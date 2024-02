HSV - Elversberg Tipp, Prognose & Quoten | 25.02.2024

Unser HSV - Elversberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 25.02.2024 lautet: Mit Steffen Baumgart will der HSV endlich Kurs Richtung Bundesliga nehmen. Im Wett Tipp heute trauen wir dem neuen Mann einen erfolgreichen Auftakt zu.

Merlin Polzin durfte sich nach der Entlassung von Tim Walter nur ein Spiel lang auf der Trainerbank des HSV versuchen. Das schwache 2:2 der Rothosen in Rostock am vergangenen Spieltag beendete jäh jegliche Ambitionen des Interimscoaches auf eine längerfristige Anstellung. Am Dienstag stellten die Verantwortlichen dann mit Steffen Baumgart den neuen Cheftrainer vor, der die Hamburger im sechsten Versuch endlich zurück ins Oberhaus führen soll.

Wir trauen dem neuen Steuermann getreu dem Neue-Besen-Effekt einen guten Auftakt zu und spielen mit einer Quote von 1.63 bei Bwin den Wett Tipp heute „Sieg HSV“.

Darum tippen wir bei HSV vs Elversberg auf „Sieg HSV“:

Der HSV steht auf Platz 4 der Heimtabelle.

Elversberg hat aus den letzten 4 Gastspielen gerade einmal einen Punkt geholt.

Qualität, Tabelle und Heimvorteil sprechen für die Hamburger.

HSV vs Elversberg Quoten Analyse:

Am Sonntag empfängt im Volksparkstadion der Tabellendritte den Neunten. Sechs Punkte liegen zwischen beiden Teams. In der Rückrunde haben die Saarländer (8) aber einen Zähler mehr gesammelt als die Hanseaten (7).

Bei der HSV vs Elversberg Prognose schlagen sich die Buchmacher trotzdem mit durchschnittlichen Siegquoten von 1.62 ganz klar auf die Seite der Hausherren. Für einen Dreier der Gäste bekommt ihr Quoten von im Schnitt 4.76.

Wenn ihr dem Außenseiter etwas zutraut, könnt ihr euch zuvor etwas Unterstützung durch einen Sportwetten Bonus holen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Elversberg Prognose: Was bewirkt der neue Coach in wenigen Tagen?

Mit 38 Punkten nach 22 Partien spielt der Hamburger SV seine schwächste Zweitliga-Saison. Auch die 33 Gegentore nach 22 Spielen sind ein neuer Vereins-Negativrekord im Unterhaus. Das Volksparkstadion war zuletzt ebenfalls keine Festung mehr, wie die jüngsten 3:4-Heimpleiten gegen den KSC und gegen Hannover bewiesen haben. All diese Faktoren führten schließlich zur Entlassung von Tim Walter. Am vergangenen Samstag wurde deutlich, dass die Probleme aber tiefer liegen.

Nach dem ersten Gegentreffer in Rostock ging jegliche Ordnung verloren und sämtliche Verhaltensmuster brachen wieder auf. So traute man einem Neuling wie Interimscoach Polzin den Turnaround nicht zu. Stattdessen darf sich nun Steffen Baumgart versuchen. Der Coach, der bis zum Dezember noch den 1. FC Köln betreute, könnte mit seiner emotionalen Art und mit seinem aggressiven System genau der richtige Mann für den HSV sein. Immerhin darf der Coach von nun an die beste Offensive der Liga betreuen (45 Tore).

Die SV Elversberg sorgt auch in der 2. Bundesliga für Furore. Zwischenzeitlich standen die Saarländer in dieser Saison sogar unter den Top 6 der Tabelle. Doch Spieler und Verantwortliche blieben bescheiden und richteten den Blick immer nach unten. Am Ende des Jahres 2023 ging dem Liga-Neuling mit drei Pleiten in Serie auch tatsächlich etwas die Luft aus. Doch die Bilanz 2024 kann sich mit acht Punkten aus fünf Spielen (2S, 2U, 1N) wieder besser sehen lassen.

Am Wochenende im Heimspiel gegen Mitaufsteiger Osnabrück musste Coach Horst Steffen gleich auf vier Abwehrspieler verzichten. Trotzdem siegten die Hausherren am Ende souverän und verdient mit 3:1. Damit hat man nun zehn Punkte mehr auf dem Konto als der 1. FC Kaiserslautern auf dem Relegationsplatz 16. Auswärts steht die SVE mit 15 Zählern eigentlich noch auf einem guten 6. Platz, wartet allerdings seit vier Partien auf einen Sieg (1U 3N).

HSV - Elversberg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2 Hansa Rostock (A), 3:4 Hannover 96 (H), 2:1 Hertha BSC (A), 3:4 KSC (H), 2:0 Schalke (A)

Letzte 5 Spiele Elversberg: 1:0 Homburg (A), 3:1 Osnabrück (H), 1:1 Fortuna Düsseldorf (A), 2:1 Kaiserslautern (H), 1:2 Hansa Rostock (A)

Letzte Spiele HSV vs Elversberg: 1:2 (A)

In der Hinrunde trafen beide Vereine erstmals aufeinander. Die Saarländer gewannen mit 2:1, bescherten dem damaligen Tabellenführer die erste Niederlage der Saison und feierten gleichzeitig den ersten Zweitliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte.

Robert Glatzel führt die Zweitliga-Torjägerliste mit 15 Treffern an. Trifft der HSV-Angreifer auch am Sonntag, bekommt ihr dafür bei Tipwin eine Quote von 1.90. Diesen Tipp könnt ihr ganz einfach und schnell über die Tipwin App spielen.

Unser HSV - Elversberg Tipp: „Sieg HSV“

In seinem ersten Spiel als HSV-Coach muss Steffen Baumgart gleich gegen den Aufsteiger-Fluch ankämpfen. Denn die Hamburger sind seit fünf Zweitliga-Spielen gegen Liga-Neulinge sieglos und holten dabei nur einen von möglichen 15 Punkten.

Doch wir glauben, dass diese Serie nun endet. Erstens fanden alle diese fünf Partien auswärts statt. Zudem hatte die SVE zuletzt in der Fremde auch große Probleme. Durch den neuen Coach wird die Vorbereitung der Gäste auf das Spiel auch deutlich erschwert.