Honduras - Haiti Tipp, Prognose & Quoten | 03.07.2023

Unser Honduras - Haiti Tipp zum Gold Cup 2023 Spiel am 03.07.2023 lautet: Beide Mannschaften haben zum Abschluss der Gruppenphase eine Chance auf das Weiterkommen. Der Druck lastet vorrangig auf Honduras - ein Problem für „La H“.

Honduras gelang gegen Katar ein ähnliches Kunststück wie zuvor Haiti: In buchstäblich letzter Sekunde schenkten sie den Weinroten einen Treffer ein. Dieser hat eine große Bedeutung, denn so darf „La H“ am letzten Spieltag noch um die Qualifikation für das Viertelfinale spielen.

So viel zu den positiven Aspekten der vergangenen Partie. Im direkten Duell mit Haiti reicht den Catrachos nur ein Sieg und da liegt das Problem: Offensiv sind die Weiß-Blauen bisher vorrangig mit Magerkost aufgefallen. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein“, mit einer Quote von 2,09 bei bet-at-home.

Darum tippen wir bei Honduras vs Haiti auf „Beide treffen: Nein.“:

3 der letzten 5 Spiele von Honduras endeten ohne Treffer auf beiden Seiten - gegen Katar wäre das beinahe ebenfalls geschehen.

Honduras blieb vor dem Duell mit Katar in 5 der letzten 6 Spiele unter 0,50 erwartbarer Tore

In den vergangenen drei Aufeinandertreffen erzielte jeweils nur eine Mannschaft ein Tor.

Honduras vs Haiti Quoten Analyse:

1991 gelang Honduras mit dem zweiten Platz der größte Erfolg beim Gold-Cup. Zeiten, die weit in der Vergangenheit liegen. Die letzten vier Teilnahmen an der Kontinentalmeisterschaft endeten zwei Mal im Viertelfinale und ebenso oft bereits in der Gruppe.

Ein erneutes Scheitern in der Gruppenphase kann nur mit einem Sieg gegen Haiti verhindert werden. Große Vorteile sehen die Buchmacher auf keiner der beiden Seiten. Honduras startet mit Quoten zwischen 2,59 und 2,70, während ihr für einen Sieg der Grenadiers mit Wettquoten bis zu 2,65 rechnen könnt. Bedient euch gerne an den Quoten der neuen Wettanbieter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Honduras vs Haiti Prognose: Haiti hat alle Trümpfe in der Hand

Haiti hat sich für den letzten Spieltag in eine vorteilhafte Ausgangssituation bewegt. Aktuell rangieren die Haitianer auf dem zweiten Platz der Gruppe B und geben damit den unmittelbaren Druck an die Konkurrenz ab. Wie wir sehen werden, ist das nicht ganz unverdient.

Mit ihren bisher gezeigten Leistungen haben die Grenadiers durchaus überzeugen können. Ihre Serie von sechs Siegen in Folge riss zwar gegen den Titelfavoriten aus Mexiko, doch auch dort gelang Haiti ein eigener Treffer.

Die Mannschaft von Jean-Jacques Pierre ist geschickt darin, ihre Fähigkeiten in den Mittelpunkt zu rücken und sich Torchancen zu erarbeiten. Haiti erzielte in sieben Begegnungen in Folge mindestens einen eigenen Treffer. Im Gegenzug ging die Zahl der erwartbaren Gegentoren vor dem Duell mit Mexiko in drei Spielen in Folge nicht über 0,75 xG.

Nehmen wir uns die vergangenen direkten Duelle zwischen Honduras und Haiti vor, finden wir in den letzten drei Aufeinandertreffen kein Spiel mit Toren auf beiden Seiten.

Honduras - Haiti Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Honduras: 1:1 Katar (A), 0:4 Mexiko (A), 0:1 Venezuela (H), 1:4 Kanada (A), 1:0 El Salvador (A).

Letzte 5 Spiele Haiti: 1:3 Mexiko (H), 2:1 Katar (H), 3:1 Bermuda (H), 4:0 Montserrat (A), 6:0 Guyana (H)

Letzte 5 Spiele Honduras vs. Haiti: 0:1 (A), 2:0 (A), 1:0 (H).

Haiti kann sich in diesem Spiel auf das Kontern verlagern und Honduras den Ballbesitz überlassen. Wir wagen zu bezweifeln, dass Los Catrachos diesen nutzen wird. Vier der letzten sechs Begegnungen der Weiß-Blauen endeten mit weniger als einem erwartbaren Treffer für das Team von Diego Vazquez.

Ein ähnliches Spiel ergab sich im Vergleich mit Katar, wo Honduras 65 Prozent des Spiels in Ballbesitz war, dennoch bis zur letzten Sekunde kämpfen musste, um über ein Tor jubeln zu dürfen.

Darüber hinaus gab „La H“ in seinen beiden bisherigen Gruppenspielen durchschnittlich nur 2,5 Schüsse auf den gegnerischen Kasten ab und kam insgesamt nicht über zwei Großchancen hinaus.

Zusätzlich blicken die Blau-Weißen auf eine Serie von vier sieglosen Spielen in Folge zurück. Haiti hingegen konnte bekanntermaßen sechs seiner vorherigen sieben Partien für sich entscheiden, ebenso wie den letzten direkten Vergleich im Jahr 2015. Das damalige Ergebnis: 1:0 für Haiti.

Diesem Gedankengang folgend lohnt es sich, den bet-at-home Gutscheincode zu verwenden und auf einen Sieg der Grenadiers zu setzen. Dieser wird bei bet-at-home mit einer Quote von 2,35 belohnt.

Unser Honduras - Haiti Tipp: Beide treffen: Nein.

Zunächst halten wir es für möglich, dass Honduras das ganze Spiel anläuft und sich dennoch nicht belohnen kann. Gleichzeitig wollen wir nicht ausschließen, dass die Zentralamerikaner Haiti von einem Tor abhalten können. Bereits gegen Katar ließen Los Catrachos nur fünf Schüsse zu und das, obwohl sie ab der siebten Minute einem Rückstand hinterherlaufen mussten.