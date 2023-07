HSV - Schalke Tipp, Prognose & Quoten | 28.07.2023

Unser HSV - Schalke Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.07.2023 lautet: Ein klarer Favorit ist beim Auftakt-Kracher zwischen dem HSV und S04 nicht auszumachen. Dafür spricht aber vieles für Tore auf beiden Seiten.

Ein viel besseres Duell zum Auftakt der Saison 2023/24 der 2. Bundesliga hätte der Spielplan den Fußball-Fans wohl kaum bescheren können. Im Volksparkstadion empfängt der heimische HSV am Freitagabend um 20:30 Uhr Absteiger Schalke 04.

Schon in der vorletzten Zweitliga-Spielzeit trafen beide Vereine am 1. Spieltag aufeinander. Damals gewannen die Hamburger mit 3:1 auf Schalke. Am Ende der Saison stieg S04 aber als Meister auf, während die Rothosen im Unterhaus bleiben mussten. Dieses Mal können die Buchmacher keinen klaren Favoriten ausmachen. Uns geht es ähnlich. Am Ende spielen wir mit einer Quote von 1,54 bei NEObet die Wette „Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei HSV vs Schalke auf „Beide Teams treffen“:

Beide Abwehrreihen sind ersatzgeschwächt und nicht eingespielt

Der HSV hatte in der Vorsaison die beste Offensive der 2. Bundesliga

In 6 der letzten 7 Liga-Duelle klingelte es auf beiden Seiten

HSV vs Schalke Quoten Analyse:

Hier treffen zwei der Teams mit dem höchsten Etat für die kommende Zweitliga-Saison aufeinander. Wenig überraschend tun sich die Buchmacher, die alle einen tollen Sportwetten Bonus parat halten, mit einer Favoritenrolle schwer.

Da die Rothosen auf den Heimvorteil setzen können, werden sie mit durchschnittlichen Siegquoten von 2,28 als leichte Favoriten auf den Rasen geschickt. Doch für einen Erfolg der Gäste gibt es auch nur Quoten im Schnitt von 2,88.

HSV vs Schalke Prognose: Wer setzt ein erstes Ausrufezeichen?

Auch im fünften Anlauf hat der HSV in der Vorsaison die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. Zum zweiten Mal in Folge scheiterten die Rothosen in der Relegation. In diesem Jahr sind die Verantwortlichen mit dem Ziel „Direktaufstieg“ deutlich zurückhaltender. Aber natürlich wäre der erneute Verbleib in der 2. Liga eine weitere große Enttäuschung. Sportvorstand Jonas Boldt setzt weiter auf Trainer Tim Walter. Doch der Coach steht nach zwei gescheiterten Anläufen Richtung Bundesliga gleich unter Ergebnisdruck.

Der Kader konnte bis auf Sonny Kittel zusammengehalten werden. Inwieweit die Neuzugänge die Qualität verbessern, muss man noch abwarten. Nur im Mittelfeld-Zentrum scheint Pherai (Braunschweig) ein Upgrade zu sein. Die Abwehr, die sowieso die Problemzone war, scheint weiter zu wackeln, wie elf Gegentore in vier Testspielen andeuten. Zudem fehlen aktuell Kapitän Sebastian Schonlau, Linksverteidiger Miro Muheim sowie die beiden Achter Ludovit Reis und Anssi Suhonen.

Hätte Schalke keine so schlechte Hinrunde gespielt, wäre die Rettung wohl geglückt. Doch nur neun Punkte nach den ersten 17 Spielen waren am Ende ein zu großes Handicap. Da reichten dann auch 22 Punkte aus der Rückserie, die im Ranking der zweiten Saisonhälfte den achten Platz bedeuteten, nicht mehr zum Liga-Verbleib. Doch in dieser Spielzeit ist die Zuversicht in Gelsenkirchen groß. Trainer Thomas Reis sitzt trotz des Abstieges weiter fest im Sattel.

Der neue Sportchef André Hechelmann konnte dieses Mal die Transferplanungen frühzeitig beginnen und beenden. Nach dem Kreuzbandriss von Leo Greiml wurden die Verantwortlichen in dieser Woche mit der Verpflichtung von Timo Baumgartl (PSV) nochmal tätig. Der neue Sechser Ron Schallenberg sowie die beiden Achter Paul Seguin und Lino Tempelmann bilden das runderneuerte Herzstück. Mit Spielern wie Simon Terodde, Dominick Drexler und Ralf Fährmann verfügt der Kader auch über jede Menge Erfahrung.

HSV - Schalke Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 1:2 Glasgow Rangers (A), 1:4 RB Salzburg (A), 3:3 Viktoria Pilsen (A), 3:2 Verden 04 (A), 1:3 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele Schalke: 2:2 Twente Enschede (H), 5:0 Gornik Zabrze (H), 0:2 Kopenhagen (H), 2:2 Bocholt (A), 3:0 Spelle-Venhaus (A)

Letzte Spiele HSV vs Schalke: 1:1 (H), 3:1 (A), 3:2 (H), 0:2 (A), 1:1 (A)

Nach 113 Pflichtspielen führt Schalke den direkten Vergleich gegen den HSV knapp mit 45 Siegen zu 43 Niederlagen an. In Hamburg haben die Königsblauen seit dem September 2015 aber nicht mehr gewonnen. Aus den folgenden drei Gastspielen bei den Rothosen holte S04 nur einen Punkt.

In den letzten sieben Vergleichen fielen nie weniger als zwei Tore. Da der HSV im Vorjahr in Liga 2 die treffsicherste Offensive hatte, aber auch immer für ein Gegentor gut war, dürften auch dieses Mal wieder ein paar Treffer fallen. Trägt sich HSV-Stürmer Robert Glatzel in die Torschützenliste ein, wird das von Tipwin mit einer 2,20 belohnt.

Unser HSV - Schalke Tipp: Beide Teams treffen

Ein Ergebnistipp fällt hier schwer. Viel hängt bei diesem Duell auf Augenhöhe von der Früh- und Tagesform ab. So spielen wir keine klassische 3-Weg-Wette. Die deutlich bessere Option lautet stattdessen „Beide Teams treffen“. Beide Abwehrreihen müssen Stammspieler ersetzen und sind alles andere als eingespielt. So dürfte kein Schlussmann mit einer weißen Weste vom Platz gehen.