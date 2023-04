Hoffenheim - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Hoffenheim - Schalke Tipp zum Bundesliga Spiel am 09.04.2023 lautet: Der Ostersonntag könnte zu einem denkwürdigen Tag im Abstiegskampf werden. Hoffenheim will die Mini-Serie von zwei Siegen in Folge ausbauen und die Knappen auf Distanz halten.

Schalkes Mannverteidigung stieß gegen die technisch versierte Werkself an ihre Grenzen. Trotz der 0:3-Niederlage reist Königsblau mit der zweitbesten Defensive der Rückrunde nach Sinsheim. Dort erwartet sie eine formstarke TSG zu einem der wichtigsten Spiele der Saison. Wir favorisieren die Hausherren, setzen auf eine Doppelte Chance 1X sowie Unter 3,5 Tore und erfreuen uns bei Admiralbet an einer Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Schalke auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Durchschnittlich fallen nur 2,00 Tore pro Auswärtsspiel der Knappen - 83 Prozent ihrer Gastauftritte blieben unter 2,5 Toren.

Hoffenheim kommt nach 2 Siegen in Serie in einen Flow und kann gegen Schalke auf 3 Siege in Folge zurückschauen.

Nur Köln (4) erzielte in der Rückrunde weniger Tore als die Gäste aus Gelsenkirchen (7).

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Schalke Quoten Analyse:

Am Ostersonntag ist die Spannung im Abstiegskampf zum Greifen nahe. Hoffenheim empfängt die Königsblauen, die vor geraumer Zeit in vielen Köpfen bereits abgeschrieben waren. Auf dem eigenen Feld wird die TSG mit Quoten bis zu 1,96 favorisiert.

Schalke musste am vergangenen Wochenende die erste Niederlage der Rückrunde verkraften. Zuvor waren die Knappen im Stande, ihre mageren sieben Treffer in zwölf Punkte umzuwandeln. Findet die Mannschaft von Thomas Reis einen Weg, sich gegen 1899 durchzusetzen, könnt ihr Wettquoten zwischen 3,70 und 3,85 erwarten.

Hoffenheim vs Schalke Prognose: „Momentum in Hoffenheim“

Die Qualität im Kader der TSG spricht schon seit Beginn der Saison gegen das Feststecken im Abstiegskampf. Hoffenheim geriet unvorbereitet in den Tabellenkeller und schien für einen solchen Abnutzungskampf nicht gewappnet.

Zuletzt drehten die Sinsheimer den Spieß um und nutzten das vorhandene Talent der Mannschaft zu zwei Siegen in Serie. Pellegrino Matarazzo könnte am Sonntag zum ersten Mal in seiner Karriere den dritten Sieg in Folge feiern. Nach zwei erfolgreichen Duellen in der Hinrunde (3:0) und im Pokal (5:1) wäre es der dritte Saisonsieg gegen S04.

Hoffenheim liegt mit 41,05 erwartbaren Toren in der oberen Tabellenhälfte (8.). Diese Zahl deutet die Qualitäten im Offensivspiel an. Zudem strahlt die Defensive unter dem neuen Mann an der Seitenlinie mehr Sicherheit aus: Die TSG hielt ihre Gegner in fünf der vergangenen sieben Ligaspiele bei maximal einem Treffer.

Trotzdem steht Hoffenheim bei 16 Spielen in Folge ohne eine weiße Weste da. Kein Team der Rückrunde musste mehr Bälle aus dem eigenen Kasten fischen als die Sinsheimer (19). Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass bereits neun Gegentreffer in den beiden Partien vor dem Trainerwechsel kassiert wurden.

Hoffenheim - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 2:1 Bremen (A), 3:1 Hertha (H), 1:2 Freiburg (A), 0:1 Mainz (A), 0:1 Dortmund (H).

Letzte 5 Spiele Schalke: 0:3 Leverkusen (H), 1:1 Augsburg (A), 2:2 Dortmund (H), 2:0 Bochum (A), 2:1 Stuttgart (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Schalke: 5:1 (H), 3:0 (A), 4:2 (H), 0:4 (A), 1:1 (A)

Thomas Reis hat es mit seiner Mannschaft geschafft, den Klassenerhalt in den Bereich des Möglichen zu schieben. Schalke rangiert in der Rückrundentabelle auf Position acht und nutzte sieben Treffer in neun Spielen zu 12 Punkten.

Die Knappen stehen für ein auf den Mann orientiertes Pressing über den gesamten Platz, das viele intensive Spiele erzeugt. In der zweiten Saisonhälfte verhalf diese Herangehensweise zur zweitbesten Defensive (7) - nur Union Berlin kassierte weniger Gegentreffer (6).

Zuletzt stieß dieses Vorgehen jedoch an seine Grenzen: S04 schluckte sechs Gegentreffer über die vergangenen drei Spiele und damit 86 Prozent seiner Gegentore im jüngsten Drittel der Rückrunde. Ein gestärktes Hoffenheim könnte das für sich nutzen.

Auswärts sehen die Zahlen der zweiten Saisonhälfte weiterhin gut aus: In allen vier Auswärtsspielen verhinderte der Abstiegskandidat eine Niederlage (1 Sieg, 3 Remis) und musste nur ein Gegentor hinnehmen - Liga-Bestwert!

Unser Hoffenheim - Schalke Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Häufig bauen Abstiegskandidaten auf ihre Gefahr nach Standards. Schalke hat in diesem Bereich ordentlich Nachholbedarf: Stand jetzt brachte das Team aus Gelsenkirchen erst einen ruhenden Ball im gegnerischen Kasten unter - der Treffer gelang nach einer von insgesamt 118 Ecken. Die zuletzt etwas anfällige Defensive könnte von aufstrebenden Sinsheimern bestraft werden. Sieben Treffer in neun Spielen der Rückrunde zeigen, dass Schalke mögliche Gegentore nur schwer kontern kann.