HSV - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser HSV - Fürth Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 20.05.2023 lautet: Die Hamburger möchten, wenn möglich, eine erneute Aufstiegsrelegation vermeiden. Einem Heimsieg am 33. Spieltag gegen das Kleeblatt steht dabei zumindest nicht viel im Wege.

Zweifelsohne war der HSV am vergangenen Wochenende in der 2. Bundesliga der große Gewinner. Während die beiden Top-Teams Darmstadt und Heidenheim Niederlagen einstecken mussten, siegten die Hamburger klar mit 5:1 beim abstiegsbedrohten Jahn Regensburg. Damit haben die Rothosen die Relegation so gut wie sicher. Einen direkten Aufstiegsplatz haben die Männer von Coach Tim Walter aber immer noch nicht in der eigenen Hand. Wenn die beiden Kontrahenten nicht mehr entscheidend patzen, muss der einstige Bundesliga-Dino wie schon in der Vorsaison in die Relegation. Falls sich die Lilien oder die Heidenheimer aber einen Patzer leisten, müssen die Hamburger zur Stelle sein. Im Heimspiel am Samstagabend gegen Fürth spricht schon mal vieles für einen Heim-Dreier. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,55 bei Happybet die Wette „Sieg HSV“.

Darum tippen wir bei HSV vs Fürth auf „Sieg HSV“:

Der HSV kassierte in den letzten 10 Liga-Heimspielen nur eine Pleite.

Fürth steht in der Auswärtstabelle auf dem vorletzten Platz.

Das Kleeblatt ist noch ohne Sieg im Volksparkstadion.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Fürth Quoten Analyse:

Der HSV geht auf Rang 3 mit einem bzw. vier Punkten Rückstand auf die Plätze 2 und 3 in den vorletzten Spieltag. Die Fürther sind mit fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang 16 dagegen noch nicht endgültig gerettet.

So sind die Gäste bei der HSV vs Fürth Prognose mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,30 bei den Buchmachern mit deutscher Lizenz die deutlichen Außenseiter. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Hausherren gerade mal Quoten im Schnitt von 1,54.

HSV vs Fürth Prognose: Geht die Auswärtsmisere der SpVgg weiter?

In den vergangenen Wochen hatten die Hamburger vor allem in der Fremde viele Punkte liegen gelassen. Aus den jüngsten sechs Gastspielen standen drei Remis und drei Niederlagen in der Bilanz. Diese Misere auf des Gegners Platz konnte die Elf von Coach Tim Walter mit dem 5:1 in Regensburg eindrucksvoll beenden. Hier zeigte sich wieder, was für eine Wucht der HSV entfalten kann, wenn er konsequent Gas gibt.

Zur Pause lagen die Gäste schon mit 4:0 vorne. Auch wurde klar, dass im Kader einige Unterschiedsspieler stehen, die, wenn sie an ihr Leistungslimit kommen, schwer oder gar nicht zu halten sind. Doch in der Rückrunden-Tabelle belegen die Rothosen weiter den 6. Platz. In 15 Spielen gab es schon fünf Remis und drei Pleiten. Nach der Hinserie waren die Hanseaten noch die ersten Verfolger von Tabellenführer Darmstadt gewesen.

Lange Zeit sah es so aus, als würde Greuther Fürth am vergangenen Wochenende das 2:2 gegen Braunschweig zum sicheren Klassenerhalt reichen. Doch dann erzielte Bielefeld auf dem Betzenberg in der Nachspielzeit noch das 2:1. So ist das Kleeblatt noch nicht gerettet. Das Restprogramm hat es mit Duellen gegen den HSV und Darmstadt wahrlich in sich. Immerhin kann sich die SpVgg auf die Heimbilanz unter Alexander Zorniger verlassen.

Im eigenen Stadion holten die Franken unter dem neuen Coach 20 von möglichen 27 Zählern. In neun Partien setzte es nur eine Pleite. Große Probleme hat die Mannschaft in der Fremde. In 16 Gastspielen reichte es nur zu zwei Siegen und vier Remis. Lediglich Regensburg hat auf des Gegners Platz eine schwächere Bilanz. Viele Gegner stellen sich immer besser auf das Spiel von Fürth unter Zorniger ein. Zudem kassierte man zu einfache Gegentore.

HSV - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 5:1 Regensburg (A), 2:2 Paderborn (H), 2:3 Magdeburg (A), 4:3 St. Pauli (H), 0:2 Kaiserslautern

Letzte 5 Spiele Fürth: 2:2 Braunschweig (H), 1:1 Bielefeld (A), 0:2 Heidenheim (H), 0:2 Rostock (A), 2:1 Regensburg (H)

Letzte 5 Spiele HSV vs Fürth: 0:1 (A), 0:0 (H), 1:0 (A), 2:2 (A), 2:0 (H)

Das Hinspiel in dieser Saison entschied Fürth daheim mit 1:0 für sich und feierte damit den ersten Pflichtspielsieg gegen den HSV seit 58 Jahren. Zwischenzeitlich war Hamburg elf Duelle in Serie gegen die SpVgg ungeschlagen. Im Volkspark konnten die Franken noch nie gewinnen. Der einzige Erfolg in der Hansestadt stammt aus dem Jahr 1929, als die Rothosen noch im Altonaer Stadion daheim waren. In den letzten fünf Heimspielen gegen die Grün-Weißen blieben die Norddeutschen ohne Gegentor, erzielten aber auch nur vier Treffer.

Unser HSV - Fürth Tipp: Sieg HSV

Der HSV darf wieder auf den direkten Aufstieg hoffen. Dafür darf man sich aber an den letzten beiden Spieltagen keine Patzer mehr leisten. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hamburger daheim gegen Fürth Punkte liegen lassen, ist sehr gering. Dafür ist das Kleeblatt in der Fremde einfach zu schwach. Zudem gab es zu Gast beim HSV für die Franken so gut wie nie etwas zu holen.