HSV - St. Pauli Tipp, Prognose & Quoten | 21.04.2023

Unser HSV - St. Pauli Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 21.04.2023 lautet: Das Ziel Aufstieg ist kein Sprint, sondern ein Marathon und in der 2. Bundesliga geht es auf die entscheidenden Kilometer zu. In Norddeutschland duelliert sich die zweitbeste Offensive mit der zweitbesten Defensive.

St. Pauli verabschiedete sich am vergangenen Wochenende von der fulminanten Siegesserie bestehend aus zehn Spielen. Kommenden Freitag folgt das Hamburger-Derby gegen die Rothosen. Die Mannschaft von Tim Walter setzt auf Angriff und will den Kiezhelden den nächsten Nackenschlag im Aufstiegsrennen verpassen. Wir nehmen bei Bwin eine Quote von 2,15 und setzen auf eine „Doppelte Chance 1X sowie Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei HSV vs St. Pauli auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

4 der vergangenen 5 direkten Duelle endeten mit über 2,5 Toren.

Der HSV gewann 3 seiner letzten 4 Heimspiele - alle 3 Siege endeten in einem Spiel mit über 2,5 Toren.

Heimspiele der Rothosen enthalten durchschnittlich 3,14 Tore pro Spiel - St. Pauli beendete seine Auswärtsspiele im Schnitt mit 3,00 Toren in der Partie.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs St. Pauli Quoten Analyse:

In typischer Manier der Hanseaten stehen die Ampeln vor dem Liga-Endspurt auf Rot. Der HSV gewann nur eine der vergangenen fünf Zweitliga-Partien und sorgte für weitere Spannung im Aufstiegsrennen. Gewinnt der HSV das Derby im Volksparkstadion, könnt ihr Quoten von 1,94 bis 2,05 ergattern.

Vergangenes Wochenende fand die eindrucksvolle Siegesserie der Gäste aus St. Pauli ihr jähes Ende, vor dem prestigeträchtigen Derby gegen den Stadtrivalen nicht der beste Zeitpunkt. Wischt St. Pauli alle Zweifel beiseite und besiegt den Erzrivalen, bekommt ihr Wettquoten zwischen 3,30 und 3,60. Gefragt ist auch das Angebot an Gratiswetten .

HSV vs St. Pauli Prognose: „Tim Walters Überzeugung auf dem Prüfstand“

Woche für Woche stellt Tim Walter seine uneingeschränkte Überzeugung vom Aufstieg der Rothosen zur Schau. Im Duell mit St. Pauli steht ein echter Härtetest mit klaren Implikationen fürs Aufstiegsrennen an. Gewinnt der HSV, erhöht dieser den Vorsprung auf das beste Rückrundenteam der Liga auf sichere neun Zähler.

Im Gegensatz zu St. Pauli suchen die Rothosen ihr Heil in der Offensive. Die Hintermannschaft kann die Sperre von Mario Vuskovic nur schwer auffangen und wirkt anfällig für Fehler. Anders sieht es im Angriff der Gastgeber aus. Der HSV stellt die zweitbeste Offensive der Liga (54).

Auf dem Rasen des Volksparkstadions feiert der ehemalige Bundesliga-Dino durchschnittlich 2,14 Tore pro Spiel und kann die Lücken in der Abwehr kaschieren. Zuletzt sorgten drei Siege aus vier Heimspielen für elementare Zähler und hielten die eigenen Aufstiegsträume am Leben.

Die Wucht im Angriff wird mit 67 erspielten Großchancen unterstrichen. Es ist nach Paderborn der beste Wert der Liga. Im Vergleich zum Konkurrenten aus St. Pauli ein großer Unterschied: Die Kiezkicker erspielten sich erst 45 Großchancen - 22 weniger als die Rothosen. Zur Einordnung: Sandhausen sorgte in der gesamten Saison für 22 Großchancen.

HSV - St. Pauli Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 0:2 Kaiserslautern (A), 6:1 Hannover (H), 2:2 Düsseldorf (A), 0:0 Kiel (H), 2:4 Karlsruhe (A).

Letzte 5 Spiele St. Pauli: 1:2 Braunschweig (H), 1:0 Heidenheim (A), 1:0 Regensburg (H), 2:0 Hannover (H), 5:0 Sandhausen (A).

Letzte 5 Spiele HSV vs. St. Pauli: 0:3 (A), 2:1 (H), 2:3 (A), 0:1 (A), 2:2 (H)

Fabian Hürzeler kassierte im vorherigen Duell mit Braunschweig die erste Niederlage seiner noch jungen Karriere als Profitrainer. Zuvor blieb St. Pauli zwölf Partien in Folge ungeschlagen und gewann zehn Spiele in Serie.

Mit dieser einzigartigen Serie beförderten sich die Kiez-Kicker ins Aufstiegsrennen. Eine Niederlage im Hamburg-Derby könnte jedoch schnell für Ernüchterung sorgen. Verliert St. Pauli im Volksparkstadion, beträgt der Abstand auf die Rothosen neun Punkte.

Im Stadtduell werden wir sehen, wie stabil die Gäste wirklich sind und wie die Reaktionen auf das Ende der 10-Siege-Serie ausfallen. 30 Gegentore stehen für die zweitbeste Abwehr der Liga - nur Darmstadt kassierte weniger (23).

Allerdings ließ sich die beste Mannschaft der Rückrunde von einer der fünf schwächsten Angriffsreihen der Liga zwei Gegentore einschenken. Der HSV kann eine deutlich stärkere Wucht im Angriffsspiel entwickeln und wird die Hintermannschaft der Kiezhelden auf die Probe stellen.

Trotz der guten Defensive beendete St. Pauli drei der vergangenen vier Auswärtsspiele mit über 2,5 Toren in der Partie. Insgesamt wurden 57 Prozent ihrer Gastauftritte mit über 2,5 Toren abgepfiffen.

Unser HSV - St. Pauli Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Der HSV und St. Pauli erobern pro Spiel jeweils 5,5 Bälle im letzten Drittel - Platz zwei und drei in dieser Kategorie. Es ist ein einfacher Weg, um Torgefahr auszustrahlen und für Gefahr vor dem gegnerischen Kasten zu sorgen. Wir erwarten eine ausgeglichene Partie, in der die Gastgeber von ihrem frenetischen Publikum profitieren können. Je torreicher das Spiel wird, desto mehr schlägt das Pendel in Richtung der Gastgeber aus, die viele Treffer in einer Begegnung gewohnt sind. Zuletzt endeten vier von fünf direkten Duellen mit über 2,5 Toren.