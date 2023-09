Hoffenheim – Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 29.09.2023

Unser Hoffenheim - Dortmund Tipp zum Bundesliga Spiel am 29.09.2023 lautet: Dem BVB mangelt es an Konstanz in der noch jungen Saison. In Sinsheim wird es keinen Sieg geben.

Hoffenheim stellte bei Union Berlin bereits vor der Pause die Weichen auf drei Punkte. Die Treffer von Andrej Kramaric und Maximilian Beier sorgten für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Gäste aufopferungsvoll. In einem Duell auf überschaubarem Niveau im Signal-Iduna-Park setzte sich Dortmund kürzlich dank Oldie und BVB-Urgestein Marco Reus knapp mit 1:0 gegen Wolfsburg durch.

Wir glauben nicht, dass der BVB in Sinsheim gewinnt, trauen aber beiden Teams mindestens ein Tor zu und raten somit zu einer Wette auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 2,15 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Dortmund auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend behielt Hoffenheim in 5 der letzten 7 Bundesliga-Heimspiele die Oberhand (2N).

Dortmund hat sich kürzlich saisonübergreifend in der Ferne im Oberhaus des deutschen Fußballs nicht gerade mit Ruhm bekleckert (2S, 4U, 1N).

Nur 3 der vergangenen 10 Spiele in der PreZero-Arena gingen an den BVB (5U, 2N), allerdings waren die letzten 3 Auswärts-Auftritte in Sinsheim siegreich.

Hoffenheim vs Dortmund Quoten Analyse:

Im Allgemeinen gestalten sich die Hoffenheim Dortmund Wettquoten zum Aufeinandertreffen recht ausgeglichen, bringen aber leichte Vorteile für die Gäste aus dem Ruhrpott mit sich. Ein Umstand, der anhand einer Quote von durchschnittlich 2,05 für den Auswärtssieg untermauert wird.

Die Hausherren sind keineswegs zu unterschätzen, die Bookies versprechen aber im Falle eines Triumphs mehr als den dreifachen Wetteinsatz. Am höchsten ist das Remis bewertet. Ein Großteil der Bookies in unserem Sportwetten Anbieter Vergleich geht von drei oder mehr Toren aus. Darüber hinaus ist mit Treffern auf beiden Seiten zu rechnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs. Dortmund Prognose: Bestätigt Hoffenheim den Aufwärtstrend?

Der Einstieg in die neue Saison wurde aus der Sicht der Sinsheimer mit 1:2 in Freiburg in den Sand gesetzt. Im Anschluss führte eine deutliche Leistungssteigerung zu vier Erfolgen am Stück. Dabei war die Konkurrenz mit Heidenheim (3:2), Wolfsburg (3:1), Köln (3:1) und zuletzt Union Berlin (2:0) keineswegs zu verachten.

Die TSG kommt über ein hohes Maß an Laufbereitschaft ins Spiel. Satte 601 Kilometer hat die Elf bereits zurückgelegt. Dennoch ist defensive Stabilität nur selten gegeben. Lediglich eines von fünf Bundesliga-Duellen endete als „Clean Sheet“. Pellegrino Matarazzo präferiert eine Dreierkette und macht das Mittelfeld im Regelfall mit fünf Mann sehr eng. Wout Weghorst und Maximilian Beier sorgen für offensive Momente. Letzterer ist mit vier Saisontoren der beste Angreifer in den eigenen Reihen.

Auf heimischem Boden sind die Kraichgauer nicht zu unterschätzen und gewannen fünf der vergangenen sieben Bundesliga-Duelle (2N). Nur einmal konnte hinten die Null gehalten werden.

Dortmund ist nach wie vor in der Bundesliga-Saison ungeschlagen, erzielte aber nur drei Siege in fünf Begegnungen (2U).

Hoffenheim - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:0 Union Berlin (A), 3:1 Köln (A), 3:1 Wolfsburg (H), 3:2 Heidenheim (A), 1:2 Freiburg (H)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:0 Wolfsburg (H), 0:2 PSG (A), 4:2 Freiburg (A), 2:2 Heidenheim (H), 1:1 Bochum (A)

Letzte Spiele Hoffenheim vs. Dortmund: 0:1 (H), 0:1 (A), 2:3 (H), 2:3 (A), 2:2 (A)

Darüber hinaus ist vom berauschenden Fußball der vergangenen Saison nicht viel beim BVB übrig geblieben. Seit dem Abgang von Jude Bellingham fehlt es dem offensiven Spiel an kreativen Momenten. Sämtliche Neuzugänge wie Felix Nmecha, Marcel Sabitzer oder auch der zuletzt aus Bremen gekommene Niclas Füllkrug taten sich bislang schwer.

Auf gegnerischem Boden hat Schwarz-Gelb nur zwei der letzten sieben Bundesliga-Spiele gewonnen (4U, 1N). Ein gewisser Zug zum gegnerischen Tor ist dem BVB in der Ferne aber nicht abzusprechen. In den jüngsten sieben Auswärtsduellen im Oberhaus des deutschen Fußballs stehen 16 erzielte Tore zu Buche. Die Abwehr hielt auf der anderen Seite nur einmal die Null. Wer noch kein Wettkonto bei Interwetten hat, kann den Abschluss seiner Hoffenheim Dortmund Wetten mit dem Interwetten Bonus lukrativer gestalten.

Unser Hoffenheim – Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Dortmund hat gegenüber der vergangenen Saison deutlich an Kader-Marktwert verloren. Hundert Millionen Euro wurden eingebüßt. Der Abgang von Jude Bellingham konnte nicht adäquat kompensiert werden. Eine Tatsache, die sich nach fünf Spieltagen deutlich abzeichnet. Hoffenheim schwimmt derzeit auf der Erfolgswelle und blickt auf vier Liga-Siege am Stück. Beide Teams haben in jedem Fall offensive Qualität in den eigenen Reihen und werden zu Chancen kommen.