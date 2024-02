Hoffenheim - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 17.02.2024

Unser Hoffenheim - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 17.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp will Union Berlin im Abstiegskampf Boden gut machen. Die TSG schielt vermutlich mit einem Auge noch nach den begehrten internationalen Plätzen. Wir sehen eine Partie auf Augenhöhe auf die Fans zukommen.

Für unsere Prognose zum anstehenden Spiel zwischen Hoffenheim und Union Berlin tauchen wir tief in die weite Welt der Statistiken ein, um euch die besten Tipps präsentieren zu können. Unsere Top Wette für die spannende Begegnung lautet: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,66 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen“:

In sechs der letzten sieben Duelle zwischen Hoffenheim und Union Berlin hätte die Wette „Beide treffen“ Erfolg gehabt.

In 19 der 21 Saisonspiele von Hoffenheim trafen beide Teams ins Schwarze.

Union Berlin konnte in drei der letzten vier Spiele ein Tor erzielen.



Hoffenheim vs Berlin Quoten Analyse:

Die Hoffenheimer gehen im kommenden Heimspiel trotz der besseren Form der Herausforderer aus Berlin als leichter Favorit in die Partie und bekommen eine Quote von 2,00 zugewiesen. Sollten die Berliner erst zum zweiten Mal in dieser Saison den zweiten Sieg in Folge einfahren, winkt eine Quote in Höhe von 3,6.

Die meisten Tore sehen die Bookies dabei in der zweiten Halbzeit auf die Fans zukommen. Die entsprechende Wette steht mit einer Quote von 1,94 zu Buche. Tatsächlich sind sowohl die erzielten Tore als auch die gefangenen Gegentreffer bei beiden Teams ziemlich gleichmäßig auf beide Spielhälften verteilt.

Wer also dagegen setzen und die schmackhafte 3,2er Quote für einen Tipp auf die meisten Tore in der ersten Hälfte mitnehmen möchte, könnte dies mit einer Wette ohne Einzahlung verbinden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Union Berlin Prognose: Die Defensive der TSG bleibt ein Problem!

Die TSG Hoffenheim startete stark in die Saison und konnte vier der ersten fünf Partien gewinnen. Zum Ende der Hinrunde setzte jedoch ein starker Abwärtstrend ein. So konnte von den letzten zwölf Partien nur eine gewonnen werden. In diesem Zeitraum sammelten die Sinsheimer ganze sechs Remis, die letzten drei Spiele in Folge endeten mit einem Unentschieden. So steht Hoffenheim zwar noch auf dem achten Platz der Tabelle, hat jedoch zu den internationalen Plätzen fast genau so viel Rückstand (10 Punkte) wie Vorsprung auf einen Abstiegsplatz (11 Punkte).

Vor allem vor heimischem Publikum tut sich das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo in dieser Saison schwer. Es stehen erst zwei Siege aus den ersten zehn Heimspielen zu Buche. Hoffenheim fängt sich im Schnitt 1,9 Gegentore pro Partie ein, was den drittletzten Platz im Ligavergleich bedeutet.

Union Berlin erlebte nach zwei starken 4:1 Siegen an den ersten beiden Spieltagen eine Hinrunde zum Vergessen. Nach elf Spielen in Folge ohne Sieg, in denen es zehn Niederlagen setzte, gelang zum Ende der Hinrunde nach der Trennung von Trainer Urs Fischer zumindest ein kleiner Aufschwung. In den letzten sechs Partien verloren die Köpenicker nur noch ein Mal und konnten in diesem Zeitraum drei Siege feiern.

Ein Problem bleibt jedoch weiterhin die Offensive der Eisernen, die insgesamt erst auf 20 Saisontore kommt, was nur für Platz 16 in der Bundesliga reicht. In der Tabelle konnten sich die Hauptstädter zuletzt immerhin auf den 15. Platz vorkämpfen und ein Polster von fünf Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz herausarbeiten.

Hoffenheim - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:1 Köln (H), 2:2 Wolfsburg (A), 1:1 Heidenheim (H), 2:3 Freiburg (A), 0:3 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:0 Wolfsburg (H), 1:1 Mainz (A), 0:2 Leipzig (A), 1:0 Darmstadt (H), 0:1 Bayern (A).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Union Berlin: 2:0 (A), 4:2 (H), 1:3 (A), 1:2 (A), 2:2 (H).



In den Spielen von Hoffenheim fallen im Schnitt in dieser Saison 3,7 Tore, was hinter den Bayern aus München ein Ligahöchstwert ist. Die TSG konnte erst in einem Spiel in dieser Saison eine Weiße Weste wahren. In den letzten 16 Spielen in Folge musste man immer mindestens einen Gegentreffer hinnehmen.

Die Eisernen aus Berlin spielten bisher neunmal gegen Hoffenheim und konnten dabei drei Siege feiern, bei drei Niederlagen und zwei Remis. Zwei der drei Siege gelangen auswärts in der PreZero Arena.

In vier der letzten fünf Begegnungen zwischen den beiden Teams wurden mindestens drei Treffer erzielt. So sollte man eine „Über 2,5 Tore“-Wette durchaus in die Überlegungen für einen Tipp mit einbeziehen. Übrigens hat der von uns für dieses Spiel favorisierte Wettanbieter gerade einen tollen NEObet Promo Code im Angebot, den ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Unser Hoffenheim - Union Berlin Tipp: Beide Teams treffen

Die Unioner stellen zwar eine schwache Offensive. Degen die mehr als löchrige Defensive der TSG sollte jedoch ein Treffer für die Eisernen absolut möglich sein. Im Schnitt fielen in den Begegnungen zwischen den beiden Kontrahenten bisher 3,4 Tore. Wir erwarten eine ähnliche Ausbeute in der kommenden Partie und dass sich die Tore auf beide Teams verteilen.