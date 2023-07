Holland - Vietnam Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2023

Unser Holland - Vietnam Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 01.08.2023 lautet: Vietnam debütiert bei dieser Weltmeisterschaft und ist nach zwei Spieltagen bereits ausgeschieden. Holland kann sogar noch den Gruppensieg ins Auge fassen.

Die Vietnamesinnen konnten gegen Portugal von Glück sprechen, dass 29 Schüsse der Südeuropäerinnen nur zu zwei Treffern gereicht haben. Nach 0:5 Toren in zwei Gruppenspielen steht die Auswahl von Duc Chung Mai vor ihrem letzten Spiel bei der Frauen-WM 2023.

Verläuft das Turnier nach den Vorstellungen von Andries Jonker, hat Holland deutlich Größeres im Sinn. Ein hoher Sieg der Oranje könnte ein Achtelfinale gegen Schweden vermeiden und den weiteren Turnierverlauf erheblich beeinflussen. Unser Tipp: „Sieg Holland (HC -3)“ mit einer Quote von 1,78 bei Betano.

Darum tippen wir bei Holland vs Vietnam auf „Sieg Holland (HC -3)“:

Vietnam verlor die letzten 5 Länderspiele mit einem Torverhältnis von 1:18.

Holland gewann 3 der vergangenen 4 Länderspiele und hat 9 Tore in den letzten beiden Testspielen vor der WM (4:1 vs. Polen, 5:0 vs. Belgien) erzielt.

Vietnam hat gegen die USA (28 Schüsse) und Portugal (29 Schüsse) jeweils von einer schwachen Chancenverwertung der Gegnerinnen profitiert.

Holland vs Vietnam Quoten Analyse:

Die Leeuwinnen (9.) zählen zu den zehn besten Frauen-Nationalmannschaften der FIFA-Weltrangliste. Aus dieser Perspektive wundert es uns nicht, dass die Oranje mit Quoten bis 1,03 der haushohe Favorit dieser Begegnung sind.

Trainer Duc Chung Mai ist sich bereits im Vorfeld dieser WM darüber im Klaren gewesen, dass seine vietnamesische Auswahl vor allem zum Lernen gekommen ist. Ein Sieg gegen den WM-Finalisten von 2019 käme einem Wunder gleich und würde euch eine maximale Wettquote von 56,00 einbringen. Für eine solche Risiko-Wette eignen sich Gratiswetten und Freebets.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Holland vs Vietnam Prognose: Gekommen, um zu lernen

Holland und Vietnam treten unter völlig verschiedenen Voraussetzungen bei der Frauen-Weltmeisterschaft 2023 an. Die Oranje haben nach der Final-Teilnahme von 2019 Großes im Sinn, Vietnam steckt mitten in der Entwicklungsphase und will von Begegnungen auf höchstem Niveau lernen.

Die internationale Konkurrenz ist den Asiatinnen noch um einiges voraus. Das unterstreichen die vergangenen Begegnungen: Vietnam hat sechs Länderspiele in Folge verloren. Kombiniert unterlag die vietnamesische Auswahl in ihren letzten fünf Partien mit 1:18 Toren.

Zahlen, die sich während der ersten beiden Spieltage bestätigt haben. Zum Auftakt ging Vietnam mit 0:3 gegen die USA (28 Schüsse) unter und kassierte im Anschluss eine 0:2-Niederlage gegen Portugal (29 Schüsse). In beiden Begegnungen näherten sich ihre Konkurrentinnen der Marke von 30 Abschlüssen an.

Besonders gegen Portugal hätte das Ergebnis deutlich schlimmer aussehen können: Laut der Statistik der erwartbaren Tore lag das Resultat bei 0,22 : 4,78 xG pro Portugal. Während die Portugiesinnen ebenfalls ihre erste WM-Endrunde spielen, hat Holland einen ganz anderen Background.

Holland - Vietnam Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Holland: 1:1 USA (A), 1:0 Portugal (H), 5:0 Belgien (H), 4:1 Polen (H), 0:1 Deutschland (H)

Letzte 5 Spiele Vietnam: 0:2 Portugal (A), 0:3 USA (A), 0:9 Spanien (H), 0:2 Neuseeland (A), 1:2 Deutschland (A)

Letzte Spiele Holland vs. Vietnam: -

Andries Jonker lässt die Oranje gerne mit viel Ballbesitz agieren. Selbst im Spitzenspiel gegen die USA (1:1) hatte Holland 56,3 Prozent Ballbesitz. Dementsprechend dürften sich die Leeuwinnen mit dem voraussichtlichen Spielverlauf gegen Vietnam bestens auskennen.

Im Angriff muss der WM-Finalist von 2019 auf Vivianne Miedema verzichten - die beste Torschützin (8 Tore in 8 Quali-Spielen) der WM-Qualifikation. Das hat Holland jedoch in den abschließenden beiden Testspielen gegen Polen (4:1) und Belgien (5:0) nicht an einem Torfestival gehindert.

Vier Zähler aus den ersten beiden Spieltagen bringen die Oranje in die Position, mit einem möglichen Kantersieg den ersten Platz der Gruppe E einzufahren und somit einem möglichen Achtelfinale mit Schweden aus dem Weg zu gehen. Aktuell ist Holland nur in zwei von 13 WM-Spielen ohne ein eigenes Tor vom Feld gegangen.

Den Platzierungen der FIFA-Weltrangliste nach zu urteilen trifft eine Top-10-Mannschaft (Holland: 9.) auf einen WM-Debütanten außerhalb der Top-30 (Vietnam: 32.). Setzt ihr bei Betano auf Über 3,5 Tore der Oranje, liegt eine Quote von 1,60 für euch bereit - dieselbe Quote findet ihr in der Betano App.

Unser Holland - Vietnam Tipp: Sieg Holland (HC -3)

Vietnam hat seit vier Länderspielen kein Tor erzielt - das wird in diesem Duell voraussichtlich ebenfalls nicht der Fall sein. Holland gewann drei der letzten vier Länderspiele (ein Unentschieden gegen USA). Unter der Prämisse eines Favoritensieges ohne Gegentor wirkt die Quote von 1,78 für „Sieg Holland (HC -3)“ deutlich attraktiver als die Wettquote von 1,60 für „Über 3,5 Tore Holland“.