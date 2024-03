HSV - Osnabrück Tipp, Prognose & Quoten | 03.03.2024

Unser HSV - Osnabrück Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.03.2024 lautet: Satte 15 Plätze liegen die Nordlichter in der Tabelle vor den Niedersachsen. In unserem Wett Tipp heute deutet alles auf einen klaren Heimsieg hin.

Steffen Baumgarts Debüt auf der Trainerbank des HSV glückte. Vor heimischer Kulisse kam gegen Elversberg ein wenig glanzvoller 1:0-Triumph zum Vorschein. Das Tabellenschlusslicht aus Osnabrück sorgte kürzlich an der Bremer Brücke für eine Überraschung und setzte sich knapp mit 1:0 gegen Hannover 96 durch. Der zweite Saisonsieg war somit perfekt.

Der HSV spielt um den Aufstieg und beim VfL deutet alles auf den Abstieg in die 3. Liga hin. Unser Wett Tipp heute zielt auf „Sieg HSV (Halbzeit)“ zu einer Quote von 1,80 bei Tipwin ab.

Darum tippen wir bei HSV vs Osnabrück auf „Sieg HSV (Halbzeit)“:

Die Hamburger setzten sich in 8 der 11 Heimspiele durch.

Osnabrück fungiert als auswärtsschwächstes Team der 2. Bundesliga (4U, 7N).

In 5 der jüngsten 6 direkten Duelle im Volksparkstadion lag der HSV bereits zur Pause in Front.



HSV vs Osnabrück Quoten Analyse:

Zudem tendieren die Wettanbieter zu einem offensiv geführten Kräftemessen und preisen den Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ entsprechend ein. Tore auf beiden Seiten sind als sehr wahrscheinlich zu bewerten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs. Osnabrück Prognose: Schöpft der VfL noch einmal Hoffnung?

Bereits im Vorjahr kämpften die Rothosen um den Aufstieg ins deutsche Oberhaus, zogen aber in der Relegation gegen den VfB Stuttgart den Kürzeren. In dieser Saison soll es mit dem direkten Aufstieg klappen.

Steffen Baumgart wurde als neuer Trainer verpflichtet, um dieses Ziel in die Tat umzusetzen. Der Einstieg ist mit einem knappen Erfolg gegen Elversberg auf jeden Fall geglückt.

Mit 41 erbeuteten Punkten rangiert der HSV auf dem dritten Tabellenplatz und würde somit aktuell erneut in der Aufstiegsrelegation agieren. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten aus Kiel beträgt aber nur einen mageren Zähler. Aus diesem Grund scheint der direkte Aufstieg zum Greifen nahe.

Vor allem auf heimischem Boden praktizierten die Nordlichter starken Fußball und holten acht der zwölf Saisonsiege im heimischen Volksparkstadion. In fünf der elf Heimspiele lagen die Hamburger bereits zur Pause in Front. Bisweilen erzielten die Nordlichter in jedem Match vor heimischer Kulisse mindestens einen Treffer. Mehr als 50 Prozent der Heimspiele endeten als „Clean Sheet“. Mit 15 Treffern ist Robert Glatzel der beste Torjäger in der 2. Bundesliga. In den letzten fünf Spielen erzielte er drei Tore.

HSV - Osnabrück Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:0 SV Elversberg (H), 2:2 Hansa Rostock (A), 3:4 Hannover 96 (H), 2:1 Hertha BSC (A), 3:4 Karlsruher SC.

Letzte 5 Spiele Osnabrück: 1:0 Hannover 96 (H), 1:3 SV Elversberg (A), 0:0 Hansa Rostock (H), 2:2 FC Nürnberg (A), 0:0 SC Paderborn (H).

Letzte 5 Spiele HSV vs. Osnabrück: 1:2 (A), 2:3 (A), 5:0 (H), 1:1 (H), 1:2 (A).



Erst im Vorjahr schaffte der VfL Osnabrück den Sprung ins deutsche Unterhaus. Der Verbleib scheint aber aufgrund der derzeitigen Leistungen recht unwahrscheinlich. Obwohl mit dem 1:0 gegen Hannover zuletzt der 2. Saisonsieg errungen wurde, tragen die Niedersachsen nach wie vor die Rote Laterne. Satte sieben Punkte fehlen zum Relegationsplatz. Vor allem offensiv sehen die Mannen von Trainer Uwe Koschinat keine Sonne und weisen mit 20 erzielten Toren den schwächsten Angriff der Liga auf.

Auswärts haben die Niedersachsen bisweilen keineswegs überzeugt und übernehmen die Rolle des schwächsten Auswärtsteams in der 2. Bundesliga. Nach elf Auswärtsspielen wartet der VfL weiter auf den ersten Triumph (4U, 7N). Mit satten 29 Gegentoren fungiert Osnabrück auswärts nach Schalke (30) als Schießbude der Liga. Die Offensive ist mit nur neun Treffern in der Fremde bestenfalls als harmlos zu bewerten. In 36 Prozent der Paarungen auf gegnerischem Boden wurde ein eigener Treffer verpasst. Vier der elf Auswärts-Duelle brachten bereits zur Pause einen Rückstand mit sich.

Unser HSV - Osnabrück Tipp: Sieg HSV (Halbzeit)

Steffen Baumgart soll den HSV zurück ins deutsche Oberhaus führen. Gegen die Recken aus Niedersachsen wäre alles andere als ein Sieg eine herbe Enttäuschung.

Der HSV erzielte im Durchschnitt auf heimischem Boden den ersten Treffer nach 32 Minuten. Um möglichst schnell ein Zeichen zu setzen, rechnen wir auch diesmal mit einem frühen Tor der Gastgeber, die zur Pause in Front liegen. Der Direktvergleich gibt uns recht. In fünf der jüngsten sechs Heimspiele lagen die Rothosen zur Pause gegen den VfL bereits in Führung.