HSV - Hertha Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser HSV - Hertha Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Am dritten Spieltag der 2. Bundesliga treten der Hamburger SV und Hertha BSC Berlin erstmals im deutschen Unterhaus gegeneinander an. Für Hertha wartet nach dem kurzen Pokal-Ausflug der harte Alltag.