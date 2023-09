Holland - Griechenland Tipp, Prognose, Quoten | 07.09.2023

Unser Holland - Griechenland Tipp zum EM-Quali Spiel am 07.09.2023 lautet: In einem Match mit mindestens zwei Toren trägt die dominierende Elftal einen Sieg davon.

Der Start der Niederlande in die Qualifikation zur EM 2024 war desaströs. Im ersten Match ging Oranje bei Vize-Weltmeister Frankreich gnadenlos unter. Es folgte ein Pflichtsieg gegen Fußballzwerg Gibraltar. Nun empfängt man die Griechen, die als derzeit Zweiter ins Philips Stadion in Eindhoven reisen.

Die Hellenen erwischten einen guten Start und boten zuletzt auch den Franzosen Paroli. Wir denken aber, dass sich die spielerische Klasse der Elftal durchsetzt und entscheiden uns für die Wette „Sieg Holland & Über 1,5 Tore“ mit einer Quote von 1,70 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Holland vs Griechenland auf „Sieg Holland & Über 1,5 Tore“:

Die Niederlande müssen gewinnen, um weiterhin gute Chancen auf die direkte Qualifikation zu haben.

Auswärts haben die Griechen nur eines der letzten 5 Länderspiele gewonnen und 3 verloren.

In den letzten 9 Länderspielen Hollands gab es immer mindestens 2 Tore.

Holland vs Griechenland Quoten Analyse:

Wenig überraschend schlagen die Wettquoten von Interwetten und Co. klar zugunsten der Gastgeber aus. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bleiben allesamt unter der Marke von 1,50. Wer dagegen einen Tipp auf die Gäste abgibt, der darf mit Wettquoten bis 7,50 rechnen. Die Doppelte Chance X2 liefert Werte bis 2,80.

Ein holländischer Sieg mit mindestens zwei Treffern Unterschied ist den Bookies Wettquoten bis 2,27 wert. Das ist eine Option, die sicherlich in die engere Auswahl kommen sollte und für die man zum Beispiel den Interwetten Gutschein nutzen könnte. Ebenfalls eine Überlegung wert ist der Tipp auf „Beide Teams treffen“. Hierfür gibt es Werte um 2,00.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Holland vs Griechenland Prognose: Oranje knacken tapfere Hellenen

Mit einer 0:4-Packung in Paris sind die Niederlande denkbar schlecht in die Qualifikation zur EM 2024 gestartet. Den totalen Fehlstart konnten sie vermeiden, als sie drei Tage später zu Hause Gibraltar mit 3:0 bezwangen. Mehr als ein Pflichtsieg war das allerdings gegen seit der 51. Minute in Unterzahl spielende Gäste nicht.

Die beiden anschließenden Länderspiele wurden dann wieder verloren, wobei die Pleiten ziemlich bitter waren. Im Halbfinale des Final Four der Nations League 2022/23 verlor man zunächst mit 2:4 nach Verlängerung gegen Kroatien, ehe dann auch das Spiel um Platz 3 gegen Italien mit 2:3 verpatzt wurde. Dabei fand das Final Four im eigenen Land statt.

Mit der Pleite im Elfmeterschießen gegen Argentinien bei der WM 2022 in Katar hat Holland vier der letzten fünf Länderspiele verloren. Bei jeder dieser vier Pleiten kassierte Oranje bereits in der regulären Spielzeit mindestens zwei Gegentore. Allgemein betrachtet waren die letzten Partien der Elftal durchaus torreich.

In den letzten sechs Länderspielen mit Beteiligung der Holländer gab es immer mindestens drei Treffer zu bestaunen. In den letzten neun Begegnungen waren es immer mindestens zwei Tore. Außer beim erwähnten 0:4 in Frankreich haben die Niederlande in 23 der letzten 24 Partien seit Ende Juni 2021 getroffen.

Holland - Griechenland Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Holland: 2:3 Italien (H), 2:2, 2:4 n.V. Kroatien (H), 3:0 Gibraltar (H), 0:4 Frankreich (A), 2:2, 3:4 i.E. Argentinien (N)

Letzte 5 Spiele Griechenland: 0:1 Frankreich (A), 2:1 Irland (H), 0:0 Litauen (H), 3:0 Gibraltar (A), 1:2 Ungarn (A)

Letzte 5 Spiele Holland vs Griechenland: 1:2 (N), 1:3 (N), 4:0 (N), 2:0 (A), 2:0 (H)

Die Griechen starteten mit einem 3:0 gegen Gibraltar sowie einem 2:1-Heimsieg über Irland perfekt in die Qualifikation. Im dritten Spiel gab es dann aber die erste Niederlage, auch wenn diese auswärts bei Vize-Weltmeister Frankreich mit 0:1 sehr knapp war.

Letzten Endes war es ein Elfmeter-Tor von Kylian Mbappe, das diese Partie entschied, auch wenn der Sieg der Franzosen völlig verdient war. Dennoch ließen die Hellenen trotz späterer 20-minütiger Unterzahl keinen weiteren Gegentreffer mehr zu. Mit sechs Punkten nach drei Begegnungen ist Griechenland nach wie vor Zweiter in der Gruppe.

Offensivfußball sollte man am Mittwoch von den Gästen nicht erwarten. Diese werden wohl erstmal versuchen, hinten nichts zuzulassen. Doch auswärts gelang das den Hellenen in jüngerer Vergangenheit nicht so wirklich. In den letzten fünf Auswärtspartien hielten die Griechen nur beim erwähnten 3:0-Erfolg gegen Gibraltar die Null.

Das war auch der einzige Sieg in den letzten fünf Auswärtspartien. Drei der übrigen vier Auswärtsspiele wurden verloren. Gegen Holland gewann Hellas die letzten beiden Vergleiche. Dabei handelte es sich um Freundschaftsspiele 2016 und 2010. Von den fünf Pflichtspiel-Duellen haben die Niederlande keines verloren und vier gewonnen.

Unser Holland - Griechenland Tipp: Sieg Holland & Über 1,5 Tore

Holland ist der Favorit, steht nach der Auftaktpleite in Frankreich aber mit dem Rücken zur Wand. Die Griechen bauen auf eine stabile Defensive, aber früher oder später werden die Oranje die Abwehr knacken. Dann sollten auch weitere Treffer fallen, wie das in Spielen der Niederlande der Fall war, die in sechs ihrer letzten sieben Partien mindestens doppelt trafen.