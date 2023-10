Hoffenheim – Frankfurt Tipp, Prognose, Quoten | 21.10.2023

Unser Hoffenheim - Frankfurt Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: In einem offensiv geführten Duell gehen wir von mehr als 2,5 Toren aus.

Die Sinsheimer fingen sich in Bremen trotz zweimaliger Führung immer wieder den Ausgleich. Dennoch zeigten sich die Gäste kämpferisch und behielten dank des Joker-Tores von Marius Bülter am Ende die Oberhand (3:2). Frankfurt lud vor der Länderspielpause zum Bundesliga-Duell mit Aufsteiger Heidenheim. Trotz verschossenem Elfmeter von Jessic Ngankam reichte es am Ende zu einem verdienten 2:0-Erfolg.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Frankfurt auf „Mehr als 2,5 Tore“:

Hoffenheim vs Frankfurt Quoten Analyse:

Hoffenheim vs. Frankfurt Prognose: Gewinnt die TSG zu Hause an Stärke?

Alle drei Heimspiele der Sinsheimer endeten mit drei oder mehr Toren. Zweimal fielen vier Treffer. Offensiv führt kein Weg an Maximilian Beier vorbei. Der 21-jährige Stürmer traf in fünf der letzten sechs Bundesliga-Duelle. Frankfurt beendete kürzlich einen Negativtrend von fünf sieglosen Bundesliga-Ansetzungen (4U, 1N) mit einem 2:0-Erfolg gegen Aufsteiger Heidenheim.

Hoffenheim - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Mit lediglich zwei Auswärtstoren ist der Knoten im Angriff der Riederwälder nach wie vor in den Stadien des Gegners nicht geplatzt. Seit dem Abgang von Randal Kolo Muani fehlt es an einem durchschlagskräftigen Neuner. Omar Marmoush bzw. Jessic Ngankam können die entstandene Lücke bei weitem nicht füllen.

Beim Heimspiel gegen Heidenheim waren zwei Tore als Lichtblick zu betrachten. Zumindest trafen die Adlerträger in zwei der drei Auswärts-Duelle auf Liga-Ebene. Der Wettanbieter Oddset stellt ein breites Portfolio an Hoffenheim Frankfurt Wetten bereit und komplettiert seine Offerte mit einem lukrativen Willkommensbonus. Detaillierte Informationen sind im Oddset Test ersichtlich.

Unser Hoffenheim – Frankfurt Tipp: Über 2,5 Tore

Hoffenheim legte in dieser Saison große Probleme auf heimischem Boden an den Tag und gewann nur zwei der vergangenen vier Kräftemessen mit den Riederwäldern in der Rhein-Neckar-Arena. Frankfurt überzeugte hingegen in der Ferne bisweilen nicht und hinkt den eigenen Erwartungen hinterher. Die Sinsheimer werden vermutlich versuchen, über eine hohe Laufbereitschaft das Match zu kontrollieren. Neben Heidenheim legte die TSG mit 847 km die größte Laufdistanz im Oberhaus des deutschen Fußballs zurück. Der Direktvergleich in Sinsheim lässt auf Tore hoffen. Dreimal kamen zuletzt nämlich mehr als 3,5 Treffer zustande.