HSV - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 21.10.2023

Unser HSV - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.10.2023 lautet: Nach den jüngsten Blamagen gegen die drei Aufsteiger ist der Hamburger SV auf Wiedergutmachung aus. Daheim gegen Fürth spricht auch alles für den nächsten Dreier.

In dieser Saison soll es für den HSV endlich mit dem Aufstieg klappen. Im Verlauf der Saison 2023/24 standen die Hamburger bisher auch immer unter den Top 3 der Tabelle. Doch vor allem gegen Aufsteiger lassen die Männer von Coach Tim Walter immer wieder wichtige Zähler liegen, die am Ende fehlen könnten. So reichte es nach den 1:2-Pleiten in Elversberg und Osnabrück auch vor der Länderspielpause in Wiesbaden nur zu einem 1:1.

Am Samstag im Volkspark gegen Greuther Fürth soll nun dringend wieder ein Dreier her. Wir schließen uns hier der Meinung der Buchmacher an und spielen mit einer Quote von 1,65 bei Bet3000 die Wette „Sieg HSV“.

Darum tippen wir bei HSV vs Fürth auf „Sieg HSV“:

Der HSV ist seit 14 Heimspielen ungeschlagen.

Fürth konnte noch nie im Volksparkstadion gewinnen.

Das Kleeblatt wartet seit 7 Gastspielen auf einen Sieg.

HSV vs Fürth Quoten Analyse:

Der HSV hat in dieser Saison alle Heimspiele gewonnen. Fürth ist dagegen 2023/24 noch ohne Sieg auf des Gegners Platz. Aus dieser Ausgangslage ergibt sich die Einschätzung der Wettanbieter mit deutscher Lizenz.

Bei der HSV vs Fürth Prognose bekommen Sportwetten-Tipper für einen Heimsieg durchschnittliche Quoten von 1,62. Auf der Gegenseite gibt es für einen Erfolg der Gäste Quoten im Schnitt von 4,73.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Fürth Prognose: Kommt die HSV-Offensive wieder in Schwung?

In dieser Saison steht der HSV nach neun Spieltagen bei 17 Punkten. Das sind vier Zähler weniger als zum Vergleichs-Zeitpunkt der Vorsaison. Nur in der Spielzeit 2021/22 hatten die Hamburger nach neun Partien in der 2. Liga weniger Punkte auf dem Konto (14). Trotzdem bleiben die Verantwortlichen völlig ruhig. Immerhin stehen die Rothosen mit 17 Punkten auf Rang 2, zwei Zähler hinter Spitzenreiter St. Pauli. Trotzdem zeigte sich gegen Wiesbaden mal wieder, wie einfallslos die Mannschaft gegen tiefstehende Gegner agiert.

Zudem hakt die Offensive. In den vergangenen vier Zweitliga-Partien erzielte das Team von Coach Tim Walter gerade mal vier Treffer. Top-Stürmer Robert Glatzel traf in den jüngsten sechs Partien nur noch einmal. Vor allem von außen kommt zu wenig. Die vier Flügelstürmer haben lediglich drei Treffer erzielt und zwei Tore vorbereitet. Immerhin ist der HSV seit 14 Heimspielen in der 2. Liga unbesiegt (12S, 2U). Holt man gegen Fürth mindestens einen Punkt, wird der Vereinsrekord von 15 Zweitliga-Heimspielen in Folge ohne Niederlage eingestellt.

In den fünf Partien vor der ersten Länderspielpause kam Fürth auf vier Zähler. Damit stand das Kleeblatt auf Platz 13 und konnte Rang 16 nur wegen des besseren Torverhältnisses vermeiden. Die Phase bis zur zweiten Länderspiel-Unterbrechung lief für die SpVgg mit acht Punkte umso besser. Das 1:0 daheim gegen Rostock am vergangenen Spieltag war der zweite Sieg in diesem Zeitraum, bei zwei Unentschieden. Der Erfolg gegen Hansa war ein Arbeitssieg, bei dem sich die Hausherren vergleichsweise wenige Chancen herausspielten.

Doch gegen einen robusten Gegner, der den Franken eigentlich nicht so gut liegt, brachte Greuther Fürth eine geschlossene, intensive und reife Leistung auf den Platz. Damit ist das Team von Coach Alexander Zorniger erstmals im Kalenderjahr 2023 in vier Zweitliga-Spielen in Folge ungeschlagen. In der Fremde läuft es nicht so gut. Hier ist Fürth seit sieben Liga-Auswärtsspielen ohne Sieg (3U, 4N). Von den letzten 14 Partien auf des Gegners Platz konnte die SpVgg mit dem 2:0 in Sandhausen nur eines für sich entscheiden.

HSV - Fürth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:1 Wiesbaden (A), 1:0 Düsseldorf (H), 1:2 Osnabrück (A), 1:2 Elversberg (A), 2:0 Rostock (H)

Letzte 5 Spiele Fürth: 1:0 Heidenheim (A), 1:0 Rostock (H), 1:1 Elversberg (A), 4:3 KSC (H), 1:1 Nürnberg (A)

Letzte 5 Spiele HSV vs Fürth: 2:1 (H), 0:1 (A), 0:0 (H), 1:0 (A), 2:2 (A)

Der HSV hat nur eines der jüngsten 13 Pflichtspiele gegen Fürth verloren (6S, 6U). Diese Niederlage kassierten die Hamburger in der Vorsaison mit einem 0:1 zu Gast bei SpVgg. Das war der erste Sieg des Kleeblatts gegen die Rothosen seit 58 Jahren. Im Volkspark sind die Franken noch ohne Sieg (4U, 4N). Den einzigen Erfolg bei den Hanseaten feierte Greuther Fürth im Jahr 1929, als die Norddeutschen noch im Bahrenfelder Stadion in Altona daheim waren.

In den vergangenen sechs Heimspielen gegen Fürth kassierte der HSV insgesamt nur ein Gegentor. Auch in dieser Saison spielte Hamburg schon vier Mal zu Null. Das ist der Bestwert in Liga 2. Zwölf von 17 Toren erzielte der HSV nach dem Seitenwechsel. Fallen auch am Samstag in Halbzeit 2 mehr Tore, gibt es dafür bei Bet3000 eine Quote von 1,90. Unsere Erfahrungen mit diesem Buchmacher teilen wir in unserem Bet3000 Test.

Unser HSV - Fürth Tipp: Sieg HSV

Gegen Aufsteiger bekommt der HSV nicht viel gebacken. Seit fünf Partien sind die Rothosen gegen Liga-Neulinge sieglos. Zum Glück geht es am Samstag „nur“ gegen Fürth. Zudem sind die Hamburger sehr heimstark und können auf eine gute Bilanz gegen das Kleeblatt zurückblicken.