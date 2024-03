HSV - Wiesbaden Tipp, Prognose & Quoten | 17.03.2024

Unser HSV - Wiesbaden Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 17.03.2024 lautet: Aktuell wären die Hamburger wohl schon mit einem „dreckigen“ 1:0 zufrieden. In unserem Wett Tipp heute gehen wir jedenfalls nicht von vielen Toren aus.

Eigentlich wollte Steffen Baumgart mit dem HSV direkt aufsteigen. Stattdessen muss der Coach im Moment eher darauf schauen, nicht auch noch die Relegation aus der Hand zu geben. Die Konkurrenz scharrt jedenfalls schon mit den Hufen. Mit einem Dreier würden die Rothosen den 3. Platz auf jeden Fall verteidigen. Die Aufgabe mit dem Heimspiel gegen Aufsteiger Wehen Wiesbaden klingt nicht allzu schwer. Doch HSV und Aufsteiger - das passte zuletzt nicht zusammen.

Wir erwarten kein Spektakel, sondern eine eher torarme Partie. Daher lautet auch unser Wett Tipp heute „Unter 3,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei HSV vs Wiesbaden auf „Unter 3,5 Tore“:

Unter Steffen Baumgart erzielte der HSV nur 2 Tore in 3 Partien.

Zweitliga-Spiele mit Beteiligung Wiesbadens sind die torärmsten.

Mit 31 Gegentreffern stellen die Gäste die zweitbeste Defensive im Unterhaus.



HSV vs Wiesbaden Quoten Analyse:

Die Wettanbieter lassen sich von den letzten schwachen Ergebnissen des HSV nicht beeinflussen und weisen den Rothosen die klare Favoritenrolle zu. Für Wetten auf einen Heim-Erfolg gibt es Quoten von höchstens 1,52. Demgegenüber stehen Wettquoten von bis zu 6,00 für einen Tipp auf die Gäste.

Selbst die „Doppelte Chance X2″ liefert noch lukrative Quoten bis 2,62, Interessant ist auch, dass die Buchmacher hier viele Treffer erwarten. Selbst für „Über 3,5 Tore“ gibt es Wettquoten von höchstens 2,00. Wir sind da skeptisch und spielen die Gegenwette an. Diese platzieren wir ganz bequem über die Interwetten App.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

HSV vs Wiesbaden Prognose: Wiesbaden hält weitestgehend dicht

Der knappe 1:0-Erfolg über Aufsteiger Elversberg im ersten Match unter dem neuen Trainer Steffen Baumgart sollte der Beginn einer HSV-Serie sein, die nach dem 34. Spieltag im direkten Aufstieg in die Bundesliga münden sollte. Zwei Spiele und vor allem zwei Niederlagen später sieht die Sache hingegen ganz anders aus.

Noch steht der HSV auf Platz 3, aber selbst der Siebte Fürth hat nur drei Zähler weniger. Auf der anderen Seite sind die zweitplatzierten Kieler schon auf fünf Punkte enteilt. Zuletzt verloren die Hamburger mit 0:2 in Düsseldorf und blieben dabei erstmals seit Mitte April 2023 oder umgerechnet 30 Zweitliga-Spielen mal wieder torlos.

In den anderen beiden Partien unter Baumgart war dem HSV jeweils nur ein eigener Treffer gelungen. Das letzte Heimspiel gegen Aufsteiger Osnabrück ging trotz Überzahl mit 1:2 verloren. Es war die vierte Pleite in den letzten fünf Heimpartien, nachdem die Hamburger zuvor noch 17 Zweiliga-Heimspiele in Folge ungeschlagen geblieben waren.

Mit Aufsteigern hatten es die Rothosen zuletzt aber ohnehin nicht so. Ganze fünf der letzten sieben Duelle mit aufgestiegenen Klubs haben sie verloren (1S, 1U). Den einzigen Sieg in diesen sieben Partien gab es beim erwähnten 1:0 gegen Elversberg. Mit 41 Punkten nach 25 Spieltagen spielt der Nord-Klub seine geteilt schwächste Saison in der 2. Bundesliga.

HSV - Wiesbaden Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele HSV: 0:2 Düsseldorf (A), 1:2 Osnabrück (H), 1:0 Elversberg (H), 2:2 Rostock (A), 3:4 Hannover (H)

Letzte 5 Spiele Wiesbaden: 1:1 Hannover (H), 3:0 Elversberg (A), 1:2 Paderborn (H), 0:1 Schalke (A), 1:1 Nürnberg (H)

Letzte 5 Spiele HSV vs Wiesbaden: 1:1 (A), 3:2 (H), 1:1 (A), 3:0 (A), 2:1 (H)



Die Gäste von Wehen Wiesbaden reisen mit vier Punkten aus den letzten beiden Partien in den hohen Norden. Dem klaren 3:0 bei Mit-Aufsteiger Elversberg ließen die Hessen zuletzt ein 1:1 zuhause gegen Hannover folgen. Zum fünften Mal in Serie gab es damit in einem Zweitliga-Match des SVWW höchstens drei Tore.

Überhaupt wurde die Marke von 3,5 Treffern in nur fünf der bisherigen 20 Zweitliga-Partien der Gäste in dieser Saison überboten. Das ist Liga-Tiefstwert! Allgemein sind Begegnungen Wiesbadens mit insgesamt 61 Treffern in 25 Spielen die torärmsten. Im Schnitt fallen damit noch nicht einmal 2,5 pro Zweitliga-Match der Hessen.

Insofern lässt sich auch zweifelsohne über einen Tipp auf „Unter 2,5 Tore“ nachdenken. Dieser bringt beachtliche Quoten bis 2,87. In nur zehn und damit weniger als der Hälfte der 25 Zweitliga-Partien des SVWW in dieser Saison gab es mindestens drei Tore. Eine solche Wette würden wir dann allerdings nur unter Verwendung eines Wettgutscheins platzieren.

Dass die Spiele der Hessen so torarm sind, liegt nicht nur daran, dass sie mit 30 Toren die viertschwächste Offensive stellen, sondern auch daran, dass sie mit nur 31 Gegentreffern als 13. der Tabelle die zweitbeste Defensive hinter Spitzenreiter St. Pauli vorweisen können. Gegen den HSV konnten sie allerdings noch keines von fünf Pflichtspiel-Duellen gewinnen (2U, 3N).

Unser HSV - Wiesbaden Tipp: „Unter 3,5 Tore“

Dem Namen nach ist der HSV natürlich der Favorit. Aber das war er auch zuletzt in den beiden Heimspielen gegen die Aufsteiger Elversberg und Osnabrück. Die Ergebnisse dürften bekannt sein. Auch wenn die Rothosen hier den Bock umstoßen sollten, gehen wir davon aus, dass wir kein Hamburger Schützenfest erleben werden. Die zweitbeste Abwehr der 2. Bundesliga wird auch im Volkspark ihren Kasten weitestgehend dicht halten.