Sinsheim fort?

Vor allem gilt es für die TSG, an der eigenen Heimstärke zu arbeiten. Bisweilen setzten sich die Mannen von Trainer Pellegrino Matarazzo nur in einem Liga-Duell auf heimischem Boden durch (1U, 4N).

Hoffenheim - Bochum Statistik & Bilanz:

Der VfL Bochum bestreitet das dritte Jahr in Folge im deutschen Oberhaus und will um jeden Preis in der Bundesliga verbleiben. Einfach dürfte es in dieser Saison aber nicht werden. Mit 56,7 Millionen Euro zeichnet sich der VfL neben Heidenheim und Darmstadt anhand des niedrigsten Kader-Marktwertes aus. Bereits im Vorjahr konnte dem Abstieg nur knapp entgangen werden. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, der damals vom VfB Stuttgart belegt wurde, betrug zwei Punkte. Derzeit gibt es für die Elf von Trainer Thomas Letsch allen Grund zur Freude. Immerhin ging keines der vergangenen fünf Liga-Spiele verloren (2S, 3U).