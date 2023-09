HSV - Rostock Tipp, Prognose & Quoten | 03.09.2023

Unser HSV - Rostock Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 03.09.2023 lautet: Am 5. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der Spitzenreiter den Tabellenzweiten. Die Hamburger haben den besten Angriff der Liga (11), gefolgt vom Gast aus Rostock (7).

Der HSV spielt eindrucksvollen Offensiv-Fußball und hat sich direkt an die Tabellenspitze gesetzt. Unter Tim Walter blieb man nur in zwei von 36 Auftritten im Volksparkstadion torlos. Defensiv kehrte mit zwei weißen Westen in Folge zuletzt etwas Sicherheit ein. Allerdings wird Guilherme Ramos gesperrt fehlen.

Rostock sicherte sich saisonübergreifend zuletzt 25 von 30 möglichen Punkten. Ihre neun errungenen Punkte aus den ersten vier Saison-Spielen sind gleichbedeutend mit dem besten Zweitliga-Start seit 17 Jahren. Unser Tipp: „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei AdmiralBet.

Darum tippen wir bei HSV vs Rostock auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Der HSV hat nach 4 Spieltagen die meisten Tore (11) und erwartbaren Tore (12,5) der gesamten Liga erzielt.

Hansa stellt mit 7 Treffern die zweitbeste Offensive der 2. Bundesliga und hat sich bereits 10 Großchancen erspielt (5.).

Der HSV hat bisher die meisten Torschüsse pro Spiel abgegeben (7,8).

HSV vs Rostock Quoten Analyse:

Beide Mannschaften haben saisonübergreifend einen Lauf. Der HSV ist seit acht Zweitliga-Spielen ungeschlagen und führt aktuell die Tabelle an. Rostock rangiert als erster Verfolger auf Platz 2 und hat in den letzten zehn Zweitliga-Spielen 25 von 30 möglichen Zählern eingefahren.

Die Rothosen haben jedoch sieben der letzten acht Pflichtspiele gegen Rostock gewonnen und gehen mit Quoten bis 1,50 als Favorit ins Heimspiel. Im letzten Vergleich im Volksparkstadion ging der Sieg allerdings an die Hansa-Kogge (1:0), sodass Siegquoten von 5,50 bis 6,50 durchaus beachtenswert erscheinen. Für ein sorgenfreies Wetten könnt ihr bei diesen Buchmachern auf Gratiswetten & Freebets zurückgreifen.

HSV vs Rostock Prognose: Das Powerhouse der 2. Bundesliga

Tim Walter und der HSV wollen es in diesem Jahr wissen. Die Norddeutschen spielen einen rasend schnellen und dominanten Ball, der sie mit elf Saison-Treffern zur besten Offensive der Liga macht. Die dahinterliegenden 12,5 erwartbaren Tore sind ebenfalls der Bestwert im deutschen Unterhaus.

Bisher hat keine Mannschaft mehr Schüsse (58) oder Torschüsse (7,8 pro Spiel) als die Hanseaten abgegeben. 19 erspielte Großchancen sind ebenfalls unübertroffen. Dabei ist der Hamburger SV auch noch effektiv und brachte im Verhältnis die zweitmeisten Schüsse aufs Tor (19 Prozent).

Insbesondere nach dem Pausentee ist die Walter-Elf kaum zu stoppen: Acht der elf HSV-Treffer fielen in den zweiten 45 Minuten. Eine Tendenz, die sich ohne Probleme auf die Gäste übertragen lässt. Rostock jubelte in fünf von sieben Fällen in Halbzeit zwei.

Anders als der HSV gehört das Schwartz-Team zu den Minimalisten. Die letzten drei Zweitliga-Spiele endeten mit einem Tor Differenz. Zwei Mal ging Rostock als Sieger vom Feld, einmal musste sich die Kogge geschlagen geben (1:2 Hannover). Bis auf den ersten Spieltag wurden alle Hansa-Spiele mit „Beide Teams treffen & Über 2,5 Toren“ abgepfiffen.

HSV - Rostock Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:0 Hannover (A), 3:0 Hertha (H), 4:3 n.V. Essen (A), 2:2 Karlsruhe (A), 5:3 Schalke (H).

Letzte 5 Spiele Rostock: 2:1 Osnabrück (H), 1:2 Hannover (H), 3:0 n.E. FSV Frankfurt (A), 2:1 Elversberg (A), 2:0 Nürnberg (A).

Letzte 5 Spiele HSV vs. Rostock: 2:0 (A), 0:1 (H), 3:2 (A), 3:0 (H), 0:0 (A).

Normalerweise sind die Rothosen immer gut für mindestens ein Gegentor. Das wussten sie an den letzten beiden Spieltagen zu verhindern. Für zwei weiße Westen benötigte der Hamburger SV zuvor 13 Zweitliga-Spiele. Mit Blick auf die Sperre von Guilherme Ramos (Rote Karte) gehen wir nicht von der dritten weißen Weste in Folge aus.

Selbst mit einem Gegentor halten wir die Gastgeber für den klaren Favoriten in diesem Vergleich. Der HSV hat in 14 Heimspielen gegen die Hansa-Kogge nur sieben Gegentreffer kassiert - keine dieser Partien endete mit zwei Gegentoren für den Hamburger SV.

Will die Walter-Elf die Offensiv-Bemühungen Rostocks eingrenzen, müssen sie Kai Pröger in den Griff bekommen. Dieser hat am letzten Spieltag sein elftes Zweitliga-Tor für die Gäste erzielt. Seit seiner Ankunft hat kein anderer Profi im Hansa-Kader mehr als fünf Tore erzielt.

Geht ihr vom dritten HSV-Heimsieg im dritten Spiel aus, lohnt sich eine Kombination mit der Toranzahl. Bisher haben die Rothosen in beiden Heimspielen Über 2,5 Tore erzielt. Nehmt ihr das zum Anlass, um in der AdmiralBet App auf „Sieg HSV & Über 2,5 Tore“ zu setzen, könnt ihr bei einer erfolgreichen Wette das 1,80-Fache eures Einsatzes herausholen.

Unser HSV - Rostock Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Die Gastgeber sind aktuell vermutlich das heißeste Eisen im Aufstiegsrennen. Aus dem Spiel heraus strahlt der HSV Gefahr wie kein anderes Team aus - acht der elf Saisontreffer wurden aus dem laufenden Spiel heraus erzielt. Rostock ist unter Alois Schwartz jedoch ein starker Konkurrent, der bisher in jedem Zweitliga-Spiel getroffen hat.