Hoffenheim - Leverkusen Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.23

Unser Hoffenheim - Leverkusen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: Bisher können beide Mannschaften mit dem ersten Saison-Drittel zufrieden sein. Wir erwarten ein offensiv geführtes Spiel, mit Vorteilen für den Tabellenführer.

Hoffenheim hat durch den 3:2-Sieg beim Überraschungsteam aus Stuttgart die makellose Auswärtsbilanz beibehalten. Im eigenen Stadion muss sich die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo am kommenden Spieltag der Werkself entgegenstellen. Zurzeit fehlt dem Tabellen-Sechsten aus Sinsheim noch jegliche Heimstärke (4 Spiele, 1 Sieg, 3 Niederlagen).

Zumindest konnte die TSG bisher in jedem Saisonspiel mindestens ein Tor erzielen. Wir halten Leverkusen nach acht Siegen aus neun Ligaspielen dennoch für zu stark, sodass unser heutiger Tipp wie folgt lautet: “Sieg Leverkusen & beide Teams treffen” mit einer Quote von 2,35 bei Interwetten .

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Leverkusen auf “Sieg Leverkusen & beide Teams treffen”:

Hoffenheim vs Leverkusen Quoten Analyse:

Schon in der letzten Saison hat niemand die vorhandene Qualität im Kader von Hoffenheim bestritten. Im Gegensatz zur abgelaufenen Spielzeit bringt die TSG diese aber endlich auf das Feld. Sechs Siege aus neun Ligaspielen sind eine große Steigerung.

Hoffenheim vs Leverkusen Prognose: Wann springt der Funke auf die Heimspiele über?

Die fehlende Heimstärke hindert die Schützlinge von Pellegrino Matarazzo an Luftsprüngen in größeren Dimensionen. Überraschenderweise fehlt vor heimischer Kulisse die Durchschlagskraft im Offensivspiel. Zwar erzielten die Kraichgauer in jedem Ligaspiel mindestens ein Tor, zu Hause kamen sie jedoch bei ihren drei Niederlagen nicht über einen Ehrentreffer hinaus.