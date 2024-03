Hoffenheim - VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quoten|16.3.24

Unser Hoffenheim - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 16.03.2024 lautet: Der Job von Pellegrino Matarazzo gegen den VfB ist in unserem Wett Tipp heute kein einfacher. Zum wiederholten Male muss der TSG-Trainer in der Defensive umstellen.

Zwei Siege in Serie (3:2 vs. Dortmund, 2:1 vs. Bremen) brachten Hoffenheim vermeintliche Stabilität zurück, die gegen Frankfurt (1:3) wieder extrem gelitten hat. Musste TSG-Trainer gegen die SGE noch auf die beiden gesperrten Außenbahnspieler Kaderabek und Bülter verzichten, sind es nach den Platzverweisen von John Anthony Brooks und Ozan Kabak nun die zentralen Stützen, die gegen den VfB fehlen. Stuttgart ist zum jetzigen Zeitpunkt mit 17 Siegen und 53 Punkten der beste Tabellen-Dritte der Bundesliga-Geschichte.

Im Angriff sind die Schwaben bestens aufgestellt, womit wir zum Wett Tipp heute kommen. Wir spielen bei Betway die Quote von 1,75 für „Serhou Guirassy erzielt ein Tor“.

Darum tippen wir bei Hoffenheim vs VfB Stuttgart auf „Serhou Guirassy trifft“:

TSG-Trainer Matarazzo muss auf seine beiden gesperrten Innenverteidiger (John Anthony Brooks, Ozan Kabak) verzichten.

Serhou Guirassy steht bei 21 Saisontoren und erzielte 4 Tore in seinen letzten 4 Liga-Spielen.

Hoffenheim kassierte in jedem Liga-Heimspiel mindestens ein Gegentor.



Hoffenheim vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Der Rückenwind aus zwei siegreichen Bundesliga-Spielen in Folge ist für die TSG abrupt zum Stillstand gekommen. In Frankfurt kassierte Hoffenheim nicht nur eine 1:3-Niederlage, sondern verlor durch zwei Platzverweise seine defensive Achse. Diese Aussichten führen zur Außenseiterrolle gegen den VfB mit Siegquoten zwischen 3,50 und 3,70.

Stuttgart nahm in den vergangenen Wochen einen Gegner nach dem anderen auseinander und sammelte in den vorangegangenen sieben Liga-Spielen 19 von 21 möglichen Punkten. Dennoch liegen die Siegquoten der Gäste in der Spitze bei 1,93. Wenn möglich, solltet ihr euch Gedanken über den Einsatz von einem Sportwetten Gutschein machen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Hoffenheim vs VfB Stuttgart Prognose: Defensiv-Baustelle ohne Absperrung

Normalerweise wird eine Baustelle abgesperrt und es gibt vorerst kein Durchkommen. Für TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo bleibt diese Vorstellung ein Wunschszenario. Das Zentrum in der Abwehr seiner Mannschaft läuft Gefahr, ein zentraler Bestandteil des VfB-Matchplans zu werden.

Ohne John Anthony Brooks und Ozan Kabak ist die Hintermannschaft der Hausherren nur schwer zu besetzen. Florian Grillitsch hat gegen Frankfurt als zentraler Spieler der Dreierkette eklatante Schwächen im Zweikampf offenbart, Kasim Adams am letzten Wochenende sein erstes Pflichtspiel der Saison absolviert und Stanley Nsoki einen schweren Stand gegen Junior Dina Ebimbe gehabt.

Stuttgart lief in den vergangenen Wochen heiß, holte 19 von 21 möglichen Punkten und erzielte in der Saison bislang durchschnittlich 2,3 Tore pro Spieltag. Top-Stürmer Serhou Guirassy hat seinen Rhythmus nach dem Afrika-Cup wiedergefunden und vier Tore in den letzten vier Liga-Spielen erzielt.

Nach seinem Doppelpack gegen Wolfsburg traf der 21-Tore-Mann auch gegen Union Berlin und bestätigte seine ansteigende Formkurve. Das Hinrunden-Duell hatte der Knipser noch verpasst, jetzt kann er sich eine zusammengewürfelte TSG-Defensive zurechtlegen.

Hoffenheim - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Hoffenheim: 1:3 Frankfurt (A), 2:1 Bremen (H), 3:2 Dortmund (A), 0:1 Union Berlin (H), 1:1 Köln (H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 2:0 Union Berlin (H), 3:2 Wolfsburg (A), 1:1 Köln (H), 2:1 Darmstadt (A), 3:1 Mainz (H).

Letzte 5 Spiele Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: 3:2 (A), 1:1 (A), 2:2 (H), 2:1 (H), 1:3 (A).



Hoffenheim hat das erhoffte Momentum von zwei Siegen in Serie vollkommen verspielt. Stattdessen kann festgehalten werden, dass die Gastgeber in neun ihrer letzten elf Bundesliga-Begegnungen sieglos geblieben sind (4U, 5N).

In der Regel sammelten die Kraichgauer in ihren letzten Vergleichen mit dem VfB gute Erfahrungen. Seit acht Bundesliga-Heimspielen hat Hoffenheim keine Niederlage gegen die Schwaben kassiert (5S, 3U).

Diese Serie wird nur schwer zu halten sein. Stuttgart kommt in 34 Spielen unter Sebastian Hoeneß auf einen Punkteschnitt von 2,00 Zählern pro Partie und trifft nun auf eine Mannschaft, die seit 20 Bundesliga-Spielen keine Weiße Weste halten konnte.

Dementsprechend tendieren wir zu einem Auswärtssieg des Tabellen-Dritten, der bei Betway mit einer spielbaren Quote von 1,87 versehen ist. Hier kommt ihr direkt zur Betway Anmeldung.

Unser Hoffenheim - VfB Stuttgart Tipp: Serhou Guirassy erzielt ein Tor

Stuttgart erzielte in 72 Prozent der bisherigen 25 Bundesliga-Spieltage Über 1,5 Tore und konnte sich dabei insbesondere auf die Knipser-Qualitäten von Serhou Guirassy verlassen. Der VfB-Angreifer hat mit 1,34 Toren pro 90 Minuten den besten Schnitt unter allen Bundesliga-Spielern.