Hoffenheim - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten 09.03.2025

Unser Hoffenheim - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.03.2025 lautet: Für Neo-Schlusslicht Heidenheim wird es langsam düster im Abstiegskampf. Da bei der TSG nach drei Spielen ohne Niederlage der Knoten geplatzt sein könnte, geht der Wett Tipp heute in diese Richtung.

Am 9. März 2025 erwartet uns in der Bundesliga ein spannendes Duell zwischen Hoffenheim und Heidenheim in der PreZero Arena. Anstoß ist um 17:30 Uhr.