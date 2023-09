Hoffenheim – Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten | 02.09.2023

Unser Hoffenheim - Wolfsburg Tipp zum Bundesliga Spiel am 02.09.2023 lautet: Beide Konkurrenten waren zuletzt siegreich und gehen mit breiter Brust ins Kräftemessen. In diesem ist mit drei oder mehr Toren zu rechnen.

Hoffenheim zeigte kürzlich bei Aufsteiger Heidenheim Moral und drehte einen 0:2-Rückstand in einen 3:2-Triumph, wobei Andrej Kramaric erst in der 90. Minute vom Elfmeterpunkt den Endstand besorgte. Wolfsburg setzte sich in Köln nach einem 0:1-Rückstand am Ende knapp mit 2:1 durch. Überragender Mann auf dem Feld war wie bereits am ersten Spieltag Jonas Wind, der beide Tore erzielte.