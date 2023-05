Hoffenheim - Union Berlin Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Hoffenheim - Union Berlin Tipp zum Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: In einem engen Spiel sehen wir keinen Favoriten, trauen aber beiden Mannschaften mindestens ein Tor zu.

In Wolfsburg ging die TSG trotz einer engagierten Leistung nach 90 Minuten leer aus und muss ernsthaft noch um die Klasse bangen. Der VfL bestrafte fast jeden Aussetzer der Defensive der Gäste eiskalt und holte sich am Ende aufgrund der deutlich höheren Effizienz gegenüber der Sinsheimer einen knappen 2:1-Triumph.

Union setzte kürzlich beim 4:2 gegen den direkten Konkurrenten Freiburg ein Ausrufezeichen und verteidigte den vierten Tabellenplatz. Dabei waren die Weichen schon nach 45 Minuten dank des frühen 1:0 durch Kevin Behrens und eines Doppelpacks von Sheraldo Becker auf Sieg gestellt. Obwohl Freiburg nach dem Seitenwechsel noch verkürzte, sorgte Joker Aissa Laidouni für klare Verhältnisse.

Ähnlich der Einschätzung der Wettanbieter haben auch wir keinen Favoriten auf dem Zettel und gehen von einem Match zweier ebenbürtiger Teams mit Toren auf beiden Seiten aus. Diesbezüglich stellt Betano eine Quote von 1,72 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs Union Berlin auf „Beide Teams treffen“:

Hoffenheim traf in 9 der letzten 10 Liga-Heimspiele mindestens einmal.

Union netzte zuletzt in 7 von 9 Auswärtsspielen beim Gegner ein.

Die letzten 5 direkten Duelle sorgten ortsunabhängig für Tore auf beiden Seiten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs Union Berlin Quoten Analyse:

Wer sich in dieser Begegnung auf die Suche nach einem klaren Favoriten begibt, wird nicht fündig. Vielmehr begegnen sich beide Teams auf Augenhöhe. Ein Umstand, der sich direkt auf die Hoffenheim Union Berlin Quoten am Drei-Weg-Markt auswirkt. Der Heim- bzw. Auswärtssieg liegt mit Werten zwischen 2,50 und 2,70 nahezu gleichauf.

Wer sich als Kunde aus Deutschland am „Drei-Weg-Markt“ orientieren möchte, kann dies bei einem Bookie tun, der Wetten ohne Einzahlung anbietet.

Hoffenheim vs Union Berlin Prognose: „Verschafft sich Hoffenheim Luft im Abstiegskampf?“

Nach 15 Jahren Erstklassigkeit wird bei den Kraichgauern die Luft langsam dünner. Nur zwei Punkte trennen die Mannen von Trainer Pellegrino Matarazzo vom Relegationsplatz. Bei noch sechs zu erspielenden Zählern kann einiges passieren, zumal das Restprogramm mit Union Berlin und dem VfB Stuttgart alles andere als einfach ist.

Der Trainereffekt durch die Verpflichtung des neuen Übungsleiters Anfang Februar scheint bereits verpufft zu sein. Matarazzo holte nämlich nur einen mageren Sieg in den letzten fünf Pflichtspielen (1U, 3N). Um die Klasse zu halten, ist eine deutliche Leistungssteigerung erforderlich.

Immerhin sechs der neun Saisonsiege resultierten vor heimischem Publikum. Drei davon kamen in den jüngsten vier Ansetzungen in der Rhein-Neckar-Arena zustande. 24 der 43 Saisontore wurden im eigenen Stadion erzielt und lassen auf ein gewisses Maß an Abschlussstärke schließen. Die defensive Standfestigkeit scheint aber zum Teil komplett abhanden gekommen zu sein. Nur eine der letzten elf Heim-Ansetzungen wurde als „Clean Sheet“ bestritten.

Union spielt eine sehr starke Saison und rangiert momentan sogar auf einem Champions-League-Platz. Der Vorsprung auf den Tabellen-Fünften aus Freiburg ist aufgrund des 4:2 am vergangenen Spieltag auf drei Punkte angewachsen. Aufgrund des deutlich besseren Torverhältnisses würde vermutlich ein Sieg gegen Hoffenheim reichen, um Rang 4 sicherzustellen.

Hoffenheim - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:2 Wolfsburg (BL, A), 3:1 Frankfurt (BL, H), 0:1 Leipzig (BL, A), 1:3 Köln (BL, H), 1:1 Bayern (BL, A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 4:2 Freiburg (BL, H), 0:1 Augsburg (BL, A), 0:0 Leverkusen (BL, H), 1:0 Gladbach (BL, A), 1:1 Bochum (BL, H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. Union Berlin: 1:3 (BL, A), 1:2 (BL, A), 2:2 (BL, H), 1:1 (BL, A), 1:3 (BL, H).

Auswärts haben die Mannen von Trainer Urs Fischer in dieser Saison nur bedingt überzeugt und legten kürzlich mit einem Triumph in vier Ansetzungen eine weniger starke Form an den Tag (1U, 2N).

Der Wille zum Toreschießen ist dem Tabellenvierten in gegnerischen Gefilden nicht verloren gegangen. Sieben der letzten neun Auswärtsspiele wurden mit mindestens einem eigenen Torerfolg beendet.

In der Hinrunde setzten sich die Köpenicker mit 3:1 durch. Dabei gingen die Gäste sogar in Führung, hatten aber dem Offensivdrang der Hausherren nicht viel entgegenzusetzen.

Unser Hoffenheim - Union Berlin Tipp: „Beide Teams treffen“

Beide Mannschaften werden nichts unversucht lassen, ihre Saisonziele zu erreichen. Die Eisernen gieren nach der Champions-League-Qualifikation und möchten diesen Platz um jeden Preis verteidigen. Hoffenheim hingegen will den Klassenerhalt sicherstellen.

Ein Remis hilft beiden Konkurrenten nicht wirklich weiter. Aus diesem Grund ist mit einem offensiv geführten Duell zu rechnen. Dabei werden die Köpenicker vermutlich über eine hohe Laufbereitschaft sowie Flanken aus dem Halbfeld zu Abschlüssen gelangen.

Hoffenheims Dreierkette wird aufgrund ihrer defensiven Anfälligkeit Probleme bekommen. Dennoch sind die Gastgeber auf heimischem Boden sehr gefährlich und verpassten nur in drei von 16 Ansetzungen einen eigenen Treffer.