HSV - Paderborn Tipp, Prognose & Quoten | 09.12.2023

Unser HSV - Paderborn Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 09.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einem neuerlichen Heimsieg der Hamburger, der allerdings hart erkämpft sein wird.

Im Hamburger Volksparkstadion kommt es am Samstag zum Aufeinandertreffen der beiden Pokal-Verlierer HSV und Paderborn. Während der SCP erwartungsgemäß beim Bundesliga-Spitzenreiter Leverkusen ausschied, war das Aus des HSV maximal bitter. In der Liga wollen sich nun beide rehabilitieren. Wir sehen die Gastgeber trotz eines harten Pokal-Fights in der Favoritenrolle, können uns aber vorstellen, dass die Gäste gut dagegen halten. An die letzten beiden Auftritte im Volkspark haben sie jedenfalls gute Erinnerungen.

Daher lautet unser Wett Tipp heute „Sieg HSV & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,50 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei HSV vs Paderborn auf „Sieg HSV & Beide Teams treffen“:

Der HSV hat alle 7 Zweitliga-Heimspiele in dieser Saison gewonnen.

Paderborn hat die letzten beiden Pflichtspiele in der Fremde mit 2:7 Toren verloren.

In den letzten 7 direkten Duellen trafen stets beide Teams.

HSV vs Paderborn Quoten Analyse:

Die Sportwettenanbieter schicken den Hamburger SV als klaren Favoriten ins Rennen. Die Höchstquoten für Wetten auf einen Heimsieg liegen bei 1,65. Auf der anderen Seite kann man mit einem erfolgreichen Tipp auf die Gäste seinen Einsatz fast verfünffachen. Selbst die „Doppelte Chance X2″ wirft noch Quoten bis 2,30 ab.

Mindestens einen Treffer Paderborns halten die Bookies für sehr wahrscheinlich. Anders sind die Höchstwerte von 1,50 beim Tipp „Beide Teams treffen“ nicht erklärbar. Interessant: Wetten auf „Über 2,5 Tore“ bleiben quotentechnisch sogar ziemlich deutlich unter der Marke von 1,50. Selbst der Tipp auf „Über 3,5 Tore“ knackt die 2,00er-Marke nicht überall.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Paderborn Prognose: Der HSV zeigt eine Reaktion

2:1 bis zur 90. und 3:2 bis zur 120. Minute geführt und am Ende doch noch im Elfmeterschießen verloren. So lässt sich das Achtelfinalspiel des Hamburger SV im DFB-Pokal bei der Hertha am Mittwoch vereinfacht zusammenfassen. Verständlich, dass alle Rothosen nach dem Abpfiff mehr als enttäuscht waren.

Viel Zeit zum Lamentieren bleibt aber nicht. In der 2. Bundesliga gilt es nun nämlich, die beeindruckende Heimserie weiter auszubauen. Alle sieben Heimspiele in dieser Saison hat der HSV gewonnen und fünf von ihnen zu Null. Saisonübergreifend gewannen die Hamburger sogar die letzten acht Zweitliga-Heimspiele und sind seit 17 Heim-Partien im Unterhaus unbesiegt.

Das letzte nicht gewonnene Heimspiel in der 2. Liga war aber - natürlich - gegen Paderborn. Es war allerdings nur eine von zwei Heim-Partien in der 2. Bundesliga, welche die Rothosen seit über einem Jahr nicht gewannen (15S, 2U). Ebenfalls stark: In den letzten 21 Ligaspielen haben die Hamburger immer mindestens ein Tor erzielen können - Liga-Höchstwert!

Dennoch spielen die Rothosen bei all diesen beeindruckenden Zahlen mit 28 Punkten nach 15 Spieltagen ihre zweitschlechteste Saison im Unterhaus. Zudem haben sie in den ersten 15 Liga-Spielen noch nie so viele Gegentore kassiert wie aktuell (20). Nach sechs klaren Heimsiegen gewannen sie das letzte gegen Abstiegskandidat Braunschweig glücklich (2:1).

HSV - Paderborn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 2:2, 3:3 n.V., 3:5 i.E. Hertha (A), 2:2 St. Pauli (A), 2:1 Braunschweig (H), 2:4 Kiel (A), 2:0 Magdeburg

Letzte 5 Spiele Paderborn: 1:3 Leverkusen (A), 1:0 Hannover (H), 1:4 Elversberg (A), 1:3 Nürnberg (H), 3:0 Karlsruhe (A)

Letzte 5 Spiele HSV vs Paderborn: 2:2 (H), 3:2 (A), 1:2 (H), 2:1 (A), 3:1 (H)

Der SC Paderborn reist mit zwei Auswärtsschlappen in Folge in den Volkspark. Nach dem 1:4 bei Aufsteiger Elversberg ging auch das Pokalspiel in Leverkusen klar mit 1:3 verloren. Zwischen diesen beiden Pleiten schlug der SCP daheim trotz über 70-minütiger Überzahl Hannover dank eines Tores in der Nachspielzeit nur knapp mit 1:0. Weiter zurückblickend haben die Ostwestfalen nur zwei ihrer letzten sechs Liga-Spiele gewonnen und drei davon verloren. Zumindest ein Tor gelang ihnen aber immer. Nur am ersten Spieltag, als Paderborn mit 0:5 in Fürth unterging, blieb das Team ohne eigenen Treffer.

Seitdem konnte der SCP in 17 Pflichtspielen in Folge immer mindestens einen Treffer zum Endergebnis beisteuern. In 14 dieser letzten 17 Partien der Paderborner schafften es beide Teams auf die Anzeigetafel. Das war auch in den letzten sieben direkten Duellen mit dem kommenden Gegner der Fall. Insofern ist die Kombi aus einem Heimsieg und Toren auf beiden Seiten vielversprechend. Im besten Fall nutzt man hierfür den Interwetten Gutschein. Denn man darf nicht unerwähnt lassen, dass Paderborn in den letzten beiden Gastspielen beim HSV ungeschlagen blieb und einen Sieg und ein Remis holte.

Unser HSV - Paderborn Tipp: „Sieg HSV & Beide Teams treffen“

Erschwerend kommt hinzu, dass die Gastgeber 120 Minuten inklusive Elfmeterschießen in den Knochen haben und dann auch noch bitter ausgeschieden sind. Die Paderborner mussten allerdings auch am Mittwoch im Pokal ran, von daher ist der Regenerations-Unterschied nicht allzu groß. Im Ergebnis rechnen wir daher mit dem nächsten Heim-Dreier der Rothosen, gehen aber gleichzeitig davon aus, dass der SCP auch im 18. Pflichtspiel in Folge den Weg ins gegnerische Tor findet.