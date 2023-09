HSV - Düsseldorf Tipp, Prognose & Quoten | 29.09.2023

Unser HSV - Düsseldorf Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 29.09.2023 lautet: Die Hamburger holen mal wieder etwas Zählbares, doch eine weiße Weste werden sie dabei nicht behalten.

Der 8. Spieltag der 2. Bundesliga startet am Freitag mit einem Topspiel: Der Hamburger SV empfängt zu Hause die Gäste von Fortuna Düsseldorf! Damit kommt es zum Duell des Dritten gegen den Ersten, beide Teams trennt vor diesem Aufeinandertreffen nur ein Punkt. Die aktuelle Form spricht eher für die Gäste.

Doch diese konnten seit einer Ewigkeit nicht mehr gegen die Rothosen gewinnen. Wir sehen die Hamburger, auch wegen des Heimvorteils, leicht vorne, wissen allerdings auch um die Offensiv-Qualitäten der Fortunen. Daher tendieren wir zum Tipp „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,87 bei Oddset.

Darum tippen wir bei HSV vs Düsseldorf auf „Doppelte Chance 1X & Beide treffen“:

Der HSV hat keines der letzten 13 Heimspiele in der 2. Bundesliga verloren.

Hamburg hat in allen 8 Pflichtspielen in dieser Saison getroffen; Fortuna in 7 von 8.

Die Rothosen haben keines der letzten 7 Duelle gegen F95 verloren.

HSV vs Düsseldorf Quoten Analyse:

Ob Buchmacher Oddset oder einer der anderen Bookies auf dem Wettmarkt: Sie alle favorisieren in diesem Duell die Gastgeber. Wetten auf einen Heimsieg des HSV erreichen Werte bis 1,90. Ein Tipp auf den Dreier der Fortunen wird hingegen mit Wettquoten bis 3,60 belohnt. Das nicht unwahrscheinliche Remis liefert Werte um 4,00.

Noch nicht einmal die Marke von 1,45 erreichen die Quoten bei der Wettoption „Beide treffen“. Auch der Tipp auf „Über 2,5 Tore“ bleibt quotentechnisch minimal darunter. Erst das Over 3,5 knackt die Marke von 2,00 leicht. Die Bookies gehen also von einigen Toren in diesem Topspiel aus.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Düsseldorf Prognose: Harter Kampf um Platz 1

Mit vier Siegen und einem Remis war der Hamburger SV traumhaft in die neue Saison in der 2. Bundesliga gestartet und hatte dabei 13 Tore erzielt sowie nur fünf kassiert. Als dann die beiden Aufsteiger Elversberg und Osnabrück auf der Agenda standen, gingen so ziemlich alle von sechs weiteren Punkten aus - doch Pustekuchen.

Sowohl die Begegnung bei der SVE als auch jene beim VfL haben die Rothosen jeweils mit 1:2 verloren. Bei der Schlappe an der Bremer Brücke am vergangenen Wochenende holten die Osnabrücker dabei ihren ersten Sieg nach zuvor nur einem Remis und fünf Niederlagen. Entsprechend bedient waren Fans und Verantwortliche des HSV.

Noch stehen die Hamburger aber auf Platz 3, punktgleich mit dem Zweiten St. Pauli und mit nur einem Zähler weniger als der kommende Gegner. Das heißt: Mit einem Heim-Dreier würde man zumindest vorübergehend Platz 1 übernehmen. Daheim stimmten die letzten Ergebnisse. Die letzte Pleite in einem Zweitliga-Heimspiel gab es am 23. Oktober 2022.

Seitdem blieb der HSV in 13 Heim-Partien im Unterhaus ungeschlagen, von denen er elf gewann. Die drei Heim-Begegnungen in dieser Zweitliga-Saison gewann er allesamt bei 10:3 Toren und schlug dabei unter anderem die beiden Bundesliga-Absteiger Schalke und Hertha. Gegen Düsseldorf gab es die letzte Heimpleite am 25. Mai 1985.

HSV - Düsseldorf Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:2 Osnabrück (A), 1:2 Elversberg (A), 2:0 Rostock (H), 1:0 Hannover (A), 3:0 Hertha (H)

Letzte 5 Spiele Düsseldorf: 1:1 Hannover (H), 3:1 Rostock (A), 3:1 Karlsruhe (H), 5:0 Elversberg (A), 1:2 Paderborn (H)

Letzte 5 Spiele HSV vs. Düsseldorf: 2:2 (A), 2:0 (H), 1:1 (A), 1:1 (H), 0:0 (A)

Seitdem trat F95 elf Mal beim HSV an und hat neun dieser elf Gastspiele verloren. Überhaupt ist die Fortuna seit sieben direkten Duellen mit dem HSV sieglos. Mit vier endete der Großteil dieser letzten sieben Aufeinandertreffen mit einem Remis, was zum Beispiel unter Verwendung des Oddset Bonus hier definitiv auch eine gute Wettoption ist.

Unentschieden endete jedenfalls auch die Partie der Fortunen am vergangenen Wochenende, als sie zu Hause gegen Hannover nicht über ein 1:1 hinauskamen. Nach drei Siegen in Folge, bei denen sie jeweils mindestens dreimal und insgesamt elfmal trafen, mussten sie also mal wieder Punkte abgeben.

Saisonübergreifend steht bei der Fortuna allerdings nur eine Pleite in den letzten 13 Pflichtspielen in der Statistik. Das war das 1:2 am dritten Spieltag der laufenden Saison zu Hause gegen Paderborn. Die letzte Auswärts-Pleite in einem Pflichtspiel datiert dagegen vom 22. April 2023 und war die einzige in den letzten zehn Auswärts-Partien.

In sieben der acht Pflicht-Begegnungen der aktuellen Spielzeit konnte die Fortuna treffen. Die Hamburger trafen gar in jedem ihrer acht Pflichtspiele. Von den letzten 44 direkten Duellen zwischen diesen beiden Teams endete nur eines torlos. In zehn der letzten 13 Begegnungen der beiden Kontrahenten gab es Tore auf beiden Seiten.

Unser HSV - Düsseldorf Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide treffen

Nach zuletzt zwei Auswärts-Pleiten in Folge darf der HSV wieder zu Hause ran und hat einiges gutzumachen. Daheim ist er in der 2. Bundesliga nicht nur seit über elf Monaten ungeschlagen, sondern hat auch noch eine gute (Heim-)Bilanz gegen die Fortuna. Diese will aber die Tabellenführung verteidigen und hat in sieben von acht Pflichtspielen in dieser Saison getroffen. Die Hamburger trafen dagegen in allen acht Partien. Alles in allem sehen wir leichte Vorteile bei den Rothosen, die aber durchaus Probleme bekommen könnten.