HSV - Kaiserslautern Tipp, Prognose & Quoten | 06.04.2024

Unser HSV - Kaiserslautern Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 06.04.2024 lautet: Der HSV empfängt am 28. Spieltag die in der Liga kriselnden Lauterer. Wir erwarten im Wett Tipp heute - trotz des Favoritenstatus der Gastgeber - eine enge Angelegenheit.

Der HSV könnte schon wieder den direkten Aufstieg in die Bundesliga verpassen und somit das siebte Jahr in der Zweitklassigkeit einläuten. Während Kaiserslautern vor allem zu Beginn der Hinrunde für Furore sorgte, folgte ein gnadenloser Absturz in den Tabellenkeller. Immerhin zeigte die Formkurve der Roten Teufel zuletzt etwas nach oben, inklusive Einzug ins DFB-Pokal-Finale, zugleich konnte der HSV zu Hause nicht immer überzeugen.

Wir erwarten ein enges Spiel und entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute “Unentschieden” mit einer Quote von 4,40 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei HSV vs Kaiserslautern auf “Unentschieden”:

Der HSV konnte nur 2 der letzten 6 Heimspiele gewinnen.



4 der letzten 6 Duelle zwischen dem HSV und Kaiserslautern endeten mit einem Remis.



Kaiserslautern verlor nur eines der letzten 4 Spiele.



HSV vs Kaiserslautern Quoten Analyse:

Die Rothosen aus Hamburg gehen mit einer Quote von 1,66 als klarer Favorit ins Heimspiel gegen die Roten Teufel. Ein Sieg der Lauterer steht mit einer 4,6er Quote in den Büchern.

Die Buchmacher gehen dabei von einem Spiel mit vielen Toren aus und vergeben für eine “Über 2,5 Tore”-Wette eine sehr niedrige Quote von 1,43, obwohl diese Marke in fünf der letzten sechs Begegnungen nicht geknackt werden konnte. Wer also auf eine Partie mit wenigen Toren setzen möchte, könnte mit der Nutzung eines Sportwetten Einzahlungsbonus ordentlich absahnen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Kaiserslautern Prognose: Können die Lauterer die Hamburger Aufstiegsträume zerstören?

Der große Hamburger Sportverein steht vor der nächsten enttäuschenden Saison in der 2. Bundesliga. Mit 45 Punkten stehen die Norddeutschen auf dem vierten Platz der Tabelle und haben einen Rückstand von sieben Punkten auf den zweiten Tabellenplatz und den direkten Aufstieg angesammelt. Bei noch sieben ausstehenden Spielen darf sich der HSV keine weiteren Fehltritte mehr erlauben.

Der Druck ist also groß in den Reihen der Rothosen, die sich momentan nicht in der besten Form befinden. Zwei der letzten vier Partien gingen verloren, unter anderem blamierte man sich bei der 1:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten aus Osnabrück im heimischen Stadion. Obwohl die Hamburger die viertbeste Offensive der Liga stellen, setzte es schon acht Niederlagen - zu viel für einen ernsthaften Aufstiegskandidaten.

Kaiserslautern hingegen steckt bis zum Hals im Abstiegskampf und benötigt jeden Punkt. Mit 29 Punkten stehen die Pfälzer auf dem Relegations-Abstiegsplatz und können nur einen hauchdünnen Vorsprung von einem Pünktchen auf den vorletzten Tabellenplatz vorweisen. Vor allem die Defensive der Roten Teufel war zu großen Teilen der Saison ein Trauerspiel, so konnte erst eine der 27 gespielten Partien mit einer Weißen Weste beendet werden.

So half auch die recht ordentliche Offensive mit 43 Saisontreffern recht wenig. In den letzten vier Pflichtspielen setzte es immerhin im Schnitt nur ein Gegentor bei 1,75 erzielten Treffern. Bester Torschütze der Saison ist Stürmer Ragnar Ache, der auf starke 14 Treffer in 20 Spielen kommt, momentan jedoch wieder verletzt aussetzen muss.

HSV - Kaiserslautern Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:1 Fürth (A), 3:0 Wiesbaden (H), 0:2 Düsseldorf (A), 1:2 Osnabrück (H), 1:0 Elversberg (H).



Letzte 5 Spiele Kaiserslautern: 2:0 Saarbrücken (A), 1:3 Düsseldorf (H), 1:1 Hannover (A), 3:2 Osnabrück (H), 3:0 Rostock (A).



Letzte 5 Spiele HSV vs. Kaiserslautern: 3:3 (A), 2:0 (A), 1:1 (H), 1:0 (A), 1:1 (H).



Der ehemalige Bundesliga-Dino aus Hamburg fristet nun schon seit sechs Jahren ein Dasein in der 2. Bundesliga. Mit einem Kaderwert von 45 Millionen Euro hat der HSV zusammen mit der Hertha mit großem Abstand den auf dem Papier hochwertigsten Kader der Liga.

Insgesamt kam es im Profi-Fußball schon zu 96 Aufeinandertreffen zwischen dem HSV und dem 1. FC Kaiserslautern. Das Team aus der Hansestadt konnte 43 dieser Spiele für sich entscheiden, während die Lauterer auf 29 Siege kamen. Im Rahmen der 2. Bundesliga kam es erst drei Mal zum anstehenden Duell, zwei dieser Spiele endeten mit dem von uns auch für das kommende Spiel favorisierten Unentschieden.

Ein Tipp auf eine “Unter 3,5 Tore”-Wette ergibt immerhin noch eine ordentliche Quote von 1,72, so könnt ihr euch diese zum Beispiel mit der Betano Gratiswette beim beliebten Wettanbieter schmecken lassen.

Unser HSV - Kaiserslautern Tipp: Unentschieden

Natürlich birgt eine Wette auf ein Unentschieden immer ein gewisses Risiko, die Hamburger haben jedoch traditionell eher Schwierigkeiten, gegen die vermeintlich schwachen Gegner zu gewinnen. Zudem konnten die Lauterer in den letzten Spielen durch eine etwas verbesserte Defensive überzeugen und könnten sich nach dem sensationellen Einzug ins Finale des DFB-Pokals in einen Rausch spielen.