HSV - Nürnberg Tipp, Prognose & Quoten | 19.05.2024

Unser HSV - Nürnberg Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 19.05.2024 lautet: Laut Buchmacher-Bewertung wäre alles andere als ein deutlicher Sieg der Rothosen aus dem Norden eine Überraschung. Unser Wett Tipp heute fällt hingegen nicht ganz so deutlich aus.

Der HSV ging zuletzt in Paderborn trotz leichtem Favoritenstatus mit 0:1 baden. Aufgrund der Niederlage sind jegliche Hoffnungen auf Rang 3 und die Aufstiegsrelegation endgültig verspielt. Nürnberg stellte kürzlich mit einem 3:0 gegen Elversberg unter Beweis, dass der FCN doch noch gewinnen kann. Zuvor setzte es nämlich satte fünf Niederlagen in Folge.

Darum tippen wir bei HSV vs Nürnberg auf „Sieg HSV & Unter 4,5 Tore“:

HSV vs Nürnberg Quoten Analyse:

Die Wettanbieter fahren eine sehr deutliche Linie am Markt „1x2″ und lassen kaum Zweifel an einem Sieg der Gastgeber aus Hamburg zu. Eine Tatsache, die anhand einer durchschnittlichen Quote von 1,30 untermauert wird. Absolut nachvollziehbar, da sich die Nordlichter in fünf der letzten sechs Heimspiele gegen Nürnberg deutlich durchsetzten.