HSV - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 28.01.2024

Unser HSV - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.01.2024 lautet: Beide Konkurrenten starteten siegreich in die Rückrunde. Trotzdem sind die Gastgeber aus Hamburg in unserem Wett Tipp heute favorisiert.

Der Hamburger SV bot zuletzt auf Schalke eine starke Leistung und setzte sich in der Veltins-Arena souverän mit 2:0 durch, um Rang 3 vorerst zu festigen. Beim KSC zeichnete sich kürzlich ein deutlicher Aufwärtstrend ab. Seit nunmehr sechs Spielen sind die Schützlinge aus Baden-Württemberg ungeschlagen und verbuchten zum Rückrunden-Auftakt einen knappen Triumph gegen Osnabrück.

Der HSV ist extrem heimstark und wird in unserem Wett Tipp heute einmal mehr einen Triumph im heimischen Volksparkstadion erringen. Für „Sieg HSV“ bietet Bet3000 eine Quote von 1,70.

Darum tippen wir bei HSV vs Karlsruhe auf „Sieg HSV“:

Die Hanseaten sind das heimstärkste Team der 2. Bundesliga (7S, 1N).

Der KSC setzte sich nur in einem der 8 Liga-Spiele in der Ferne durch (3U, 4N).

Seit September 1992 haben die Karlsruher nicht mehr im Volksparkstadion gewonnen (4U, 9N).



HSV vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Die Recken aus Baden-Württemberg sind ein gern gesehener Gast in Hamburg. Dementsprechend ist auch der Markt „1x2″ eingepreist. Ein weiterer Heimsieg wird mit einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,65 bewertet. Wer entgegen jeglicher Statistik wetten möchte, hat die Möglichkeit, im Falle eines Auswärtssieges den ca. 4,5-fachen Wetteinsatz abzustauben.

Der HSV steht zu Hause wie der Fels in der Brandung und bestritt sieben der acht Heimspiele im deutschen Unterhaus mit weniger als 3,5 Toren. Eine durchschnittliche Quote von 1,90 für maximal drei Treffer lässt diesen Markt lukrativ erscheinen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs. Karlsruhe Prognose: Bleibt der KSC im 8. Liga-Spiel auf gegnerischem Boden sieglos?

Auch in diesem Fußballjahr steht bei den Nordlichtern als Hauptziel der Aufstieg in die Bundesliga auf der Agenda. Nach 18 Spieltagen belegt der HSV den dritten Tabellenplatz und hat nur zwei Zähler Rückstand auf den Spitzenreiter und Revier-Rivalen St. Pauli.

Zweifelsohne übernehmen die Rothosen in dieser Spielzeit die Rolle eines potentiellen Aufstiegskandidaten. Eine Tatsache, die in erster Linie in den starken Heim-Leistungen begründet liegt. Sieben der insgesamt zehn Saisonsiege kamen nämlich im Volksparkstadion zustande. Die bisher einzige Heimniederlage musste nach einem 1:2 gegen Paderborn akzeptiert werden.

Fünf der sieben Erfolge wurden mit mindestens zwei Toren Unterschied errungen. Defensiv stehen die Hanseaten auf heimischem Boden sehr sicher und bestritten mehr als 60 Prozent der Heimspiele ohne Gegentor. Der Angriff hingegen schenkte der Konkurrenz daheim 18 Buden ein.

Robert Glatzel übernimmt mit zwölf Toren in 18 Liga-Begegnungen die Rolle des besten Angreifers und könnte auch gegen Karlsruhe den Unterschied ausmachen.

HSV - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 2:0 Schalke (A), 2:0 Nürnberg (A), 1:2 Paderborn (H), 3:5 Hertha BSC (A), 2:2 St. Pauli (A).

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 2:1 Osnabrück (H), 3:2 Elversberg (H), 2:2 Hannover (A), 2:2 Rostock (H), 4:1 Nürnberg (H).

Letzte Spiele HSV vs. Karlsruhe: 2:2 (A), 2:4 (A), 1:0 (H), 3:0 (H), 3:2 n.E. (H).



Wenngleich die ersten zwölf Spieltage nur drei Erfolgserlebnisse für den Karlsruher SC mit sich brachten, hielten die Verantwortlichen weiterhin an Trainer Christian Eichner fest. Eine Vorgehensweise, die sich mittlerweile ausgezahlt hat. Die letzten sechs Liga-Duelle wurden nämlich ohne Niederlage absolviert. Drei Siege und drei Remis attestieren den Schützlingen aus Baden-Württemberg aktuell eine gute Form. Die jüngsten beiden Erfolgserlebnisse kamen auf heimischem Boden gegen Osnabrück (2:1) und Elversberg (3:2) zustande.

Ein ganz anderes Bild offenbart der KSC jedoch in der Fremde. Dort schauten in den letzten sieben Partien nur drei magere Zähler heraus. Seit nunmehr sieben Auswärtsspielen wartet die Eichner-Elf auf ein Erfolgserlebnis. Sehr anfällig präsentierte sich der Defensiv-Verbund. Pro Auswärts-Partie mussten nämlich 2,1 Gegentore hingenommen werden.

Unser HSV - Karlsruhe Tipp: Sieg HSV

Der Hamburger SV ist zu Hause eine Bank und setzte sich in sieben der acht Spiele durch. Darüber hinaus haben die Karlsruher keines der jüngsten 13 Duelle im Volksparkstadion gewonnen (4U, 9N). Wenngleich beide Teams erfolgreich in die Rückrunde gestartet sind, verhärten sich die Zeichen eines Heimsiegs. Neben dem Heimrecht sticht der HSV durch den qualitativ besseren Kader hervor.