Hoffenheim - Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 26.11.2023

Unser Hoffenheim - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 26.11.2023 lautet: Jan Siewert ist seit zwei Spieltagen Interimstrainer der 05er und blieb in beiden Spielen ungeschlagen (1 Sieg, 1 Unentschieden). Zum Abschluss des Spieltages gastieren die Mainzer in der PreZero Arena. Unser Wett Tipp heute nimmt die Anzahl der Tore ins Auge.

Die beste Auswärtsmannschaft der Liga ist gleichzeitig extrem schwach vor heimischer Kulisse. Gemeinsam mit Union Berlin sammelte die TSG die wenigsten Punkte im eigenen Stadion (3). Hoffenheim traf bisher an jedem Spieltag, ließ zu Hause allerdings zu viele Gegentore zu. Mainz könnte diese schwache Heimbilanz der Sinsheimer verschlimmern. Vier der letzten fünf Gastauftritte bei der TSG endeten für die 05er siegreich.

In unserem Wett Tipp heute nehmen wir Abstand vom Drei-Weg-Markt. Stattdessen setzen wir mit einer Quote von 1,85 bei DAZN Bet auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Mainz auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Hoffenheim beendete alle 5 Heimspiele mit „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Pro Heimspiel fielen in der PreZero Arena 4,00 Tore.

Innerhalb der Bundesliga erzielte Mainz gegen kein anderes Team mehr Tore als gegen die TSG (51).

Hoffenheim vs Mainz Quoten Analyse:

Zwölf Punkte trennen beide Mannschaften in der Tabelle. Trotz dieser großen Differenz verteilen die Buchmacher für einen Heimsieg Wettquoten bis zu 1,91. Die Erklärung liegt in der Heimschwäche der TSG, die vier von fünf Partien in der PreZero Arena verloren hat.

Mainz ist mittlerweile seit drei Liga-Spielen ungeschlagen und hat sich gefangen. An zwei der vergangenen drei Spieltage erzielten die Spieler des FSV sogar Über 1,5 Treffer. Gelingt ihnen das in Hoffenheim erneut, erhöht das die Attraktivität der Siegquoten von 3,60 bis 3,85. Eine Gratiswette ohne Einzahlung ist hier eine Überlegung wert.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Mainz Prognose: Verhindert die TSG den Negativrekord?

Pellegrino Matarazzo hat sich mit seiner Mannschaft unter die sechs besten Mannschaften der Liga geschoben. Nur die schwachen Ergebnisse in der eigenen Arena verhinderten eine bessere Platzierung. Verliert die TSG das vierte Heimspiel in Folge, springt ein neuer Negativrekord dabei heraus.

Um diesen zu verhindern, sind die Kraichgauer auf ihre Qualitäten im Offensivspiel angewiesen. 19,0 erwartbare Tore werden nur von vier weiteren Mannschaften übertroffen (Bayern, Stuttgart, Leverkusen und Dortmund).

Erwähnenswert sind in der aktuellen Phase vor allem zwei Akteure: Maximilian Beier erzielte die meisten Tore (6) und Wout Weghorst traf in drei aufeinanderfolgenden Spielen (3 Tore).

Theoretisch sollten die Sinsheimer für einen offensiven Schlagabtausch bestens gewappnet sein, genau das könnte ihnen bevorstehen. Zumindest wenn wir an die vorangegangenen Heim-Auftritte der Kraichgauer denken. Pro Spiel sah das heimische Publikum durchschnittlich 4,00 Treffer.

Hoffenheim - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Augsburg (A), 2:3 Leverkusen (H), 0:1 Dortmund (A), 3:2 VfB Stuttgart (A), 1:3 Frankfurt (H).

Letzte 5 Spiele Mainz: 0:0 Darmstadt (A), 2:0 RB Leipzig (H), 0:3 Hertha (A), 2:2 Bochum (A), 1:3 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Mainz: 0:1 (A), 4:1 (H), 0:2 (A), 0:2 (H), 1:2 (H).

Seit dem Trainerwechsel zu Jan Siewert haben sich die 05er stabilisiert. Bisher beendete der FSV beide Ligaspiele unter dem Interimstrainer ohne Gegentor. Das sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass der FSV durchschnittlich 2,33 Gegentore pro Gastauftritt zuließ.

Des Weiteren hat sich der Angriff der Gäste in den letzten Partien gesteigert und in zwei von drei Begegnungen zuletzt zwei Treffer erzielt. Über 1,5 Treffer erzielten die Mainzer in keinem ihrer ersten sechs Ligaspiele, seitdem an drei von fünf Spieltagen.

Da die TSG mit 19,4 erwartbaren Gegentoren zu den schwächeren Defensiven der Liga zählt (12.), könnte das eine willkommene Einladung für eine weitere Partie mit Über 1,5 Toren der 05er sein. Immerhin trafen die Gäste gegen kein anderes Bundesliga-Team häufiger (51).

Tendenziell spricht die aktuelle Form sogar für die Gäste. Mainz ist seit drei Ligaspielen ungeschlagen, während die TSG nur eine der letzten vier Begegnungen für sich entschied (1U, 2N). Setzt ihr bei DAZN Bet auf einen Dreier der Gäste, erhaltet ihr das 3,75-Fache eures Einsatzes zurück.

Unser Hoffenheim - Mainz Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Bevor die Mainzer zuletzt zwei Spieltage in Folge ohne Gegentor vom Feld gingen, ließen sie in 17 aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen mindestens ein Gegentor zu. Hoffenheim beendete bisher jedes Heimspiel mit einer erfolgreichen Wette auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“. Zudem verwandelte die TSG bisher starke 11,7 Prozent ihrer 4,7 Torschüsse pro Partie.