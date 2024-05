Hoffenheim - RB Leipzig Tipp, Prognose, Quoten 03.05.2024

Unser Hoffenheim - RB Leipzig Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 03.05.2024 lautet: Die Rückrunde der Roten Bullen verläuft prächtig und wird in unserem Wett Tipp heute gegen die TSG erfolgreich fortgesetzt.

Was die letzten Wochen mit der Hintermannschaft der TSG 1899 Hoffenheim veranstaltet wurde, bedarf fast einer Altersbeschränkung. Fast schon machtlos musste TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo in den letzten drei Ligaspielen mit ansehen, wie seine Spieler insgesamt zehn Gegentore zuließen.

RB Leipzig feierte indes mit sieben Siegen aus den acht vergangenen Begegnungen eine fast wochenlange Party und wird mit der zweitbesten Offensive der Rückrunde (35 Tore) zur Herkulesaufgabe für die Hausherren. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg RB Leipzig & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,82 bei Oddset .

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs RB Leipzig auf „Sieg RB Leipzig & Über 2,5 Tore“:

Hoffenheim vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Leipzig (29) hat in der Rückrunde fast doppelt so viele Punkte gesammelt wie die TSG (15). Nach sieben Siegen aus den letzten acht Ligaspielen sind die Roten Bullen mit Quoten bis 1,50 wenig überraschend der klare Favorit.

Hoffenheim vs RB Leipzig Prognose: Viel Betrieb im TSG-Strafraum

Die 2:3-Niederlage in Bochum hat Hoffenheim endgültig zur schwächsten Defensive der Rückrunde werden lassen (30 Gegentore). Organisation und Zweikampf-Stärke sind für die TSG ein Fremdwort wie 2,0 Gegentore pro Spieltag (17.) zu verstehen geben.

Der Weg der gegnerischen Offensiven führte bislang über eine Einbahnstraße in Richtung des 1899-Strafraums, in dem die Liga die meisten Ballkontakte sammeln durfte (1012 laut Soccerment).

Hoffenheim - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Die Form der Roten Bullen ist dabei bemerkenswert. An den letzten acht Spieltagen sammelte kein Bundesligist mehr Punkte (22) als RBL. Im Vergleich dazu wirkt das Abschneiden der Sinsheimer (9 Punkte) wie das eines Absteigers.

Marco Rose sah seine Mannschaft an sieben der letzten acht Spieltage gewinnen, in sechs Fällen sogar mit mindestens zwei Toren Differenz. Offensiv macht den Gästen derzeit kaum jemand etwas vor. Nur Bayern (36) jubelte in der zweiten Saisonhälfte häufiger als der Tabellen-Vierte (35).