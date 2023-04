Hoffenheim - Köln Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Hoffenheim - Köln Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 22.04.2023 lautet: Die Sinsheimer verschafften sich jüngst mit starken Leistungen Luft im Abstiegskampf und sind vor heimischer Kulisse auch gegen den Effzeh zu favorisieren.

Hoffenheim sorgte kürzlich in der Münchner Allianz Arena für eine faustdicke Überraschung und holte beim deutschen Rekordmeister einen Punkt. Dabei dominierten die Gastgeber das Geschehen nach Belieben und gingen folgerichtig noch vor der Pause durch Benjamin Pavard in Front. Nach dem Seitenwechsel lauerte die TSG auf ihre Chance und sollte sie in Form eines Freistoßes bekommen. Andrej Kramaric verwandelte diesen zum 1:1-Endstand.

Dasselbe Ergebnis brachte der vergangene Bundesliga-Spieltag für die Geißböcke zum Vorschein. Mit Mainz wurden nach einem 1:1 im RheinEnergieStadion die Punkte geteilt, wobei die Gäste in Front gingen. Nach dem Seitenwechsel intensivierte Köln seine Bemühungen und belohnte sich mit dem 1:1 durch Dejan Ljubicic. Trotz mehr Torgefahr seitens der Gastgeber reichte es nicht zum Sieg.

Die Kraichgauer blicken jüngst auf zwei Heimsiege am Stück und werden auch gegen Köln nichts unversucht lassen, einen Triumph zu erringen. Wenngleich die Hausherren in der Favoritenrolle sind, schließen wir das Remis nicht aus und tendieren zu mehr als 1,5 Toren. Bet3000 hält für diesen Spielausgang eine Quote von 1,70 bereit.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Köln auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Die TSG absolvierte 11 der 14 Liga-Heimspiele mit 2 oder mehr Toren.

Köln behielt nur in 2 von 14 Liga-Auswärtsbegegnungen die Oberhand (6U, 6N).

In der Rhein-Neckar-Arena feierten die Sinsheimer jüngst 5 Siege in Folge über Köln.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Köln Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich kein haushoher Favorit ab. Dennoch sind die Hausherren aufgrund des Heimvorteils etwas niedriger bewertet und bringen eine Hoffenheim Köln Quote in Höhe von ca. 2,15 mit sich. Fünf Heimsiege am Stück gegen den Effzeh machen diese Quote durchaus verlockend.

Irgendwann geht jedoch die längste Serie einmal zu Ende. Vielleicht direkt mit einem Sieg der Domstädter? Mit einer Quote von durchschnittlich 3,20 halten die besten Bookies, bei denen du auch über Sportwetten-Apps wetten kannst, diesen Spielausgang nicht für sonderbar wahrscheinlich.

Bet3000 geht nicht zwingend von einem Torfestival aus, tendiert aber mit einer Quote von 1,80 zu mehr als 2,5 Treffern.

Hoffenheim vs Köln Prognose: „Verschafft sich Hoffenheim noch mehr Luft im Abstiegskampf?“

Die Formkurve der Sinsheimer zeigte zuletzt steil nach oben. Vor allem das 1:1 in der Münchner Allianz Arena dürfte die Brust des einen oder anderen Kickers deutlich anschwellen lassen. Seit mittlerweile vier Bundesliga-Partien sind die Mannen von Trainer Pellegrino Matarazzo ungeschlagen.

Nachdem der neue Coach den Einstieg mit satten fünf Niederlagen in Serie gehörig in den Sand gesetzt hat, scheint seine Federführung erste Früchte zu tragen. Vor allem aber hat er mit dem 3-5-2 eine passende Spielausrichtung gefunden. Dabei sorgen Baumgartner und Bebou im Angriff für offensive Momente. Andrej Kramaric agiert als gelernter Neuner aus dem Mittelfeld heraus und schafft zusätzliche Torgefahr.

Jüngst setzte sich die TSG in beiden Heimspielen gegen Schalke (2:0) und Hertha (3:1) durch. Mehr als 60 Prozent der Ansetzungen auf heimischem Boden endeten mit mehr als 2,5 Toren. Defensive Standfestigkeit wurde mit 23 Gegentoren in 14 Heimspielen nur selten an den Tag gelegt.

Mit nur einem Sieg aus den letzten acht Bundesliga-Begegnungen befinden sich die Schützlinge von Trainer Steffen Baumgart hingegen in einer Schaffenskrise (4N, 3U). Mittlerweile ist der Effzeh im grauen Mittelfeld der Tabelle verschwunden und verschlechterte sich aktuell gegenüber der vergangenen Spielzeit um vier Ränge auf Platz 11.

Hoffenheim - Köln Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Bayern (BL, A), 2:0 Schalke (BL, H), 2:1 Bremen (BL, A), 3:1 Hertha (BL, H, 1:2 Freiburg (BL, A).

Letzte 5 Spiele Köln: 1:1 Mainz (BL, H), 3:1 Augsburg (BL, A), 0:0 Gladbach (BL, H), 1:6 Dortmund (BL, A), 0:2 Bochum (BL, H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Köln: 1:1 (BL, A), 1:0 (BL, A), 5:0 (BL, H), 3:0 (BL, H), 3:2 (BL, A).

Vor allem in der Ferne legte die Baumgart-Elf große Probleme an den Tag und konnte nur eines der jüngsten elf Auswärtsspiele im Oberhaus des deutschen Fußballs siegreich gestalten (6N, 4U). Es macht den Anschein, als würde zum Teil jeglicher Offensivdrang verloren gehen. In sechs der 14 Paarungen in der Fremde wurde ein eigener Treffer versäumt. Der Viererkette, die Steffen Baumgart präferiert, wurden pro Paarung in der Fremde im Schnitt 2,23 Tore eingeschenkt.

Köln ist in Sinsheim ein gern gesehener Gast und ging zuletzt fünf Mal am Stück in der Rhein-Neckar-Arena leer aus. Dabei wurden die letzten beiden Ansetzungen mit 5:0 und 3:0 sehr deutlich von der TSG gewonnen.

Unser Hoffenheim - Köln Tipp: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“

Vor heimischer Kulisse dürfte Hoffenheim mit breiter Brust gegen Köln aufspielen. Vor allem das schmeichelhafte, aber auch clevere 1:1 gegen die Bayern hat das Selbstvertrauen deutlich anwachsen lassen - wobei die drei vorherigen Saisonsiege ebenfalls nicht zu verachten sind.

Mal abgesehen vom 3:1 in Augsburg hat Köln in dieser Saison in der Fremde nur kleine Brötchen gebacken. Wir sehen die Gastgeber in der Favoritenrolle, schließen aber das Remis nicht gänzlich aus. Zudem legten beide Konkurrenten mit 47 (Hoffenheim) bzw. 48 Gegentoren (Köln) immer wieder in der Spielzeit defensive Probleme an den Tag.