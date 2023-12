Hoffenheim - Darmstadt Tipp, Prognose, Quoten| 19.12.2023

Unser Hoffenheim - Darmstadt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.12.2023 lautet: Die TSG startete stark, kam zuletzt jedoch zunehmend ins Straucheln. Gegen das Tabellenschlusslicht sehen wir Hoffenheim im Wett Tipp heute jedoch deutlich im Vorteil.

Während Darmstadt schon jetzt mitten im Abstiegskampf steckt und dringend Punkte benötigt, kämpfen die Hoffenheimer um den Anschluss an die internationalen Plätze der Tabelle. Gegen die schwächste Defensive der Liga sollte die TSG in der Lage sein, ein paar Tore zu erzielen, die eigene Abwehr stand in den letzten Spielen jedoch auch alles andere als sicher.

Wir sehen die Gastgeber jedoch deutlich im Vorteil und entscheiden uns für den Wett Tipp heute “Sieg Hoffenheim & Über 2,5 Tore” mit einer Quote von 1,90 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Darmstadt auf “Sieg Hoffenheim & Über 2,5 Tore”:

Darmstadt fängt sich in dieser Saison im Schnitt 2,5 Gegentore pro Partie ein.



In 8 der letzten 10 Spiele von Hoffenheim fielen Über 2,5 Tore.



Darmstadt konnte keines der letzten 8 Bundesliga-Spiele gewinnen.



Hoffenheim vs Darmstadt Quoten Analyse:

Die TSG Hoffenheim wird erwartungsgemäß als klarer Favorit im Duell mit Darmstadt gesehen und bekommt eine Gewinnquote von 1,49 zugewiesen. Dass der Aufsteiger aus Darmstadt einen Auswärtssieg erringen kann, sehen die Buchmacher da schon deutlich unwahrscheinlicher mit einer Quote von 5,75.

Dass beide Teams mindestens einen Treffer erzielen, trauen die Bookies mit einer Quote von 1,58 derweil beiden Kontrahenten zu. Kein Wunder, so konnte die TSG in den letzten zehn Spielen keine Weiße Weste wahren, während dies den Darmstädtern im gleichen Zeitraum immerhin ein Mal gelang. Solltet ihr übrigens noch keinen Account bei dem von uns für dieses Spiel bevorzugten Wettanbieter haben, findet ihr alles Wissenswerte zusammengefasst in unserem Oddset Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Darmstadt Prognose: Schafft Hoffenheim den Sprung auf einen internationalen Startplatz?

Die TSG startete enorm stark in die laufende Spielzeit und gewann vier der ersten fünf Partien. In den folgenden zehn Spielen sammelten die Männer aus Sinsheim jedoch fünf Niederlagen bei nur drei Siegen und zwei Remis. Vor allem die defensiven Leistungen ließen dabei oft zu wünschen übrig. Im Angriff bleibt Hoffenheim stets gefährlich, so konnte in jedem Spiel der Saison mindestens ein Ball im gegnerischen Kasten untergebracht werden.

Bester Offensivspieler der Blau-Weißen ist in dieser Spielzeit der junge Stürmer Maximilian Beier, der bei sechs Toren und vier Vorlagen steht, jedoch seit vier Spielen keinen Scorerpunkt mehr sammeln konnte. Trainer Pellegrino Matarazzo vertraut dabei in dieser Saison beinahe ausschließlich auf ein Spielsystem mit einer Dreierkette, vorzugsweise einem 3-1-4-2 System.

Der Aufsteiger aus Darmstadt kann vor allem in der Defensive der Konkurrenz im Oberhaus des deutschen Fußballs kaum standhalten. Mit 37 Gegentreffern aus den ersten 15 Spielen stellen die Darmstädter die mit Abstand schwächste Verteidigung der gesamten Liga. Mit 17 erzielten Toren liegt man immerhin nur auf dem viertletzten Platz im Ligavergleich.

Vor allem in den zweiten Spielhälften fällt das Darmstädter Bollwerk regelmäßig in sich zusammen. So musste man schon 26 Gegentore nach dem Pausenpfiff verkraften, das ist der Liga-Höchstwert. Mit nur mageren sechs eigenen Treffern im zweiten Spielabschnitt der Partien hatte die Offensive der Darmstädter dem fast nichts entgegenzusetzen.

Hoffenheim - Darmstadt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:3 RB Leipzig (A), 3:1 Bochum (H), 1:2 Gladbach (A), 1:1 Mainz (H), 1:1 Augsburg (A).



Letzte 5 Spiele Darmstadt: 0:1 Wolfsburg (H), 2:3 Heidenheim (A), 0:1 Köln (H), 1:1 Freiburg (A), 0:0 Mainz (H).



Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Darmstadt: 2:0 (H), 1:1 (A), 0:2 (H), 0:0 (A), 0:2 (A).



Im DFB-Pokal mussten sich die Hoffenheimer in der zweiten Runde Borussia Dortmund geschlagen geben, was sicherlich keine Schande ist. Darmstadt hingegen ging mit einer schwachen Leistung in der ersten Runde beim 0:3 gegen Regionalligist Homburg baden. Die Fans der Sinsheimer wurden im heimischen Stadion in dieser Saison noch nicht übermäßig verwöhnt. Hoffenheim konnte erst zwei Siege zu Hause feiern und musste schon vier Niederlagen hinnehmen. Im Gegenzug konnte Darmstadt erst einen Sieg in der Ferne erringen und verlor fünf Spiele bei einem Remis.

Der direkte Vergleich zwischen den beiden kommenden Gegnern ist nicht allzu aussagekräftig. In vier Partien in der Bundesliga trennten sich die beiden Teams mit jeweils einem Sieg und zwei Remis. Diese Spiele liegen jedoch schon sieben Jahre zurück, sollten also mit den aktuellen Kadern nicht mehr allzu viele Überschneidungen haben. Aufgrund der schwachen Defensiv-Leistungen in den letzten Spielen von Hoffenheim könnte man durchaus eine Wette mit dem Bestandteil “Beide Teams treffen” in Betracht ziehen. Solltet ihr euch noch einen Vorteil für eure Hoffenheim Darmstadt Wette sichern wollen, schaut euch doch mal den Oddset Sportwetten Bonus an.

Unser Hoffenheim - Darmstadt Tipp: Sieg Hoffenheim & Über 2,5 Tore

In den Auswärtsspielen von Darmstadt fallen in dieser Saison im Schnitt 4,1 Tore und SVD fängt sich im Schnitt über drei Gegentore ein. Wir sehen den Aufsteiger im Duell mit Hoffenheim zwar durchaus in der Lage, auch einen eigenen Treffer zu erzielen, jedoch erwarten wir auf der Gegenseite den Ball mehrfach im Tor zappeln zu sehen.