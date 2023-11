HSV - Braunschweig Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2023

Unser HSV - Braunschweig Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 24.11.2023 lautet: Unser Wett Tipp heute für das kommende Duell zwischen dem HSV und Eintracht Braunschweig gestaltet sich aufgrund der Tabellensituation und der klaren qualitativen Überlegenheit der Gastgeber eindeutig Richtung Vorteil HSV.

Der Tabellenzweite aus Hamburg empfängt am kommenden Freitag den Vorletzten aus Braunschweig. Die Hamburger sind vor heimischem Publikum in den ersten sechs Spielen noch ohne Punktverlust, wir sehen keine Anzeichen dafür, dass diese Serie gegen Braunschweig reißen sollte.

Unser bevorzugter Wett Tipp heute lautet demnach „Sieg HSV mit Handicap -1″ mit einer Quote von 1,75 bei Bet3000.

Darum tippen wir bei HSV vs Braunschweig auf „Sieg HSV mit HC -1″:

Der HSV gewann die letzten 10 Heimspiele in Folge gegen Braunschweig.

Die Hamburger mussten in den ersten 6 Heimspielen dieser Saison erst 3 Gegentreffer einstecken, bei 15 erzielten Toren.

Braunschweig verlor alle 6 Auswärtsspiele der laufenden Spielzeit.

HSV vs Braunschweig Quoten Analyse:

Der HSV geht standesgemäß als klarer Favorit in die anstehende Begegnung mit der Eintracht aus Braunschweig. Das sehen auch die Buchmacher so und vergeben eine Siegquote für den Gastgeber von 1,30 bei einer Auswärtssieg-Quote von 8,20. Selbst eine Punkteteilung wird mit einer Quote von 5,80 als sehr unwahrscheinlich angesehen.

Zudem wird mit einem torreichen Spiel gerechnet. Eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ liegt mit einer Quote von 1,35 vergleichsweise niedrig. Kein Wunder, so trifft doch die beste Offensive auf die drittschlechteste Defensive der Liga. Wer trotzdem an ein kleines Fußballwunder glaubt und die Eintracht nicht als Verlierer vom Platz gehen sieht, der könnte für den HSV Braunschweig Tipp eines der Angebote im Bereich Sportwetten ohne Einzahlung nutzen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Braunschweig Prognose: Kann Braunschweig noch auswärts treffen?

Der Hamburger SV steht aktuell mit 24 Punkten aus den ersten 13 Spielen auf dem 2. Platz der 2. Bundesliga. Vor allem zu Hause sind die Männer aus dem hohen Norden eine Macht und sind saisonübergreifend seit 16 Spielen ungeschlagen (14S, 2U). Mit im Schnitt 2,0 Toren pro Partie führt der HSV die Liga in dieser Kategorie zusammen mit Hannover 96 an.

Vor allem für einen Stürmer in den eigenen Reihen läuft die Saison bisher hervorragend. Robert Glatzel führt die Torschützenliste der 2. Bundesliga mit zehn Toren an. Mit 17 Gegentreffern liegt man in Sachen Defensive jedoch nur im Mittelfeld. Vor allem auswärts mussten mit 14 Gegentreffern in den ersten sieben Spielen bei einem Sieg, drei Niederlagen und drei Remis schon einige Rückschläge hingenommen werden.

Für Braunschweig ist die aktuelle Saison bisher eine zum Vergessen. Mit nur acht Punkten steht man nach 13 Partien auf Platz 17 der Tabelle und findet sich schon vor der Winterpause tief im Abstiegskampf wieder. Dabei stellen die Mannen von Trainer Daniel Scherning mit nur zehn eigenen Treffern die schwächste Offensive der Liga.

Das Kombinationsspiel der Eintracht läuft dabei bisher alles andere als rund. Mit nur 42 Prozent Ballbesitz belegt man den letzten Platz im Ligavergleich und mit einer Passgenauigkeit von 74 Prozent bringt nur Hansa Rostock noch weniger Zuspiele an den Mann. Anthony Ujah ist der einzige Spieler in den Reihen der Eintracht, der mehr als einen Saisontreffer (3) vorweisen kann, fällt jedoch schon länger verletzt aus.

HSV - Braunschweig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 2:4 Kiel (A), 2:0 Magdeburg (H), 1:1, 4:3 n.E. Bielefeld (Pokal, A), 3:3 Kaiserslautern (A), 2:0 Fürth (H)

Letzte 5 Spiele Braunschweig: 3:2 Osnabrück (H), 0:2 Hannover (A), 1:4 Düsseldorf (H), 0:3 Elversberg (A), 1:3 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele HSV vs. Braunschweig: 4:2 (H), 2:0 (A), 4:0 (H), 4:2 (A), 2:1 (A)

Die Vorzeichen für das kommende Match könnten kaum eindeutiger für ein erfolgreiches Abschneiden der Hamburger sprechen. Der HSV blieb seit fünf Heimspielen ohne Gegentreffer und erzielte zehn Treffer. Eintracht Braunschweig auf der Gegenseite konnte in den letzten fünf Auswärtsspielen in dieser Saison keinen einzigen Treffer erzielen und fing sich elf Gegentreffer ein. So könnte auch eine Wette auf „Sieg HSV zu Null“ eine Überlegung wert sein.

Im direkten Vergleich zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Der HSV verlor nur eines der letzten 22 Pflicht-Heimspiele gegen Braunschweig. Alle bisherigen Partien in der 2. Bundesliga endeten mit einem Sieg des Hamburger SV. In diesen vier Spielen fielen im Schnitt 4,5 Tore. Wer also auch in der anstehenden Begegnung zwischen den beiden Kontrahenten mit vielen Toren rechnet, dem sei die Nutzung des Bet3000 Bonus ans Herz gelegt.

Unser HSV - Braunschweig Tipp: Sieg HSV mit Handicap -1

Hamburg ist in der aktuellen Saison zu Hause kaum zu überwinden. Alle bisherigen Zweitliga-Spiele gegen die Eintracht aus Braunschweig gewann der HSV mit mindestens zwei Toren Abstand. Wir erwarten in der anstehenden Begegnung am Freitag einen ähnlichen Spielverlauf.