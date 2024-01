Hoffenheim - Heidenheim Tipp, Prognose, Quoten|27.01.2024

Unser Hoffenheim - Heidenheim Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.01.2024 lautet: Zu Hause lief es für Hoffenheim bisher alles andere als rund, der kommende Gegner konnte sich in den bisherigen Gastspielen auch nicht auszeichnen. Wir sehen im Wett Tipp heute aufgrund der aktuellen Form des Aufsteigers eine Partie auf Augenhöhe.

Hoffenheim baute nach einem starken Start in die Saison deutlich ab und konnte aus den letzten vier Partien nur einen Punkt mitnehmen. Für Aufsteiger Heidenheim verlief die Spielzeit in entgegengesetzter Richtung. In den ersten neun Spielen setzte es sechs Pleiten, in den letzten fünf Partien blieb man ungeschlagen und konnte drei Siege feiern.

Wir sehen kein Team in der Favoritenrolle und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,75 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Heidenheim auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den letzten 6 Spielen von Hoffenheim fielen mindestens 3 Treffer.

In 5 der letzten 6 Partien von Heidenheim konnten beide Teams mindestens einen Treffer erzielen.

Im bisher einzigen Pflichtspiel-Duell zwischen Hoffenheim und Heidenheim fielen 5 Tore und beide Teams trafen.

Hoffenheim vs Heidenheim Quoten Analyse:

Gastgeber Hoffenheim wurde von den Buchmachern als Favorit für das kommende Match ausgemacht und erhält auf dem Drei-Weg-Markt eine Siegquote von recht niedrigen 1,66. Ein Sieg der Heidenheimer wird derweil mit einer Quote von 4,45 als recht unwahrscheinlich gesehen, was ob der aktuellen Form der beiden Teams schon sehr fragwürdig ist.

Die seit fünf Spielen ungeschlagenen Heidenheimer bekommen für einen Tipp, dass diese Serie im Spiel gegen Hoffenheim nicht reißen wird, eine immer noch sehr starke Quote von 2,05 zugewiesen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Heidenheim Prognose: Kann Heidenheim am kommenden Gegner vorbeiziehen?

Die Fans der Sinsheimer dürften nach einem sehr starken Start in die laufende Spielzeit mit Ernüchterung auf die Hinrunde zurückblicken. Vier Siege aus den ersten fünf Spielen ließen die Fans der Blau-Weißen schon vom internationalen Geschäft träumen, in den folgenden 13 Partien konnten jedoch nur noch zwölf Punkte gesammelt werden und es setzte ganze sieben Niederlagen. Mit 24 Punkten steht die TSG noch auf dem achten Platz der Tabelle, hat jedoch nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die aufstrebenden Heidenheimer.

Daheim konnten erst zwei Siege in dieser Saison gefeiert werden. In den letzten drei Heimspielen musste man immerhin keine Niederlage mehr einstecken, mit Darmstadt, Bochum und Mainz hatte man jedoch nicht die Crème de la Crème der Liga zu Besuch. Im Schnitt fielen in den acht Spielen in der PreZero Arena in dieser Saison 2,75 Tore.

Der Aufsteiger aus Heidenheim kann vor allem dank eines starken Laufs zum Ende auf eine starke Hinrunde zurückblicken. Mit 22 gesammelten Punkten stehen die Heidenheimer auf dem 9. Platz der Tabelle und konnten schon elf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz anhäufen. Vor allem auswärts läuft es für die Mannen von Trainer Frank Schmidt noch nicht sehr gut, in neun Spielen konnte erst ein Sieg bei sechs Niederlagen erspielt werden.

Gegen die heimschwache TSG muss der zweite Sieg in der Ferne jedoch das ausgegebene Ziel sein. In den letzten vier Auswärtsspielen musste man zwar zwei Niederlagen einstecken, diese jedoch gegen Bayern München und RB Leipzig, denen man jeweils einen starken Kampf lieferte. Bester Scorer des Aufsteigers ist Jan-Niklas Beste, der auf fünf Tore und starke neun Assists kommt.

Hoffenheim - Heidenheim Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:3 Freiburg (A), 0:3 Bayern (A), 3:3 Darmstadt (H), 1:3 RB Leipzig (A), 3:1 Bochum (H).

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:1 Wolfsburg (H), 1:1 Köln (A), 3:2 Freiburg (H), 1:0 Mainz (A), 3:2 Darmstadt (H).

Letztes Spiel Hoffenheim vs. Heidenheim: 3:2 (A).

Der direkte Vergleich zwischen den beiden Mannschaften ist nicht sehr aussagekräftig, da der knappe Sieg der Hoffenheimer am zweiten Spieltag der laufenden Saison das bisher einzige Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel war. In diesem Duell ging Heidenheim früh mit zwei Toren in Führung, brach dann jedoch in der zweiten Hälfte ein und musste am Ende eine Niederlage einstecken.

Die Defensive der Hoffenheimer zeigte sich zuletzt enorm anfällig und könnte für ein ähnlich torreiches Ergebnis in der anstehenden Begegnung sprechen. In den letzten vier Spielen in Folge mussten jeweils drei Gegentore hingenommen werden. Das letzte Spiel der TSG ohne einen Treffer des Gegners liegt 14 Spieltage zurück.

Unser Hoffenheim - Heidenheim Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In 14 der 18 gespielten Partien in dieser Saison von Hoffenheim konnten beide Teams einen Treffer erzielen und es wurden insgesamt mindestens drei Tore geschossen. Bei Heidenheim war dies immerhin in zehn Partien der Fall. Wir sehen die beiden Tabellennachbarn im kommenden Duell auf Augenhöhe und erwarten einen attraktiven Schlagabtausch mit Chancen für beide Seiten.