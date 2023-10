HSV - Magdeburg Tipp, Prognose & Quoten | 04.11.2023

Unser HSV - Magdeburg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 04.11.2023 lautet: Heimstarke Hamburger gewinnen mit mehr als nur einem Tor Unterschied.

Der Hamburger SV empfängt am Samstag im Rahmen des zwölften Spieltags der 2. Bundesliga die Gäste vom 1. FC Magdeburg. Die Rollen in diesem Match scheinen klar verteilt zu sein, vor allem, wenn man sich die Heimbilanz des HSV und die Auswärtsstatistik des FCM vergegenwärtigt.

Doch in den letzten direkten Duellen hatten die Gäste allen Grund zur Freude. Wir glauben jedoch daran, dass dieses Mal die Rothosen die strahlenden Sieger sein werden und sich daheim klar durchsetzen. Daher entscheiden wir uns für die Wette “Sieg HSV mit Handicap -1″ mit einer Quote von 2,47 bei Betano.

Darum tippen wir bei HSV vs Magdeburg auf “Sieg HSV -1″:

Der HSV hat die letzten fünf Heimspiele alle gewonnen - die letzten vier zu Null.

Magdeburg ist seit vier Auswärtsspielen sieglos - kassierte zuletzt drei Auswärtspleiten.

Hamburg hat vier der letzten fünf Heimspiele mit mindestens zwei Toren Unterschied gewonnen.

HSV vs Magdeburg Quoten Analyse:

Auch für die Wettanbieter sind die Gastgeber hier der klare Favorit. Für Wetten auf einen Heimsieg erhält man Spitzenwerte von 1,65. Auf der anderen Seite ist den Bookies ein Tipp auf einen Gäste-Sieg Quoten bis zu 4,55 wert. Diese Option können wir aber selbst dann nicht empfehlen, wenn ihr eine der auf dem Wettmarkt verfügbaren Freebets wählt.

Da ist schon die Wettoption “Beide Teams treffen - Nein” mit Wettquoten bis 2,70 deutlich lukrativer und eher einen Versuch wert, wenn man sich die letzten Heimergebnisse des HSV so ansieht. Auch über den Tipp “Unter 3,5 Tore” zu Werten bis 1,88 lässt sich nachdenken, wenn man weiß, dass es in keinem der letzten vier Heimspiele des HSV mehr als drei Tore gab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Magdeburg Prognose: Rothosen dominieren das Geschehen

Am vergangenen Samstag führte der HSV am Lauterer Betzenberg früh mit 1:0, lag dann aber ab der 54. Minute mit 1:3 hinten. Doch das Team von Trainer Tim Walter zeigte Moral und entführte als erst zweite Mannschaft in dieser Saison doch noch etwas Zählbares aus Kaiserslautern (3:3). Zuvor hatte der FCK vier Heimspiele in Serie gewonnen.

Mit einer starken 4-1-1-Bilanz belegen die Roten Teufel Platz vier in der Heimtabelle. Ganz oben steht in dieser Wertung aber der Hamburger SV, der alle bisherigen fünf Heimpartien mit 13:3 Toren für sich entschieden hat. Alle drei Heim-Gegentreffer gab es gleich am ersten Spieltag beim 5:3 gegen Schalke.

Heißt also: Die letzten vier Heimdreier holten die Rothosen ohne Gegentor. Mit außerdem Bundesliga-Absteiger Hertha (3:0) oder dem aktuell Zweiten Düsseldorf (1:0) war das bisherige Heimprogramm des Klubs mit der Raute im Logo durchaus knackig. Zum Vergleich: Auswärts steht der HSV bei einer 1-3-2-Bilanz und 9:10 Toren.

Saisonübergreifend hat Hamburg seit knapp einem Jahr kein Heimspiel in Liga Zwei verloren. In 15 Zweitliga-Heimpartien seit Anfang November 2022 gab es 13 Siege und zwei Remis. Die letzte Mannschaft, die in einem Zweitliga-Match drei Punkte aus dem Volksparkstadion entführen konnte, war - natürlich - Magdeburg.

HSV - Magdeburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: Bielefeld (A), 3:3 Kaiserslautern (A), 2:0 Fürth (H), 1:1 Wehen Wiesbaden (A), 1:0 Düsseldorf (H)

Letzte 5 Spiele Magdeburg: Kiel (A), 1:2 Elversberg (H), 1:2 Hannover (A), 1:1 Karlsruhe (H), 0:1 Nürnberg (A)

Letzte 4 Spiele HSV vs Magdeburg: 2:3 (A), 2:3 (H), 1:2 (H), 1:0 (A)

Mit 3:2 setzte sich der FCM im Oktober letzten Jahres beim HSV durch und mit demselben Ergebnis gewann er dann auch das Rückspiel zu Hause. Die Magdeburger haben überhaupt die letzten drei direkten Duelle für sich entschieden. Bislang kreuzten die beiden nur viermal in einem Pflichtspiel die Klingen. Das erste hatte der HSV im Oktober 2018 noch gewonnen.

Gerne würden die Gäste ihre Siegesserie gegen die Hamburger ausbauen. Doch nicht nur die Heimstärke der Rothosen spricht dagegen, sondern auch die eigene Auswärtsschwäche. Von den ersten sechs Auswärtspartien in dieser Saison hat Magdeburg nur die in Kiel gewonnen. Ansonsten gab es nur noch ein weiteres Remis.

Die letzten drei Auswärtsspiele verlor der FCM am Stück. Insofern gehen wir nicht davon aus, dass die Gäste ausgerechnet in Hamburg ihre Auswärtsschwäche ablegen. Neben Handicapwetten bietet sich hier zum Beispiel auch die Wette “Halbzeit/Endstand 1/1″ an - am besten in Verbindung mit einem Wettanbieter Bonus.

Bei drei seiner letzten vier Heimsiege lag der HSV jedenfalls schon zur Halbzeit in Front. Der FCM auf der anderen Seite konnte an den bisherigen elf Spieltagen nur ein einziges Mal seinen Kasten sauber halten.

Unser HSV - Magdeburg Tipp: “Sieg HSV mit Handicap -1″

Die Heimbilanz der Hamburger ist beachtlich. Allein in dieser Saison wurden alle fünf Heimspiele gewonnen, die letzten vier von ihnen zu Null. Gegen den FCM, der den Rothosen die letzte Heimpleite in der 2. Bundesliga zufügte und nun allerdings mit drei Auswärtspleiten in Serie anreist, gibt es eine verspätete und recht deutliche Revanche.