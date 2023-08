Hoffenheim - Freiburg Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Hoffenheim - Freiburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Pellegrino Matarazzo und seine TSG haben sich einiges für die kommende Spielzeit vorgenommen. Der Start könnte aber schwierig werden, denn es geht gegen einen Angstgegner des Trainers.

Hoffenheim hat sich über den Sommer in eine Position gebracht, die den erneuten Abstiegskampf nicht erlaubt. Kaliber wie Wout Weghorst, Rückkehrer Florian Grillitsch und Marius Bülter sollen dafür sorgen, dass die unteren Tabellenregionen in dieser Spielzeit vermieden werden.

Pellegrino Matarazzo darf zu Beginn der neuen Saison auf der Trainerbank der TSG Platz nehmen. Seine persönliche Bilanz gegen den SC Freiburg: Sechs Bundesliga-Spiele, sechs Niederlagen. Unser Tipp: „Doppelte Chance X2 und Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,88 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Freiburg auf „Doppelte Chance X2 und Unter 4,5 Tore“:

Freiburg ist in 3 der letzten 4 Spielzeiten mit einem Sieg in die Saison gestartet.

In Sinsheim hat der SCF keines der letzten 5 Duelle verloren.

Freiburg hatte im letzten Jahr eine Top 5-Defensive (44 Gegentore).

Hoffenheim vs Freiburg Quoten Analyse:

Der Saisonstart im DFB-Pokal verlief für beide Mannschaften positiv. Hoffenheim siegte mit 4:1 beim VfB Lübeck und Freiburg holte einen ungefährdeten 2:0-Erfolg beim Oberligisten aus Oberachern. Im Duell der beiden siegreichen Bundesligisten sorgen Quoten bis 2,30 für einen leichten Vorteil auf Seiten der Hausherren.

Freiburg gastiert am ersten Spieltag an einem Ort, der in der Vergangenheit für mehrere positive Ereignisse gesorgt hat. Zuletzt hat der SCF keines von fünf Duellen in Sinsheim verloren. Da können einem die Siegquoten von 2,88 bis 3,10 schon mal zu Kopf steigen. Für ein sorgenfreies Wett-Erlebnis empfehlen wir eine Wette ohne Einzahlung.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Freiburg Prognose: In der Not hilft ein Standard - oder nicht?

Haben wir in der Vergangenheit über die besten Bundesliga-Teams nach ruhenden Bällen gesprochen, musste der SC Freiburg stets genannt werden. So auch im vergangenen Jahr, als die Breisgauer mit 23 Standard-Toren die Creme de la Creme des deutschen Oberhauses waren.

Der ruhende Ball ist eine hohe Kunst mit weitreichenden Folgen im Fußball. Die TSG ist zuletzt mit diesem Stilmittel nicht wirklich vertraut gewesen. In der abgelaufenen Saison gelangen den Sinsheimern nur neun Tore nach einer Standardsituation (Platz 18) - sieben davon durch einen Strafstoß.

Genau dieses Element könnte am ersten Spieltag jedoch gefragt sein. Der SC Freiburg hatte in der letzten Saison eine Top 5-Defensive (44 Gegentore) und könnte die Torchancen der TSG auf ein Minimum reduzieren. Zusätzlich spricht die Bilanz der letzten Duelle in Sinsheim für den SCF: Die Streich-Elf hat keines der letzten fünf Auswärtsspiele gegen Hoffenheim verloren.

Darüber hinaus zählten die Schwarzwälder in den vergangenen Jahren zu den Frühstartern. Christian Streich hob in seinen Interviews immer wieder die Bedeutung der Fitness zum Saisonstart in den Vordergrund. In drei der letzten vier Jahre war seine Vorbereitung so gut, dass der SCF einen siegreichen Saisonstart erlebt hat.

Hoffenheim - Freiburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 4:1 Lübeck (A), 1:2 Fulham (A), 2:2 Glasgow Rangers (H), 4:2 Feyenoord (H), 1:2 Strasbourg Alsace (H)

Letzte 5 Spiele Freiburg: 2:0 Oberachern (A), 2:2 Strasbourg Alsace (H), 2:3 Wolfsburg (A), 6:1 Grasshoppers (H), 1:2 Frankfurt (A)

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Freiburg: 1:2 (A), 0:0 (H), 3:4 (H), 1:4 (H), 2:1 (A)

Im direkten Vergleich der beiden Trainer hat Pellegrino Matarazzo eindeutig das Nachsehen. Der Chefcoach der Hausherren hat jedes seiner sechs Bundesliga-Duelle mit dem SCF verloren.

Eine spannende Erkenntnis aus der abgelaufenen Saison könnte auf die nächste Niederlage hindeuten: Freiburg hat 48 von 60 möglichen Punkten (20 Spiele) gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte geholt und dabei keine einzige Niederlage eingesteckt. Letztes Jahr holte Hoffenheim nur einen Punkt aus den beiden Partien gegen den SCF.

Stellen wir die Defensivqualitäten der Schwarzwälder nochmal in den Mittelpunkt. Auswärts haben die Breisgauer im letzten Jahr zu 41 Prozent eine weiße Weste behalten. Insgesamt haben Hoffenheim und Freiburg jeweils 82 Prozent ihrer Partien mit Unter 4,5 Toren im Spiel beendet.

Solltet ihr auf Grund der beiden torreichen Partien aus dem Jahr 2022 (3:4, 1:4) ein wenig sorgenvoll auf den Zusatz von „Unter 4,5 Toren“ blicken, könnt ihr diesen weglassen. Selbst ohne diese Kombination stellt der von uns getestete Buchmacher Oddset für eine „Doppelte Chance X2″ noch eine Quote von 1,62 bereit.

Unser Hoffenheim - Freiburg Tipp: Doppelte Chance X2 und Unter 4,5 Tore

Unter der Anleitung von Pellegrino Matarazzo haben die Hausherren 14 von 15 Bundesliga-Spielen mit Unter 4,5 Toren beendet. Freiburg hat zuletzt nur ein Gegentor in zwei Vergleichen mit den Sinsheimern kassiert und sollte zum sechsten Mal in Folge ein Auswärtsspiel gegen die Hoffenheimer ohne Niederlage beenden können.