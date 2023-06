Holland - Kroatien Tipp, Prognose & Quoten | 14.06.2023

Unser Holland - Kroatien Tipp zum Nations League am 14.06.2023 lautet: In der dritten Auflage des noch jungen Wettbewerbs sind die Niederlande Gastgeber des Final Four. Aus diesem Grund wird die Elftal alles daran setzen, im Halbfinale gegen Kroatien siegreich zu sein. Einen Favoriten sehen wir dennoch nicht.

Nach dem vernichtenden 0:4 gegen Frankreich am ersten Qualifikations-Spieltag zur EURO 2024 meldeten sich die Oranje kürzlich mit einem 3:0 gegen Fußballzwerg Gibraltar zurück. Beinahe 90 Prozent Ballbesitz lassen keine Zweifel an der Dominanz der Holländer. Dennoch offenbarte sich vor allem eine eklatante Abschlussschwäche. Nur drei der insgesamt zwölf Schüsse auf den gegnerischen Kasten wurden verwertet.

Kroatien setzte zuletzt beim 2:0 gegen die Türkei im Rahmen der EM-Quali ein Ausrufezeichen. Dabei stellten „die Feurigen“ bereits vor der Pause die Weichen für den Triumph. Ein Doppelpack von Chelsea-Mittelfeldakteur Mateo Kovacic sorgte für klare Verhältnisse. Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Gäste die 2-Tore-Führung clever und belohnten sich mit drei Punkten.

Wir sehen keinen Favoriten im direkten Duell, halten aber beide Mannschaften für stark genug, um mindestens ein Tor zu erzielen. Für diese Wette gibt‘s bei NEObet eine Quote von 1,98.

Darum tippen wir bei Holland vs Kroatien auf „Beide Teams treffen“:

Seit dem 0:2 gegen Tschechien im Achtelfinale der EURO 2021 hat Holland in jedem Spiel außer beim 0:4 gegen Frankreich getroffen (21 von 22 Begegnungen).

In 5 der vergangenen 6 Partien trafen die Kroaten mindestens einmal.

Beide Teams hielten nur in 2 ihrer 6 Nations-League-Begegnungen hinten die Null.

Holland vs Kroatien Quoten Analyse:

Da die Partie am Mittwoch im Feyenoord Stadion ausgetragen wird, räumen die Wettanbieter den Gastgebern leichte Vorteile ein und bewerten den Heimsieg mit einer durchschnittlichen Holland Kroatien Quote von 1,95.Wer das Optimum aus seinem Holland Kroatien Tipp herausholen möchte, sollte einen Wettanbieter ohne Steuer aufsuchen.

Wer jedoch die Gäste in der Favoritenrolle sieht, darf sich über mehr als den 3,5-fachen Wetteinsatz freuen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich zudem eine Tendenz zu zwei oder weniger Treffern ab. Nicht zwingend nachvollziehbar, da die beiden bisherigen Aufeinandertreffen mit jeweils drei Toren endeten.

Holland vs. Kroatien Prognose: „Bleibt die Elftal in der Nations League ungeschlagen?“

Im Zuge der Weltmeisterschaft boten die Oranje eine starke Vorstellung und sicherten sich in Gruppe A vor Senegal, Ecuador und WM-Gastgeber Katar den Platz an der Sonne. Nachdem im Achtelfinale die USA (3:1) ausgeschaltet wurden, bot das Viertelfinale gegen Argentinien einen fußballerischen Leckerbissen. Am Ende ging dieser gegen den späteren Weltmeister im Elfmeterschießen verloren. Dennoch erzielten die Mannen von Trainer Louis van Gaal in jedem WM-Spiel mindestens ein Tor.

Eine Leistung, an die bereits zum Auftakt der EM-Qualifikation nicht angeknüpft wurde. Gegen im Abschluss eiskalte Franzosen setzte es nämlich im ersten Gruppenspiel eine vernichtende 0:4-Niederlage. Ein 3:0-Erfolg gegen Gibraltar tröstete über den verkorksten Einstieg nur bedingt hinweg.

Wesentlich stärker präsentierte sich der Europameister von 1988 hingegen in der Nations League. Mit fünf Siegen und einem Remis ist die Elftal weiterhin ungeschlagen und zog vor Belgien, Polen und Wales souverän in die Playoffs ein.

Kroatien sicherte sich bei der WM 2022 in Katar mit einem knappen 2:1 im Spiel um Platz 3 gegen Marokko die Bronzemedaille. Ein Umstand, der vor allem im Viertelfinale mit einem 4:2 nach Elfmeterschießen gegen den großen Titelfavoriten Brasilien bestätigt wurde. Im Halbfinale war mit einem 0:3 gegen die „Gauchos“ um Superstar Lionel Messi Endstation.

Holland - Kroatien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Holland: 3:0 Gibraltar (EM-Quali, H), 0:4 Frankreich (EM-Quali, A), 3:4 n. E. Argentinien (WM, A), 3:1 USA (WM, A), 2:0 Katar (WM, A).

Letzte 5 Spiele Kroatien: 2:0 Türkei (EM-Quali, A), 1:1 Wales (EM-Quali, H), 2:1 Marokko (WM, A), 0:3 Argentinien (WM, A), 4:2 n. E. Brasilien (WM, A).

Letzte Spiele Holland vs. Kroatien: 3:0 (Test 2008, A), 1:2 (WM 1998, A).

Die ersten beiden EM-Qualifikationsspiele brachten vier Punkte mit sich. Eine Ausbeute, die die Mannen von Trainer Zlatko Dalic, der bereits seit Oktober 2017 an der Seitenlinie agiert, auf Platz 1 in Gruppe D landen lässt - punktgleich mit Wales.

Sehr souverän hingegen gestalteten sich die letzten Nations-League-Duelle. Nachdem die ersten beiden Begegnungen mit einem Remis und einer Niederlage bestritten wurden, standen vier Erfolgserlebnisse am Stück zu Buche. In den letzten fünf Nations-League-Ansetzungen netzte Kroatien jeweils mindestens einmal ein.

Unser Holland - Kroatien Tipp: „Beide Teams treffen“

Nur ein Platz trennt beide Konkurrenten in der FIFA-Weltrangliste voneinander. Die Elftal belegt den sechsten Platz und die „Vatreni“ sind auf Rang sieben anzutreffen. Dennoch zeigen die Schützlinge von Trainer Louis van Gaal, der vor allem für seinen ergebnisorientierten Fußball bekannt ist, den mehr als doppelten Marktwert auf und bestechen durch mehr Qualität in den eigenen Reihen.

Trotzdem haben die Gäste mehrfach ihre offensive Durchschlagskraft unter Beweis gestellt und weisen vor allem im Mittelfeld mit Luka Modric und Ivan Perisic ein hohes Maß an Erfahrung auf. Vermutlich agieren beide Konkurrenten im 4-3-3 mit offensiver Grundausrichtung und werden den gegnerischen Viererketten gehörig zusetzen.